talkSPORT bietet Ihnen Tipps und Gratiswetten für die Spiele des Tages in Beverley, Lingfield und Southwell.

Tom Lunn hat die Rennkarten, die Form, den Verlauf und vieles mehr durchgesehen, um Sie bei der Auswahl Ihrer Pferderennen-Wetten zu unterstützen.

1 talkSPORT BET versorgt Sie mit Tom Lunns Renntipps für die gesamte Action des Tages!

talkSPORTWETTE – Wetten Sie 20 £ und erhalten Sie Gratiswetten im Wert von 20 £ – HIER ANFORDERN*

Renntipps für Beverly

4,55: Zinc White 13/8 (NAP) – 2 Punkte Sieg

Muss auf weichen Boden warten und wurde daher in seiner Karriere nur acht Mal gesehen, aber von seinen sechs Läufen hat er drei Siege errungen, war aber beim letzten Mal in einem hart umkämpften Ascot Stakes im Royal Royal nicht für den guten Boden geeignet Treffen letzten Monat.

Aber er gewann nach seiner Rückkehr in Chester auf weichem Boden mit viel Vorsprung, obwohl er mit einer langen Pause von 561 Tagen zu kämpfen hatte.

Als Fünfjähriger hatte er immer noch leichte Rennen und hat immer noch das Potenzial, bei seinem dritten Lauf für Trainer Ian Williams neue Höhen zu erreichen.

Lingfield-Renntipps

4,35: Hydration 9/2 – 0,5 Punkte Sieg

Auf dem guten Boden in Lingfield gibt es nicht viel, um diese fünf Läufer zu trennen – mit nur 6 Pfund zwischen ihnen und einer völlig offenen Wette.

Hydration wurde am 7. Juni zum NAP des Tages erklärt, bevor es zum NR erklärt wurde, und rechtfertigte dies ein paar Wochen später mit einem ordentlichen Sieg bei Ffos Las vor Amazonian Dream.

Es sieht so aus, als würde er sich in seinem erst fünften Lauf und seinem erst dritten Lauf in dieser Saison seit seinem Wallach im November verbessern.

Seine Form hinter Snuggle in Windsor auf weichem Boden ist ermutigend, da er seine Bewertungen seit seinem Handicap-Debütsieg beim letzten Spiel verbessert hat.

Southwell-Renntipps

6.35: Trifecta – 1./2. Go On Chez & Wick Green 3. Landofsmiles – .25pt

Auch hier handelt es sich um ein kleines Teilnehmerfeld, das aber durchaus Potenzial hat, wenn man bedenkt, dass diese fünf Läufer die Sache sehr interessant machen.

Die Siebenjährigen Go On Chez und Brief Times liegen auf beiden Seiten des Marktes, wobei Ersterer der klare Favorit ist.

Und die älteren Pferde werden gegen diese immer besser werdenden Verfolger viel zu tun haben.

Organdi, jetzt 11 Jahre alt, war bei seinen drei Starts in dieser Saison enttäuschend und hat infolgedessen weitere 3 Pfund abgenommen, ist aber im Vergleich zu seinen heutigen Konkurrenten nicht besonders hervorzuheben.

Landofsmiles ist die bestbewertete Mannschaft und kehrte nach einer langen Pause im Mai zurück, um mit zehn Längen Vorsprung vor einigen großartigen Drei-Meilen-Spielern zu gewinnen, darunter Cap Du Nord und I See You Well.

Wick Green hingegen hatte in seiner Karriere nur 13 Starts über Zäune und gewann fünf davon, drei davon in dieser Saison, während er im Gewicht aufsteigt.

Er startete das Jahr mit einer Marke von 102 und ist seitdem auf 122 gestiegen und floriert weiterhin, insbesondere mit der formstarken Siegerin Beau Morgan an Bord.

Go On Chez lag im Mai nach der Winterpause knapp hinter Kinondo Kwetu auf dem zweiten Platz und blickt auf sein Bestes zurück und hat dadurch noch einmal 5 Pfund zugelegt.

Seine Trefferquote über Zäune (11 Läufe und sechs Siege) lässt darauf schließen, dass noch mehr hinzukommen könnte solange der vorhergesagte Regen gering bleibt.

Wenn der Regen zunimmt und der Boden weich wird, müsste Landofsmiles im Vorteil sein.

GuV letzte Woche: +17,24 Punkte

Alle Quoten waren zum Zeitpunkt des Schreibens korrekt

talkSPORT BET Angebot des Tages Wetten Sie 20 £ und erhalten Sie 20 £ Gratiswetten – HIER ANFORDERN Nur Neukunden ab 18 Jahren. Melden Sie sich an und wetten Sie innerhalb von 7 Tagen 20 £ auf eine beliebige Sportart mit einer Quote von 2,00+. Keine Auszahlung. Erhalten Sie 2x 10 £ Gratiswetten auf einem beliebigen Sportmarkt. Gratiswetten verfallen in 7 Tagen. Nur Kartenzahlung. Es gelten die AGB. begambleaware.org | Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst ALLE GRATISWETTEN SEHEN SIE HIER

talkSPORTWETTE – Wetten Sie 20 £ und erhalten Sie Gratiswetten im Wert von 20 £ – HIER ANFORDERN*

Hinweis zu kommerziellen Inhalten: Die Annahme eines der in diesem Artikel vorgestellten Buchmacherangebote kann zu einer Zahlung an talkSPORT führen. 18+. Es gelten die AGB. Begambleaware.org

Denken Sie daran, verantwortungsbewusst zu spielen

Ein verantwortungsbewusster Spieler ist jemand, der:

Legt vor dem Spielen Zeit- und Geldlimits fest

Nur mit Geld spielen, dessen Verlust sie sich leisten können

Verfolge niemals ihre Verluste

Spielt nicht, wenn sie verärgert, wütend oder deprimiert sind

GamCare – www.gamcare.org.uk

Glücksspielbewusst – www.begambleaware.org

Wenn Sie Hilfe bei einem Glücksspielproblem benötigen, rufen Sie die National Gambling Helpline unter 0808 8020 133 an oder besuchen Sie www.gamstop.co.uk, um von allen im Vereinigten Königreich regulierten Glücksspiel-Websites ausgeschlossen zu werden.

*18+ Nur für Neukunden. Melden Sie sich an und wetten Sie innerhalb von 7 Tagen 20 £ auf eine beliebige Sportart mit einer Quote von 2,00+. Keine Auszahlung. Erhalten Sie 2x 10 £ Gratiswetten auf einem beliebigen Sportmarkt. Gratiswetten verfallen in 7 Tagen. Nur Kartenzahlung. Es gelten die AGB. begambleaware.org | Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst