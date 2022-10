Reporter-Notizbuch: Newcastles Aufstieg und ihre Transferpläne, plus gibt es jetzt eine Premier League „Big Seven“? | Fußball Nachrichten

In seinem neuesten Reporter-Notizbuch Sky Sportnachrichten‘ Keith Downie spricht über Newcastles Aufstieg und wie er sich auf ihre Transferpläne auswirken könnte und ob wir jetzt eine „Big Seven“ in der Premier League haben.

Nach ihrem 2:1-Sieg gegen Tottenham weiter Super Sonntagdie Mannschaft von Eddie Howe belegt derzeit den vierten Platz in der Premier League und markiert einen rasanten Aufstieg, seit der Verein im vergangenen Jahr vom von Saudi-Arabien geführten Public Investment Fund (PIF) übernommen wurde.

In einem kürzlich erschienenen Gary Neville Podcast, the Sky Sports Der Experte sagte, er sei beeindruckt davon, wie Newcastle seine Geschäfte unter dem neuen Eigentümer geführt habe, aber es seien noch Fragen zu beantworten.

„Newcastle hat sich enorm verbessert“, sagte er. „Eddie Howe macht einen guten Job und die Art von Spielern, die sie verpflichtet haben, sind die richtigen, um sie auf das nächste Level zu bringen … Es ist gut durchdacht. Das Fußballprojekt, das eingerichtet wurde, war ziemlich gut und vernünftig.

„Da wird es immer Fragezeichen geben [the owners]. Wie wurden die Saudi-Araber in die Premier League aufgenommen? Wir wissen es nicht. Es gibt keine Transparenz und keine Unabhängigkeit.

„Die Realität ist, dass diese Fragen nicht verschwinden werden, aber ich glaube nicht, dass sie immer an den Fußballtrainer gerichtet werden sollten … Ich sage nicht, dass er keine Fragen gestellt bekommen sollte, sondern die Eigentümer und Führungskräfte sollten diejenigen sein, die sich diesen Fragen stellen – ebenso wie die Premier League.“

Hier bietet Downie seine Überlegungen zu einer bisher erfolgreichen Saison für Newcastle und wie sich dies auf ihre Pläne und die zukünftige Premier League auswirken könnte.

Kommt dieser Anstieg für Newcastle früher als erwartet?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte des Premier-League-Spiels zwischen Tottenham Hotspur und Newcastle



„Sowohl innerhalb des Clubs als auch in der Fangemeinde gibt es einen Gedankengang, dass Newcastle derzeit die Erwartungen auf dem Platz übertrifft, aber Sie werden den Manager Eddie Howe nicht zugeben hören.

„In dieser Saison drehte sich alles um Konsolidierung und allmähliche Verbesserung für Newcastle unter ihren neuen Besitzern, aber sie sind aus den Blocks gerannt und sitzen in den berauschenden Höhen des vierten Platzes und eines Champions-League-Platzes. Niemand hatte damit gerechnet, als sie die Saison begannen mit einem Heimsieg gegen den Aufsteiger Nottingham Forest vor nur 11 Wochen.

„Aber es gibt so viele Aspekte von Newcastles Start zu bewundern. Abgesehen von Fabio Carvalhos Sieg in der 98. Minute an der Anfield Road Ende August wäre Newcastle in den ersten 12 Spielen ungeschlagen. Dazu gehörten Zusammenstöße gegen drei der Top 4 der letzten Saison .

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Jamie Redknapp sagt, dass Eddie Howe Anerkennung für die drastischen Verbesserungen verdient, die er an den Spielern vorgenommen hat, die er in Newcastle geerbt hat



„Sie haben auch die beste Verteidigung der Liga und kassierten in den ersten 12 Spielen nur 10 Gegentore. Dies ist eine Mannschaft, die im vergangenen Kalenderjahr die meisten Gegentore in der Premier League kassiert hat. Eddie Howe hat diese Verteidigung in Super trainiert -schnelle Zeit, da vier seiner fünf Verteidiger seit seinem Amtsantritt hinzugekommen sind.Nur Fabian Schar überholte Howes Ankunft, und selbst dann war er unter Steve Bruce in Ungnade gefallen, hat sich also stark verbessert.

„Howe achtet sehr darauf, dass der Saisonstart nicht wie gewohnt zu erwarten ist, weist aber gleichzeitig darauf hin, dass noch mehr kommen wird. Es ist eine ungewöhnliche Situation für ihn und Newcastle, sich selbst zu finden in. Es ist Neuland für alle Beteiligten.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Newcastle-Trainer Eddie Howe sagt, seine Mannschaft habe den 2:1-Auswärtssieg bei Tottenham voll und ganz verdient, als die Tore von Callum Wilson und Miguel Almiron sie unter die ersten vier brachten.



„Nach dem Spiel am Sonntag sagte er, er sei aufgeregt, weil er das Gefühl hat, dass sein Team noch nicht auf Hochtouren ist. Gleichzeitig möchte er die Erwartungen dämpfen.

„Denken Sie daran, dass die Eigentümer sich bemühten, bei der Übernahme zu sagen, dass sie die Dinge schrittweise angehen wollten. Dazu gehörte nicht die Qualifikation für Europa weniger als zwei Jahre, nachdem sie den Tisch gestützt hatten.

„Die Leute werden sagen, dass der Aufstieg von Newcastle angesichts der Tatsache, dass sie seit der Übernahme in den beiden Transferfenstern mehr als 200 Millionen Pfund ausgegeben haben, keine Überraschung ist. Aber während Größen wie Bruno Guimaraes, Kieran Trippier und Sven Botman ein voller Erfolg waren, ist es das Die Verbesserung der Spieler, denen vor Howes Ankunft das Selbstvertrauen genommen wurde, war am beeindruckendsten von allen.

Bild:

Miguel Almiron ist einer der bestehenden Newcastle-Spieler mit einer deutlichen Verbesserung unter Eddie Howe





„Joelinton, Miguel Almiron, Schar und Sean Longstaff haben ihre Spiele im vergangenen Jahr auf verschiedene Ebenen gebracht – was beweist, dass es im neuen Newcastle nicht nur um Geld geht.

„Und das Beängstigende ist, dass sie ohne Allan Saint-Maximin, Alexander Isak und Jonjo Shelvey an die Spitze der Formtabelle aufgestiegen sind. Das Team wird erst besser, wenn dieses Trio zurück ist.

Bild:

Alexander Isak fällt derzeit verletzungsbedingt aus





„Während Howe versucht, auf dem Boden zu bleiben, weiß er, dass diese Spieler sein Team verbessern, und genau das ist Newcastle im Moment – ​​ein Team. Das war bei den Feierlichkeiten in Tottenham beim Vollzeitpfiff für alle zu sehen .

„Aber trotz aller positiven Dinge würde ein Platz unter den ersten acht in dieser Saison immer noch als Erfolg gewertet werden. Die Fans – die sich daran gewöhnt hatten, nur zu überleben – genießen einfach die Reise ins Unbekannte.“

Haben wir jetzt eine Top 7?

„Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Zu Beginn der Saison in einem Fan-Podcast wurde ich gebeten, das Ende von Newcastle vorherzusagen, und ich sprang auf den siebten Platz. Ich glaube immer noch, dass die Mehrheit der ‚großen Sechs‘ über Newcastle landen wird, aber das Die Seite von St. James‘ Park erschreckt sie gerade.

„Machen Sie keinen Fehler, der Sieg am Sonntag war eine große Aussage – der Sieg gegen eine so gebieterische Mannschaft der Spurs zu Hause und damit der erste Sieg auf der Straße unter dem neuen Regime gegen einen der großen Jungs.

„Das war auch nicht nur ein Knaller. Howe sprach danach darüber, was ihn am zufriedensten machte, dass sein Team beim 2: 1 nicht einknickte und stattdessen das Spiel gegen die Spurs weiterführte. „Das war ein wirklich positives Zeichen für die Zukunft, dass wir nicht in unsere Muscheln gegangen sind“, sagte er danach.

„Gestern war Newcastle das erste Mal seit einem Jahrzehnt, dass es in die Top 4 kam, und es fühlte sich erdbebenartig an. Es fühlt sich definitiv so an, als würde Newcastle jetzt beginnen, die Lücke zwischen den Top 6 und den anderen zu schließen.

„Wir haben kürzlich gesehen, dass West Ham und Leicester ähnliches tun, aber die Herausforderung für Newcastle wird darin bestehen, dort zu bleiben. Weitere Ausgaben in den nächsten beiden Transferfenstern werden dazu beitragen.“

Beeinflusst der Saisonstart das Transfergeschäft?

Bild:

Eddie Howe und Newcastle Sporting Director Dan Ashworth werden beide die Januar-Transfers steuern





„Newcastle gibt sich alle Mühe zu sagen, dass sie nicht laufen wollen, bevor sie laufen können, und es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es so viele andere Aspekte des Clubs gibt, die Investitionen erfordern, um Newcastle an die Spitze zu bringen.

„Wenn man die Spurs und ihr prächtiges Stadion aus nächster Nähe sieht, wird einem klar, wie weit Newcastle vom Park entfernt sein muss. Diese Arbeit steckt jetzt im Hintergrund noch in den Kinderschuhen, aber es wird viel Zeit und Geduld erfordern.

„Eine der wichtigsten Ernennungen in den letzten Monaten war die Ankunft von Darren Eales als CEO. Er wurde damit beauftragt, dem Verein höhere Einnahmen zu verschaffen, was wiederum Howe und Director of Football, Dan Ashworth, ermöglichen wird, das Financial Fairplay (FFP) zu steuern. und geben Sie mehr in bevorstehenden Transferfenstern aus.

„Eales sagt, dass sie kreativ sein können, um voranzukommen, also weiß er, dass er schnell an die Arbeit gehen muss, aber sowohl er als auch Ashworth haben auch gesagt, dass Ausgaben auf dem Niveau, das wir in den letzten beiden Fenstern gesehen haben, nach den FFP-Regeln nicht tragbar sind.

„Ich glaube also nicht, dass ihre Position in der Tabelle die Pläne für Januar ändern wird. Denken Sie daran, dass sie es nicht eilig haben, ‚dort‘ zu kommen – wo immer ‚dort‘ sein wird.

„Ich erwarte immer noch, dass sie im Januar hinzukommen, aber wahrscheinlich nur in einer entscheidenden Position. Die Form von Leuten wie Almiron und Longstaff stellt sicher, dass Newcastle warten kann, bis der richtige Spieler verfügbar ist, anstatt Panikkäufe zu tätigen.

„Und die Art und Weise, wie die Mannschaft spielt, wer sagt denn, dass Neuankömmlinge sowieso in die Mannschaft kommen werden!“