CNN

—



De omstreden vertegenwoordiger George Santos heeft een nieuwe penningmeester benoemd voor zijn campagne en aangesloten fondsenwervingscommissies – dagen nadat de Federal Election Commission de New Yorkse eerstejaars had gewaarschuwd dat hij zonder een penningmeester geen geld kon inzamelen of uitgeven.

Een nieuwe FEC-aanvraag die dinsdag is gepost, vermeldt Andrew Olson – met een adres in Elmhurst, New York – als Santos’ nieuwe campagnepenningmeester. Uit federale gegevens blijkt niet dat Olson als penningmeester dient voor andere federale commissies dan die verbonden aan Santos.

Olson reageerde niet onmiddellijk op een e-mailverzoek. CNN heeft ook contact opgenomen met het congresbureau van Santos en zijn persoonlijke advocaat.

Vorige week liet de commissie Santos weten dat zijn campagne niet kon functioneren zonder een penningmeester, na het aftreden van zijn oude penningmeester Nancy Marks.

Santos’ campagnefinancieringsrapporten zijn het onderwerp geweest van intensief onderzoek. De waakhondgroep Campaign Legal Center heeft een klacht ingediend waarin hij beweert dat Santos tijdens zijn succesvolle campagne in 2022 het geld van donoren illegaal heeft gebruikt voor persoonlijke uitgaven. En de klacht beschuldigde de campagne van het vervalsen van de manier waarop de fondsen van donoren werden besteed, daarbij verwijzend naar tientallen uitbetalingen van precies $ 199,99 – één cent onder de drempel waarboven campagnes bonnetjes moeten bewaren.

Marks, die tijdens twee congrescampagnes de penningmeester van Santos was, kondigde vorige maand formeel haar ontslag aan. Santos heeft geprobeerd afstand te nemen van de registraties van zijn campagnes, door op een gegeven moment CNN te vertellen dat hij die records niet “aanraakt”.