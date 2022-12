Reporter-Notizbuch: Lionel Messi befeuert Argentiniens phänomenalen Siegeswillen, aber wertet die Niederlande auf eigene Gefahr ab | Fußball Nachrichten

Das ist ein WM-Klassiker.

Wir waren schon einmal hier in der Ko-Runde. Wir waren schon einmal hier im Viertelfinale. Insgesamt ist es das sechste Aufeinandertreffen der beiden Nationen bei einer WM.

Sie trafen in einem Finale, einem Halbfinale, einem Viertelfinale und in der Gruppenphase aufeinander. 1978 landete Argentinien mit dem Sieg über die Niederländer den ganz Großen. 1998 schlugen die Niederländer in der prallen Sonne von Marseille Argentinien dank eines atemberaubenden Treffers von Dennis Bergkamp in der 90. Minute. Und ich meine, es war ein Wahnsinn, ein Juwel, ein Weltmensch.

2014 in Brasilien setzte sich dann vor acht Jahren das argentinische Team nach einem knappen 0:0 nach Verlängerung durch, das die Südamerikaner dann im Elfmeterschießen mit 4:2 gewannen.

Und so bis 2022.

Van Gaal die treibende Kraft der Niederlande

Die meisten Leute, mit denen ich über das Spiel gesprochen habe, sagen alle, dass Lionel Messi das Spiel gewinnen wird, interessanterweise und es mag nur eine Redewendung sein, aber niemand sagt jemals, dass „Argentinien“ gewinnen wird!

Diskontieren Sie die Niederländer jedoch auf eigene Gefahr. Eine genauere Analyse des Spiels zeigt, dass sie möglicherweise das „Team“ im Aufstieg und ein „Team“ sind, das zusammen und hinter ihrem Trainer, dem sprunghaften Louis van Gaal, vereint ist.

Van Gaal hat eine starke und kämpferische Persönlichkeit, die überhaupt keine Angst davor hat, sich mit jemandem zu streiten, aber hier in Katar und in seinem Team wirkt er so glücklich, wie er nur sein kann. Die Spieler, und das waren inzwischen mehrere, haben öffentlich darüber gesprochen, wie sehr Van Gaal für sie eine treibende Kraft ist.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Nathan Ake und Jurrien Timber blicken voraus auf das WM-Viertelfinale der Niederlande gegen Argentinien. Das Tor von Dennis Bergkamp gegen sie im Jahr 1998 wird lange in Erinnerung bleiben, während sich der Fokus auch auf Lionel Messi richtet



Seine Genesung von Krebs und seine Einstellung zum Kampf gegen diesen schrecklichen Zustand haben ihm weit verbreiteten Respekt von seinen Spielern eingebracht.

Sie sehen einen Mann, der das Leben liebt, der Fußball liebt, eine sanftere Seite, aber mit der Fähigkeit, Respekt zu erzwingen. Die Spieler haben gesehen, wie er nach seinem Sieg über die USA im Achtelfinale zurück in ihr Mannschaftshotel tanzte!

Wer hätte das gedacht? Viele niederländische Fußballkommentatoren hatten das nicht, und es ist immer noch spürbar, dass Van Gaal manchmal gegenüber bestimmten Mitgliedern der niederländischen Presse einen Vorsprung hat.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Unser hitziges Debattenpanel entscheidet, wer bisher der Spieler der Weltmeisterschaft ist und ob Messi in der Diskussion sein wird



Van Gaal hat jedoch die frühe Kritik daran überstanden, wie sein Team in den Eröffnungsspielen in Katar gespielt hat, da es einen klaren Fortschritt gibt.

Die Niederlande verbessern sich, sie haben Schwung, sie haben Selbstvertrauen, und ich habe sogar bemerkt, dass nach dem Sieg der USA dieser abgedroschene Ausdruck, der so oft zur Beschreibung der niederländischen Mannschaften von einst verwendet wurde – „totaler Fußball“ – erwähnt wurde.

Cody Gakpo hat sich auf der globalen Bühne vorgestellt, Memphis Depay zeigt, wie gut er ist, und Virgil van Dijk ist wahrscheinlich der coolste Mensch in Katar, egal bei welcher Temperatur.

Kann Van Dijk Messi aufhalten?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Der niederländische Verteidiger Virgil van Dijk begrüßt Messi vor dem WM-Viertelfinale gegen Argentinien am Freitag und sagt, dass sie das Beste aus der Gelegenheit machen und ihrem Traum, den Wettbewerb zu gewinnen, einen weiteren Schritt näher kommen müssen



Aber sind sie gut genug, um Argentinien aufzuhalten? Nun, ich würde ja sagen. Die Niederlande haben sich zusammengetan und haben auf der ganzen Seite die Elemente, um erfolgreich zu sein. Aber sind sie gut genug, um Lionel Messi aufzuhalten?

Das ist das Problem bei jeder Analyse Argentiniens; Das Team könnte einen Stinker haben und sich dennoch in einem Spiel befinden, und Messi wurde möglicherweise 89 Minuten und 50 Sekunden lang ruhig gehalten, nur um einen Moment der schieren Brillanz und des Sieges zu erzielen.

Ich kann diese sehr abgedroschene Sicht auf Argentinien nicht loswerden, da sie Messi haben, um ein Spiel zu ändern, um sie durchzubringen.

Und mit Argentinien als Ganzes haben sie einen phänomenalen Siegeswillen, der von der Magie Messis und der Unterstützung einer lächerlich großen Menge an Fans getragen wird.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Clinton Morrison analysiert Messis bisherige Leistung bei der Weltmeisterschaft – aber ist er sein größter Spieler aller Zeiten?



Nur Marokko hat annähernd die gleichen Zahlen vor Ort wie Argentinien, und die Energie, der Lärm und die Emotionen sind unglaublich mit anzusehen. Es hilft… es ist der 12. Spieler auf dem Platz.

Die Holländer wissen das alles und obwohl sie sich keine Sorgen um Argentinien machen, sind sie „vorsichtig“. Du kannst Messi nicht aufhalten.

Die Aufgabe ist es, so weit wie möglich zu verhindern, dass er den Ball bekommt, und von dort aus zurückzuarbeiten. Wenn er den Ball hat, schieben Sie ihn zurück, zwingen Sie ihn tief. Verringern Sie seine Wirkung. Es ist leichter gesagt als getan.

Ich gebe es voll und ganz zu und mache deutlich, dass Argentinien mehr als nur ein Ein-Mann-Team ist. Das haben sie gezeigt, und wir sehen, was Pep Guardiola als Ersatz für Erling Haaland bei Manchester City in Julian Alvarez hat. Er ist nicht schlecht, oder?

Und die Sicht der argentinischen Presse? Zuversichtlich beschreibt es nicht … sie haben Messi und das ist alles, was sie brauchen.