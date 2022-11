Republikaner: Die Mission von Ron DeSantis

Analyse



Stand: 11.11.2022 16:38 Uhr

Der Republikaner Ron DeSantis gehört zu den großen Gewinnern der Kongresswahlen – und gilt als aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat. Wer ist der Ultrakonservative?

Von Florian Mayer, ARD-Studio Washington

Wer wissen will, wie Ron DeSantis tickt, musste ihm am Wahlabend nur knapp zehn Minuten zuhören. In seiner Dankesrede machte der wiedergewählte Gouverneur von Florida unmissverständlich klar, wofür er steht: „Wir wählen Fakten statt Ängste.“



SR-Logo Florian Mayer

ARD-Studio Washington

Während er dem Weißen Haus und medizinischen Beratern hinsichtlich ihrer Corona-Politik „Panikmache“ vorwarf, schuf DeSantis in seinem Bundesstaat eigene Fakten: keine Masken, keine Impfpflicht, kaum Lockdown. Mehr als 80.000 Menschen sind nach Angaben des US-Gesundheitsministeriums an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

DeSantis: „Aufklärung statt Indoktrination“

„Wir wählen Bildung statt Indoktrination“, rief Ron DeSantis am Wahlabend seinen Anhängern zu. Sie ist die zweite große Säule seiner politischen Agenda. Der ultrakonservative 44-Jährige ist einer der lautesten Politiker in den USA, wenn es darum geht, dass linksliberale, „aufgeweckte“ Gruppen – wie er sie nennt – den Amerikanern angeblich diktieren, was noch öffentlich und in der Öffentlichkeit gesagt wird Schulen können unterrichtet werden. Und DeSantis sieht es als seine Mission an, das zu verhindern.

Im März verabschiedete der Gouverneur das Gesetz über die Rechte der Eltern an Schulen, besser bekannt als „Don’t Say Gay Act“. Dies gibt den Schulen vor, ab welchen Klassenstufen über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität gesprochen werden kann.

Harte Einwanderungspolitik

Der Ex-Navy-Anwalt mit Irak-Erfahrung präsentiert sich als harter Verteidiger ultrakonservativer Positionen. Und die dritte Säule seiner politischen Agenda basiert auf einem klassischen Thema: der illegalen Einwanderung. „Wir wählen Recht und Ordnung statt Aufruhr und Gesetzlosigkeit“, sagte DeSantis in seiner Rede.

Kurzerhand setzte er mutmaßliche illegale Einwanderer in ein eigens gechartertes Flugzeug und schickte sie auf die Urlaubsinsel Martha’s Vineyard. Dadurch, dass er nach Recherchen der „New York Times“ dafür zwölf Millionen Dollar aus Floridas Staatshaushalt ausgab, kamen die Einwanderer gar nicht aus Florida, sondern aus Texas und wurden zudem mit falschen Versprechungen ins Flugzeug gelockt , ging unter.

Das könnten beste Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit mit Ex-Präsident Donald Trump sein. Zumindest auf dem Papier. In der politischen Realität sieht das anders aus.

„Ron Hypocritical“ nannte Trump den Gouverneur von Florida im Wahlkampf. Denn der dreifache Familienvater, Yale- und Harvard-Absolvent, der seine politische Karriere anders als Trump ganz klassisch startete, spielt nicht nach Trumps Regeln.

Er umgeht Trumps Wahllüge

Geschickt umgeht er Trumps Lüge über die angeblich gestohlene Wahl 2020. In Florida gab es keine Fehler. Ron DeSantis betonte, dass die Wahl nicht besser hätte verlaufen können. Der Ultrakonservative hält sich bewusst von Trump fern. Das gilt aber nicht für seine Anhänger, die „Trumpisten“.

Und weil er in seinem Gouverneursamt entgegenkommender und Macher auftritt, bietet er auch den gemäßigteren Republikanern eine Plattform, die Potenzial für ein Rennen um die Präsidentschaft 2024 hat. Und er weiß das alles: „Es gibt noch so viel zu tun – und ich Ich habe gerade erst angefangen zu kämpfen.“