Repräsentantenhaus beschließt, Ilhan Omar aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten zu entfernen

Das von Republikanern geführte Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag für die Verabschiedung einer Resolution, mit der der demokratische Abgeordnete Ilhan Omar aus dem mächtigen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses entfernt werden soll.

Die Republikaner des Repräsentantenhauses haben argumentiert, Omar sollte angesichts früherer Äußerungen, die sie in Bezug auf Israel gemacht hat und die in einigen Fällen von Mitgliedern beider Parteien als antisemitisch kritisiert wurden, nicht im Ausschuss tätig sein. Demokraten haben den Vorstoß kritisiert, Omar zu verdrängen, und argumentiert, dass dies einem Akt der politischen Rache gleichkomme und dass die Demokratin aus Minnesota für ihre früheren Äußerungen zur Rechenschaft gezogen wurde. Die Parteilinienabstimmung betrug 218 zu 211. Der GOP-Abgeordnete David Joyce aus Ohio stimmte für „anwesend“.

Omar war in einer Rede vor der Abstimmung trotzig. „Meine Führung und meine Stimme werden nicht geschmälert, wenn ich nicht für eine Amtszeit in diesem Ausschuss bin. Meine Stimme wird lauter und stärker“, sagte sie.

„Also nehmen Sie Ihre Stimme oder nicht – ich bin hier, um zu bleiben, und ich bin hier, um eine Stimme gegen Schäden auf der ganzen Welt zu sein und mich für eine bessere Welt einzusetzen“, sagte die Kongressabgeordnete.

Die Aktion erfolgt, nachdem der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, den demokratischen Abgeordneten Eric Swalwell und Adam Schiff, dem ehemaligen Vorsitzenden des Gremiums, offiziell die Sitze im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses verweigert hatte – eine Entscheidung, die von den Demokraten verurteilt wurde.

McCarthy schwor letztes Jahr, dass er Schiff, Swalwell und Omar von den Ausschussaufgaben befreien würde, wenn die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückgewinnen würden, und argumentierte, dass die Demokraten einen „neuen Standard“ geschaffen hätten, als sie die Mehrheit hielten, indem sie die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia entfernten und Paul Gosar aus Arizona von Komitees für gewalttätige Rhetorik und Beiträge.

Die Republikaner des Repräsentantenhauses, die jetzt in der Mehrheit sind, haben Greene und Gosar Komitees für den neuen Kongress zugewiesen.

Der Vorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, beschuldigte die Republikaner am Donnerstag der „politischen Rache“.

Er verteidigte den Schritt der Demokraten im vorangegangenen Kongress, die Republikaner aus den Komiteeaufgaben abzuwählen, und argumentierte, dass sie zur Gewalt gegen ihre Kollegen aufstachelten.

„Die Grenze sollte gezogen werden, wenn es Mitglieder des Kongresses gibt, die aktiv mit Gewalt gegen Kollegen drohen“, sagte Jeffries und fügte hinzu: „Wir nehmen gewalttätige Drohungen ernst, weil wir sie gelebt haben.“

Im Jahr 2019 entschuldigte sich Omar öffentlich, nachdem sie mit einer Gegenreaktion für Tweets konfrontiert war, die auf beiden Seiten des Ganges verurteilt wurden. Die Entschuldigung kam, nachdem der Demokrat aus Minnesota weit verbreiteter Kritik ausgesetzt war, nachdem er behauptet hatte, die republikanische Unterstützung Israels werde durch Spenden des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), einer prominenten pro-israelischen Gruppe, angeheizt.

Es gab auch andere Vorfälle: Im Jahr 2021 beschuldigte eine Gruppe jüdischer Hausdemokraten Omar, die USA und Israel mit den Taliban und der Hamas, der palästinensischen militanten Gruppe, die von den USA als Terrororganisation eingestuft wurde, gleichzusetzen. Als Antwort sagte Omar, dass sie „terroristische Organisationen in keiner Weise mit demokratischen Ländern gleichsetze“.

Auch Greene und Gosar, die nun Gremienaufgaben übernehmen werden, wurden von beiden Seiten des Ganges kritisiert. Im vergangenen Jahr verurteilten republikanische Führer im Kongress beide Gesetzgeber, weil sie auf einer Konferenz der Weißen Nationalisten gesprochen hatten.

Greene sprach auf der America First Political Action Conference in Orlando, Florida – einer Veranstaltung, die vom rechtsextremen Aktivisten Nick Fuentes als Alternative zur jährlichen Conservative Political Action Conference ins Leben gerufen wurde. Gosar erschien auf der America First Political Action Conference über ein aufgezeichnetes Video, berichtete die HuffPost. An der gleichen Konferenz nahm auch Gosar im vergangenen Jahr teil.

Greene verteidigte ihren Auftritt in einer langen Erklärung, tat den Rückschlag als „gefälschte Spaltungen und unaufrichtige Anschuldigungen“ ab und verkündete, dass sie andere Konservative nicht „absagen“ werde, selbst wenn sie ihre Äußerungen „geschmacklos, fehlgeleitet oder manchmal sogar abstoßend“ finde.

Eine CNN KFile-Überprüfung von Gosars Ereignissen und Social-Media-Beiträgen im Laufe der Jahre ergab, dass der Gesetzgeber seit langem mit weißen Nationalisten, einem Pro-Nazi-Blogger und rechtsextremen Randspielern verbunden ist. Ein Sprecher von Gosar lehnte es ab, sich zu konkreten Fragen zu den Mitarbeitern des Kongressabgeordneten als Antwort auf die Berichterstattung zu äußern.

Im Jahr 2021 entschuldigte sich Greene für ihre „beleidigenden“ Kommentare, in denen sie die Regeln zum Tragen von Masken auf dem Capitol Hill mit dem Holocaust verglich, nachdem sie das US Holocaust Memorial Museum in Washington besucht hatte.

Omar, Schiff und Swalwell haben sich als Reaktion auf McCarthys Bemühungen, ihnen die Sitze im Komitee zu entziehen, zurückgedrängt.

„Kevin McCarthys rein parteiische Schritte, uns aus unserem Ausschuss zu entfernen, sind nicht nur ein politischer Trick, sondern auch ein Schlag gegen die Integrität unserer demokratischen Institution und eine Bedrohung für unsere nationale Sicherheit“, sagte Omar kürzlich auf einer Pressekonferenz, auf der sie neben Schiff sprach und Swalwell.

Die Demokraten hatten auch argumentiert, der Schritt sei heuchlerisch, indem sie auf die Tatsache hinwiesen, dass der umkämpfte GOP-Abgeordnete George Santos, der mit zunehmenden rechtlichen Problemen und wachsenden Rücktrittsforderungen konfrontiert ist, weil er ausführlich über seinen Lebenslauf und seine Identität gelogen hatte, Sitze in zwei Ausschüssen erhalten hatte.

In einem abrupten Kurswechsel sagte Santos der GOP-Konferenz des Repräsentantenhauses am Dienstag jedoch hinter verschlossenen Türen, dass er aus seinen beiden Ausschüssen aussteigen möchte, bis seine Probleme gelöst sind, sagten drei Mitglieder gegenüber CNN.

McCarthy hat die Befugnis, Schiff und Swalwell einseitig daran zu hindern, im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses zu arbeiten, da es sich um einen Sonderausschuss handelt. Die Verdrängung von Omar aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses erforderte jedoch eine Abstimmung des gesamten Repräsentantenhauses.

McCarthy sagte CNN am Dienstagabend, er habe die Stimmen, um Omar zu verdrängen. Die Behauptung kam, nachdem die GOP-Führer des Hauses daran gearbeitet hatten, die Abstimmungen zu sperren, nachdem mehrere Mitglieder ihrer Konferenz Widerstand gegen den Schritt signalisiert hatten.

Eine dieser Republikanerinnen, die Abgeordnete Victoria Spartz aus Indiana, gab am Dienstag bekannt, dass sie nun bereit sei, eine Resolution zum Sturz von Omar zu unterstützen, und berief sich dabei auf die Hinzufügung einer „Sprache für ein ordnungsgemäßes Verfahren“.

„Ich schätze die Bereitschaft von Sprecher McCarthy, berechtigte Bedenken anzusprechen und unserer Entschließung eine Sprache für ein ordnungsgemäßes Verfahren hinzuzufügen. Beratung und Debatte sind für unsere Institution von entscheidender Bedeutung, nicht von oben nach unten“, sagte die Kongressabgeordnete in einer Erklärung.

Spartz hatte zuvor angedeutet, dass sie sich den Bemühungen widersetzte, die drei demokratischen Gesetzgeber aus den Ausschüssen zu entfernen.

Letzte Woche veröffentlichte Spartz eine Erklärung, in der darauf verwiesen wurde, wie die Demokraten Greene und Gosar aus Komitees geworfen hatten. „Zweimal falsch ergibt nicht einmal richtig. Sprecherin Pelosi hat im vergangenen Kongress beispiellose Maßnahmen ergriffen, um die Abgeordneten Greene und Gosar ohne ordnungsgemäßes Verfahren aus ihren Ausschüssen zu entfernen. Sprecher McCarthy ergreift in diesem Kongress beispiellose Maßnahmen, um der Minderheit einige Ausschussaufträge ohne ordnungsgemäßes Verfahren erneut zu verweigern “, sagte die Kongressabgeordnete damals.

Das von den Demokraten geführte Repräsentantenhaus stimmte 2021 dafür, Greene nach aufgedeckten aufrührerischen und gewalttätigen Äußerungen in der Vergangenheit, einschließlich eines Berichts von CNNs KFile, dass sie wiederholt ihre Unterstützung für die Hinrichtung prominenter demokratischer Politiker in den Jahren 2018 und 2019 angedeutet hatte, bevor sie in den Kongress gewählt wurde, aus den Aufgaben des Ausschusses zu entfernen . Elf Hausrepublikaner schlossen sich damals den Demokraten an, um den Schritt zu unterstützen.

Das von den Demokraten geführte Repräsentantenhaus stimmte in diesem Jahr auch für die Annahme einer Resolution, die Gosar tadelte und ihn von Komiteeaufgaben beraubte, um den Republikaner aus Arizona zu tadeln, weil er ein mit Photoshop bearbeitetes Anime-Video in den sozialen Medien gepostet hatte, das zeigte, wie er die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez zu töten schien und Angriffe auf Präsident Joe Biden. Damals stimmten zwei Republikaner des Repräsentantenhauses mit den Demokraten für die Verabschiedung der Resolution.

Diese Geschichte und Überschrift wurden am Donnerstag mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.