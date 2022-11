Repräsentantenhaus-Republikaner ermitteln gegen Familie Biden — RT World News

Die GOP hat wieder die Kontrolle auf dem Capitol Hill und sagt, sie werde prüfen, ob der US-Präsident durch die Geschäfte seines Sohnes „kompromittiert“ sei

Der republikanische Gesetzgeber kündigte am Donnerstag an, zu prüfen, ob US-Präsident Joe Biden das gewesen sei „von ausländischen Dollars oder Einflüssen beeinflusst“ durch seinen Sohn Hunter Biden. Präsident Biden traf sich mit mehr als einem Dutzend ausländischer Mitarbeiter von Hunter, darunter die Führungskraft eines ukrainischen Energieunternehmens, das den Sohn des Präsidenten beschäftigte, wie Dateien von Hunters Laptop enthüllten.

Auf einer Pressekonferenz behauptete James Comer, Mitglied des House Oversight Committee Ranking, dass die Familie Biden „blühten auf und wurden Millionäre, indem sie einfach Zugang zur Familie boten.“ Das behauptete Comer unter Berufung auf Whistleblower „Hunter Biden und Joe Biden waren an einem Plan beteiligt, um zu versuchen, China dazu zu bringen, verflüssigtes Erdgas zu kaufen.“

Comer listet Betrug in den Vereinigten Staaten, Überweisungsbetrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Verschwörung und Verletzung des Foreign Agents Registration Act, des Foreign Corrupt Practices Act und des Trafficking Victims Protection Act als Teil des „Breites Spektrum an Kriminalität“ Daran soll die Familie Biden beteiligt gewesen sein.

Diese Anschuldigungen wurden in einem kurz nach dem Briefing veröffentlichten Bericht detailliert beschrieben.









Die Auslandsgeschäfte von Hunter Biden werden von den Republikanern unter die Lupe genommen, seit die New York Post im Oktober 2020 den Inhalt seines Laptops veröffentlichte. Auf dem Computer gespeicherte E-Mails und Nachrichten deuteten darauf hin, dass Hunter von ausländischen Beamten und Magnaten Millionen von Dollar für die Einführung in seinen Laptop erhalten hatte Vater, der die meiste Zeit Vizepräsident der USA war.

Dateien vom Laptop zeigen, dass sich Joe Biden während eines einzigen Abendessens im Jahr 2015 mit Hunters Geschäftspartnern aus Kasachstan, der Ukraine und Russland traf, darunter eine Führungskraft von Burisma Holdings, dem ukrainischen Energieunternehmen, das Hunter von 2014 bis 2014 angeblich 50.000 US-Dollar pro Monat zahlte 2018 in seinem Vorstand sitzen. Am nächsten Tag schickte der Vorstand von Burisma eine E-Mail an Hunter und dankte ihm dafür „Gelegenheit geben, deinen Vater kennenzulernen.“

Die Republikaner waren bisher nicht in der Lage, auf diese Informationen zu reagieren, da die Demokraten beide Kammern des Kongresses vertreten. Ab Mittwoch wird die GOP im nächsten Jahr jedoch eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, und Comer wird den Vorsitz im Aufsichtsausschuss führen.

„Ich möchte Klarheit schaffen“ erklärte Comer. „Dies ist eine Untersuchung von Joe Biden, und darauf wird sich der Ausschuss bei diesem nächsten Kongress konzentrieren.“

Auf derselben Pressekonferenz sagte der neue Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jim Jordan, dass sein Ausschuss die angebliche Politisierung des Justizministeriums durch die Biden-Regierung untersuchen werde.