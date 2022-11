Republikaner drehen das Haus um – POLITICO

Neuwahlen, Open-Seat-Siege und eine überraschend starke Leistung im Staat New York brachten die GOP zurück an die Macht. Aber die mittelmäßigen Zustimmungswerte von Präsident Joe Biden und eine glanzlose Wirtschaft scheiterten weitgehend daran, republikanische Kandidaten über kampferprobte demokratische Mitglieder und eine breitere Mehrheit zu treiben. Am Ende fielen nur sechs demokratische Amtsinhaber.

In einer Erklärung am Mittwochabend gratulierte Biden dem Minderheitenführer des Repräsentantenhauses Kevin McCarthyder als nächster Redner ansteht, zum GOP-Sieg: „Ich gratuliere Leader McCarthy dazu, dass die Republikaner die Mehrheit des Repräsentantenhauses gewonnen haben, und bin bereit, mit den Republikanern des Repräsentantenhauses zusammenzuarbeiten, um Ergebnisse für arbeitende Familien zu liefern.“

McCarthy seinerseits sprach davon, die neue Macht der GOP zu nutzen, um die Biden-Regierung einzudämmen.

„Denken Sie einen Moment nach. Es ist offiziell“, sagte er Sean Hannity von Fox News. „Die Herrschaft der Demokraten einer Partei in Washington ist beendet. Wir haben Nancy Pelosi gefeuert.“

Die Demokraten hofften, das Repräsentantenhaus für einen Teil des Sommers und Herbstes zu behalten, als die Wähler am Ende des Jahres ihrer Wut über die Republikanische Partei Luft machten Roe v. Wade. Aber während die Frage der Abtreibung den Demokraten einen Aufschwung bei den Wählern gab und dazu beitrug, das, was sich als republikanisches Jahr entwickelt hatte, auszugleichen, reichte es nicht aus, um die Gewinne der GOP vollständig zu stoppen.

Die Republikaner brauchten nur fünf Sitze, um die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu übernehmen. Die Partei erzielte am Wahlabend in Florida frühe Siege, wo starke Leistungen an der Spitze des Tickets von Gouverneur Ron DeSantis und Sen. Marco Rubio – gepaart mit einer neuen, aggressiv manipulierten Kongresskarte – half der GOP, mehrere Sitze hinzuzufügen.

Diese frühen Siege haben sich nicht auf viele der wettbewerbsfähigsten Distrikte im ganzen Land übertragen. Eine Reihe gefährdeter demokratischer Amtsinhaber überlebte, darunter Reps. Abigail Spanberger von Virginia, Angie Craig von Minnesota und Chris Pappas of New Hampshire, und die Partei eroberte offene Toss-up-Sitze in Staaten wie Ohio, North Carolina und Pennsylvania.

Dennoch errangen die Republikaner einen deutlichen Sieg über den DCCC-Vorsitzenden Sean Patrick Maloney im Bundesstaat New York, einer von mehreren Pickups im Bundesstaat. Der Republikaner Marc Molinaro gewann einen Sitz, der einen Großteil des Rasens einschloss, den er bei einer Sonderwahl im Sommer verloren hatte. Und ganz Long Island wurde rot, als die Republikaner George Santos und Anthony D’Esposito offene blaue Sitze eroberten.

Und der GOP gelang es auch, die Sitze in Virginia umzudrehen, wo Jen Kiggans Rep absetzte. Elaine Luria; Arizona, wo Eli Crane Rep. Tom O’Halleran besiegte; New Jersey, wo Tom Kean Jr. Rep. Tom Malinowski; und Iowa, wo Zach Nunn Rep besiegte. Cindy Axe.

Republikaner nahmen auch freie Sitze in Arizona, Michigan, New York, Oregon, Texas und Wisconsin auf. Aber die meisten dieser Bezirke waren Sitze, von denen die Demokraten weggingen, weil sie dachten, sie hätten keine Chance, sie im Jahr 2022 zu behalten. Einige von ihnen gehörten schließlich zu den engsten Wettbewerben.

In Michigan schlug der Republikaner John James, ein hochgelobter Rekrut, einen unterfinanzierten Demokraten um weniger als 1 Punkt. In Arizona lieferte sich der Republikaner Juan Ciscomani ein viel engeres Duell als erwartet mit der Demokratin Kirsten Engel. Beide Wettbewerbe sahen wenig bis gar keine externen Ausgaben von demokratischen Gruppen.

Die Demokraten wehrten sich an einigen Orten und begrenzten nicht nur ihre Verluste, sondern drehten auch die von der GOP gehaltenen Bezirke in Michigan und im Bundesstaat Washington um, zwei Orte, an denen Republikaner, die für die Amtsenthebung von Donald Trump gestimmt hatten, in den Vorwahlen verloren. Die Demokraten konnten die späteren rechtsextremen Kandidaten bei den Parlamentswahlen schlagen.

Demokratische Kandidaten fällten auch Reps. Steve Chabot (R-Ohio) und Yvette Herrell (RN.M.) in Sitzen, die dank der Neuverteilung blauer wurden. Aber es war nicht genug, um einen Schlag des Hauses abzuwehren.

Ein weiteres kalifornisches Rennen hieß am Mittwochabend: Rep. Mike Levinein Demokrat, gewann eine weitere Amtszeit im 49. Bezirk des Staates.

Auch Rep. Jared Golden (D-Maine) wurde in seinem Rennen zum Sieger erklärt. Maine verwendet ein Ranglisten-Wahlsystem.

Sieben Hausrennen bleiben unentschieden: eines in Alaska, eines in Colorado und fünf in Kalifornien. Demokraten führen in vier von ihnen.

Olivia Olander hat zu diesem Bericht beigetragen.