Rentenversicherungsbericht: Die Renten sollen 2023 steigen

Stand: 05.11.2022 19:58 Uhr

Auch die Renten sollen im nächsten Jahr steigen, wenn auch nicht ganz so stark wie in diesem Jahr. Arbeitsminister Heil kündigte zudem eine Rentenreform an.

Im kommenden Sommer sollen die Renten in Deutschland weiter steigen. Das geht aus dem neuen Rentenversicherungsbericht hervor ARD-Hauptstadtstudio gegenwärtig. Zuerst berichtete die „Bild am Sonntag“ (BamS).

Demnach sollen ab dem 1. Juli 2023 die Renten im Westen um 3,5 Prozent und im Osten um 4,2 Prozent steigen. „Nach den jetzt vorliegenden Daten können Rentner im Sommer wieder mit einer spürbaren Erhöhung der Renten rechnen“, sagte Arbeitsminister Hubertus Heil der „BamS“. Die Renten seien in diesem Jahr um mehr als fünf Prozent gestiegen.

Bis 2026 soll der Beitragssatz stabil bei 18,6 Prozent bleiben. 2027 soll er auf 19,3 Prozent und bis 2030 auf 20,2 Prozent steigen. Laut der Zeitung sagte Heil, dass es entgegen vieler Prognosen gelungen sei, den Beitragssatz länger als erwartet stabil zu halten. Das sei gerade in der aktuellen Kostenkrise eine gute Nachricht, „dass sich Berufstätige darauf verlassen können, dass der Beitragssatz nicht steigt“.

Kurz- und mittelfristig wird der stabile Arbeitsmarkt mit den zu erwartenden starken Lohnsteigerungen infolge der Inflation zu einer deutlichen Einkommenssteigerung führen. Hinzu kommt die erhöhte Sterblichkeit (insbesondere infolge der Corona-Pandemie) bei geringeren Rentenausgaben. Entscheidend für die langfristig deutlich günstigere finanzielle Entwicklung mit dem schwächeren Anstieg der Beitragssätze ist jedoch eine höhere Zuwanderung, wobei hier auch die weniger stark steigende Lebenserwartung eine Rolle spielt.

Neue Rentenreform angekündigt

Das Rentenniveau liegt derzeit bei knapp über 48 Prozent. Bis 2025 gelten gesetzliche Grenzen, wonach das Rentenniveau mindestens 48 Prozent betragen muss und der Beitrag 20 Prozent nicht überschreiten darf.

Für die Zeit danach kündigte Minister Heil die nächste Rentenreform an: „Als nächstes kümmern wir uns darum, das Rentenniveau langfristig stabil zu halten, weit über 2026 hinaus zu BamS.