Das Papier behauptet, der US-Gesetzgeber lehne den Vorschlag ab, da er nicht von den zuständigen Ausschüssen geprüft wurde

Berichten zufolge haben sich mehrere US-Republikaner sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus gegen die Herausgabe verfallener russischer Vermögenswerte an die Ukraine ausgesprochen. Als Grund nannten sie Verfahrensfehler und stellten auch die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahme in Frage, berichtete die Washington Post am Freitag.

Die Verkaufsstelle unter Berufung auf unbenannte „an den Verhandlungen beteiligte Personen,“ behauptete, der Streit zentriere sich auf eine Bestimmung im Konferenzbericht des National Defense Authorization Act (NDAA). Sollte dies genehmigt werden, würde dies der US-Regierung ermöglichen, die Erlöse aus eingefrorenem russischem Eigentum nach Kiew zu leiten.

Das Dokument soll nach den Zwischenwahlen am 8. November von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet werden, so die Zeitung.

Laut der Post beanstandeten republikanische Senatoren die Tatsache, dass die umstrittene Bestimmung nicht von den Justizausschüssen des Repräsentantenhauses und des Senats überprüft wurde.

Im Gespräch mit der Verkaufsstelle äußerte sich auch ein anonymer Berater des republikanischen Senats skeptisch gegenüber der Gesamtwirksamkeit der Maßnahme.

„Beschlagnahme [Russian billionaire] Die Yacht von Oleg Deripaska wird sich nicht ändern [President Vladimir] Putins Verhalten,“, wurde der Beamte zitiert.

Der Adjutant stellte weiter klar, dass die Republikaner „alles für die Unterstützung der Ukraine“ und befürworten daher Maßnahmen, die darauf abzielen, „sicherzustellen, dass Ölpreisobergrenzen funktionieren, um Russland zu bestrafen“ stattdessen.









Die Kommentare der anonymen Quelle wurden von Laura Peavey, einer Sprecherin der Republikaner im House Financial Services Committee, wiederholt. Sie enthüllte der Post jedoch, dass sie trotz breiter Ablehnung der Bestimmung bereits vom Repräsentantenhaus mit parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet worden sei.

Die Demokraten haben die Einwände der Republikaner kritisiert, wobei ein namentlich nicht genannter Parteimitarbeiter von der Post mit den Worten zitiert wurde: „Es ist skrupellos, dass die Republikaner des Senats eine wichtige Bestimmung behindern, die es dem DOJ ermöglichen würde, verfallene russische Vermögenswerte zu transferieren, um die Ukraine und ihre Bemühungen gegen Russlands brutalen Krieg zu unterstützen.”

Anfang März, kurz nach dem Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine, kündigte der US-Justizminister Merrick Garland die Einrichtung der „Task Force KleptoCapture“ an und berief sich auf „rechenschaftspflichtige korrupte russische Oligarchen“ als eines seiner Ziele.

Seitdem haben die USA und mehrere andere westliche Nationen Vermögenswerte im Wert von Milliarden Dollar beschlagnahmt, die russischen Tycoons gehören, darunter Luxusyachten, Villen und Jets.

Washington selbst hat in den letzten acht Monaten rund 17,5 Milliarden Dollar an Militärhilfe für die Ukraine ausgegeben.

Es werden Fragen aufgeworfen, ob die Biden-Regierung in der Lage wäre, mit dem gleichen Ausgabenmuster fortzufahren, falls die Republikaner nach den bevorstehenden Zwischenwahlen in beiden Kammern des Kongresses eine Mehrheit erreichen sollten.

Teile der GOP haben Kritik an der ihrer Meinung nach übermäßig großzügigen finanziellen Unterstützung geäußert, die Kiew von der derzeitigen Regierung gewährt wird.