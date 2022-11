Republikaner bevorzugen einen Trump-Rivalen für 2024 – Umfrage – RT World News

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ist dem ehemaligen US-Präsidenten als Spitzenkandidat für die GOP-Nominierung vorausgegangen

Nach einem erdrutschartigen Sieg für die Wiederwahl als Gouverneur von Florida hat sich Ron DeSantis als früher Favorit für die Nominierung der Republikanischen Partei zum Präsidenten im Jahr 2024 herausgestellt und Donald Trump überholt, wie eine neue Umfrage ergeben hat.

Laut einer am Freitagabend veröffentlichten YouGov-Umfrage bevorzugen republikanische und republikanisch orientierte Wähler DeSantis gegenüber dem ehemaligen Präsidenten Trump mit einem Vorsprung von 42 zu 35. Die restlichen 23 % der Befragten waren sich entweder unsicher oder gaben an, dass sie keinen der beiden Spitzenkandidaten bevorzugen.

Die YouGov-Umfrage wurde von Mittwoch bis Freitag durchgeführt, nachdem die Republikaner bei den Kongresswahlen am Dienstag enttäuschend abgeschnitten hatten. Ein Lichtblick für die GOP war Florida, wo DeSantis den demokratischen Rivalen Charlie Crist im Gouverneursrennen um fast 20 Prozentpunkte besiegte und die Republikaner 20 der 28 Sitze im US-Repräsentantenhaus gewannen, die zu gewinnen waren. Senator Marco Rubio gewann ebenfalls mit großem Vorsprung die Wiederwahl und setzte sich wie DeSantis in einigen Gebieten durch, die zuvor als Hochburgen der Demokraten galten, wie Miami-Dade County.

Im Gegensatz dazu verloren einige der bekanntesten Kandidaten, die von Trump unterstützt wurden, darunter die Hoffnungsträger des Senats, Dr. Mehmet Oz in Pennsylvania und Blake Masters in Arizona, ihre Rennen.

Eine Twitter-Umfrage des konservativen Medienunternehmens Breaking911, das 1 Million Follower hat, zeigte, dass fast 70 % der Befragten glauben, dass DeSantis nach den Wahlergebnissen vom Dienstag die Republikanische Partei führen sollte. Im Vergleich dazu entschieden sich 23,7 % für Trump.

Wer soll die Republikanische Partei nach den Ergebnissen am Dienstagabend voranbringen? — Breaking911 (@Breaking911) 9. November 2022

Eine YouGov-Umfrage, die nur zwei Wochen vor den Midterms durchgeführt wurde, zeigte, dass Trump immer noch der bevorzugte Kandidat der republikanischen Wähler für 2024 war. Der ehemalige Präsident führte DeSantis mit einem Vorsprung von 44-26.

Trump spürt möglicherweise die politische Hitze nach der starken Verschiebung der Wählermeinungen. Er verspottete DeSantis am Donnerstag, beanspruchte Anerkennung für seinen Erfolg und nannte ihn einen „durchschnittlicher republikanischer Gouverneur mit großartiger Öffentlichkeitsarbeit.“ Später schoss er auf den Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, lobte seinen Wahlsieg im vergangenen Jahr und schlug seinen Namen vor „klingt chinesisch.“

Trump hat angedeutet, dass er seine Kandidatur für das Präsidentenamt nächste Woche ankündigen wird, obwohl einige seiner Verbündeten ihn Berichten zufolge aufgefordert haben, den Schritt bis nach den Stichwahlen in Georgia am 6. Dezember zu verschieben. Das Rennen in Georgia kann bestimmen, welche Partei den Senat kontrolliert.