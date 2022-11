Rep Ire 1 – 2 Norwegen

Der eingewechselte Ohi Omoijuanfo glich die Abwesenheit von Erling Haaland aus, als Norwegen in Dublin mit einem späten 2:1-Sieg gegen die Republik Irland schlug.

Omoijuanfo sicherte den Gästen mit seinem ersten Länderspieltor im Aviva-Stadion den Sieg, nachdem Alan Browne Leo Ostigards Führungstreffer zunichte gemacht hatte.

Es war ein Tritt in die Zähne für die Männer von Stephen Kenny, die sich nach einer Fußgängerzone in der ersten Halbzeit gesammelt hatten, um zu sehen, dass das Team das Spiel nach der Pause mit größerer Wahrscheinlichkeit gewinnen würde.

Der Norweger Ohi Omoijuanfo feiert seinen späten Sieg in Dublin





Sie werden am Sonntag nach Malta reisen und wissen, dass es einige Probleme zu lösen gibt, bevor sie ihre EM-Kampagne im März mit einem entmutigenden Spiel gegen Frankreich eröffnen.

Die Hausherren freuten sich über ein Stechen, als Mohamed Elyounoussi 12 Minuten vor der Pause ausrutschte, nachdem er sich in den Strafraum geschnitzt hatte, bevor er schießen konnte, aber fünf Minuten vor Schluss hatten sie nicht so viel Glück.

Ostigard hatte seinen Lauf perfekt getimt, um vor John Egan zu sein und eine Ecke von Martin Odegaard an Gavin Bazunu vorbei zu köpfeln, um Norwegen eine verdiente Führung zu verschaffen.

Callum O’Dowda nutzte eine Kopfballchance am langen Pfosten nicht, aber nach seiner Flanke in der 69. Minute erzwang seine Mannschaft den Weg zurück ins Tor.

Ostigard konnte den Ball nur an der Strafraumgrenze auf Browne köpfen und trotz bester Bemühungen von Orjan Nyland schleuderte er in den Pfosten.

Es sollte jedoch eine späte Wendung geben, als Nathan Collins in der 85. Minute einen Freistoß von Ödegaard nicht verarbeiten konnte und der eingewechselte Omoijuanfo nach Hause stach, um ihn zu gewinnen.

Fernandes trifft bei Portugals WM-Aufwärmsieg zweimal

Höhepunkte des Länderspiels zwischen Portugal und Nigeria.



Höhepunkte des Länderspiels zwischen Portugal und Nigeria.



Bruno Fernandes erzielte in der ersten Halbzeit zwei Tore, und Debütant Goncalo Ramos und Joao Mario erzielten spät Tore, als Portugal Nigeria am Donnerstag im WM-Aufwärmspiel in Lissabon mit 4:0 besiegte.

Sein Teamkollege Fernandes von Manchester United, der Cristiano Ronaldo wegen eines Magenproblems vermisste, führte in seinem letzten Spiel eine starke portugiesische Mannschaft an, bevor er am Freitag nach Doha reiste.

Die einzige Überraschung war das Debüt des 19-jährigen Benfica-Verteidigers Antonio Silva, der vor Pepe startete, während sich der Routinier nach einer langen Verletzungspause zurückarbeitete.

Portugal ist in der WM-Gruppe H mit Ghana, Uruguay und Südkorea.

Fati trifft beim Aufwärmsieg Spaniens gegen Jordanien

Ansu Fati beeindruckte beim WM-Aufwärmsieg Spaniens gegen Jordanien





Ansu Fati nutzte seine Chance, den spanischen Trainer Luis Enrique zu beeindrucken, als der Barcelona-Youngster beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Jordanien in einem WM-Aufwärmspiel ein Tor erzielte.

Der 20-Jährige startete und brauchte nur 13 Minuten, um sich im ausverkauften Amman International Stadium zu profilieren.

Nachdem Fati Zweifel hatte, ob er es in den 26-köpfigen Kader schaffen würde, sah er alle Augen auf Fati gerichtet und verfehlte das Tor mit ein paar weiteren Versuchen, als eine spanische Mannschaft mit mehreren Randspielern dominierte.

Der Weltmeister von 2010 verdoppelte seine Führung in der 56. Minute, als Gavi nach Hause schoss.

Der Youngster von Athletic Bilbao, Nico Williams, der spät für Fati eingewechselt wurde, tat seiner Sache keinen Abbruch, indem er in der 84. Minute sein erstes Tor für Spanien mit einem schönen dritten Tor erzielte.

Jordan gelang nach einem Patzer des eingewechselten Cesar Azpilicueta ein später Ausgleich durch den eingewechselten Hamza Al Dardour.

Spanien trifft am Mittwoch beim WM-Auftakt auf Costa Rica und trifft in Gruppe E auch auf Deutschland und Japan.