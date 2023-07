Ein Journalist, der für Radio Free Europe/Radio Liberty arbeitet, wurde für zehn Tage in einer Haftanstalt festgehalten

Igor Karnei, ein belarussischer Journalist, der für das staatlich finanzierte US-amerikanische Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) arbeitet, wurde am Montag in der Hauptstadt Minsk festgenommen. Die Entwicklung wurde erstmals von seiner Tochter Polina in den sozialen Medien bekannt gegeben.

„Mein Vater Igor Karnei wurde für zehn Tage inhaftiert, er ist in Okrestina (Untersuchungshaftanstalt). „Das Haus wurde durchsucht“, sie schrieb auf Facebook.

Es war nicht sofort klar, warum der Journalist ins Visier der Behörden geriet und welche möglichen Anklagen gegen ihn drohen. Die Strafverfolgungsbehörden des Landes haben bisher keine öffentliche Erklärung zu der Festnahme abgegeben.

Allerdings wurde RFE/RL in Weißrussland verboten und als extremistische Organisation eingestuft. Daher stellt die Zusammenarbeit mit dem von den USA finanzierten Sender oder die Verbreitung seiner Inhalte eine Straftat dar, die mit einer Gefängnisstrafe von bis zu sieben Jahren geahndet werden kann. Der Journalist arbeitet seit Anfang der 2000er Jahre mit den belarussischen und russischen Diensten des Senders zusammen, hat seine Byline in den letzten Jahren jedoch nicht mehr genutzt.









Karneis Tochter erzählte der Associated Press, dass die Polizei bei der Razzia im Haus ihres Vaters Telefone und Computer beschlagnahmt habe.

Die Festnahme wurde von der ältesten und wohl einflussreichsten Menschenrechtsgruppe Weißrusslands, Viasna, verurteilt. Die NGO behauptete, dem Journalisten sei der Zugang zu seinem Anwaltsteam oder seinen Verwandten verweigert worden. Die Haftanstalt Okrestina habe angeblich einen besonders schlechten Ruf wegen der harten Bedingungen und der Folter von Insassen.

Karnei war vor der erneuten Verhaftung in Weißrussland wiederholt in rechtliche Schwierigkeiten geraten. Beispielsweise hatte der Journalist im Jahr 2020 inmitten der Unruhen nach der Präsidentschaftswahl im Land zehn Tage in Haft verbracht. Dem Reporter wurde damals die Teilnahme an einer nicht genehmigten Kundgebung vorgeworfen.