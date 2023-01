Rennrodel-WM in Oberhof: Doppelsitzer gewinnen Gold und Silber

Stand: 28.01.2023 11:34 Uhr

Bei der Rennrodel-WM in Oberhof gewannen Toni Eggert/Sascha Benecken das zweite Gold im Doppelsitzer. Das Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt konnte trotz Fehlern mit dem zweiten Silber glänzen. Auch bei den Damen läuft es gut: Das Duo Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal verteidigte den Titel im Eiskanal.

Bei der Heim-WM in Oberhof schlagen sich die deutschen Rodler weiter gut. Nach Gold im Sprint am Freitag rasten Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) souverän zum nächsten WM-Titel im Doppelsitzer. „Heute war der Schlüssel zum Erfolg, dass wir weniger Fehler gemacht haben als die Jungs“, sagte Eggert nach dem Sieg im ZDF. „Das Ergebnis steht, ich freue mich für uns“, ergänzte Benecken nach dem zweiten WM-Titel in zwei Tagen.

Wendl/Arlt fahren aus der Runde zu Silber

Tobias Wendl/Tobias Arlt (+0,171 Sek.), Dritte nach dem ersten Durchgang, verpatzten den Angriff auf Gold im zweiten Durchgang mit einem fehlerhaften Antrieb. Allerdings profitierten sie im Finale von der ebenfalls schwächelnden Konkurrenz aus Österreich.

Toni Eggert und Sascha Benecken aus Deutschland gewinnen den Sprintwettbewerb bei der Rennrodel-Weltmeisterschaft in der Lotto Thüringen Eisarena Oberhof Bild: dpa

Auch die Österreicher Yannick Müller/Armin Frauscher (+0,192), die nach dem ersten Lauf noch Zweite waren, fuhren um die Strecke, weshalb das Duo vom Königssee am Ende Silber gewinnen konnte.

Degenhardt/Rosenthal verteidigen WM-Titel

Auch die Sprintsieger vom Vortag waren auf schnellen Läufern unterwegs. Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (Altenberg/Winterberg) verteidigten erfolgreich ihren Titel aus dem Vorjahr.

Im erst zweiten Damen-Doppel-Wettbewerb der WM-Geschichte war es der zweite Triumph für das deutsche Doppel. Mit 1:17,619 Minuten und einem neuen Streckenrekord setzten sich Degenhardt/Rosenthal vor den Österreicherinnen Selina Egle/Lara Kipp durch. Rang drei ging an Andrea Vötter/Marion Oberhofer (Italien) +0,187.

Die Entscheidungen der WM im Überblick Tag Disziplin Gewinner Freitag, 27. Januar Sprint Einzel Frauen Dajana Eitberger Sprint Doppel Frauen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal Sprint Einsitzer Männer Felix Loch Sprintdoppel Männer Toni Eggert / Sascha Benecken Samstag, 28. Januar Doppelsitzer Damen Doppelsitzer Männer Einsitzer frauen Sonntag, 29. Januar Einsitzer Männer Mannschaftsstaffel

Quelle: sportschau.de