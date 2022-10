Rennen des Tages: Kitty’s Light könnte für das Team von Christian Williams in Ascot einen verdienten Erfolg erringen | Rennnachrichten

Sky Sports Racing-Moderator Mike Cattermole ist mit seinem Rennen des Tages zurück und zielt auf den Bateaux London Gold Cup im Wert von 100.000 Pfund ab, live auf Sky Sports Racing.

Der mit £100.000 dotierte Bateaux London Gold Cup über drei Meilen steht ganz oben auf der Rechnung, da Ascot die Rückkehr der NH-Rennen für die neue Saison begrüßt.

Die Bodenbedingungen sollten perfekt sein, derzeit gut bis weich, mit der Möglichkeit von 3 mm bis 5 mm Schauern über Nacht von Freitag bis Samstagmorgen, um die Dinge aufzufrischen.

Gary Moore, der Full Back sattelt, hat das Rennen dreimal gewonnen, einen Rekord, alle davon in den letzten sechs Läufen. Das Rennen wurde erstmals im Jahr 2006 ausgetragen.

Das Tempo sollte von Good Boy Bobby und seinem Stallgefährten Poppa Poutine mit Danny Kirwan und Annsam kommen, die zusammen mit mehreren anderen sehr praktisch sind. Kitty’s Light wird wohl ruhig geritten werden.

Anwärter

Guter Junge Bobby

Obwohl er mit dem 12. Platz das Spitzengewicht trägt (Traffic Fluide hält den Gewichtsrekord von 11-12), muss er wegen seiner erstaunlichen Bilanz beim Laufen nach einer Pause ernsthaft in Betracht gezogen werden. Er gewann bei seinem Debüt auf der Rennstrecke und seine anschließenden Formzahlen nach einiger Pause lagen bei 1112117.

Früher wurde er bei etwa zweieinhalb Meilen eingesetzt, aber erst in der letzten Saison wurde er in Fahrt verstärkt und zeigte eine gute Leistung bei der Niederlage hinter Aye Right in der Rehearsal Chase in Newcastle, bevor er den Rowland Meyrick in Wetherby landete weiter Boxing Day, wenn alle machen. Er ist nur 2 Pfund höher und wird sehr respektiert.

Bild:

Aye Right hält Good Boy Bobby davon, um die Rehearsal Chase im verschneiten Newcastle zu gewinnen





Herr Malarkey

Zweifacher Strecken- und Distanzsieger, hat sich aber in drei Läufen dieses Rennens nicht gut geschlagen. Hat sich in der vergangenen Saison verirrt (in dieser wurde er Fünfter), nur um im Frühjahr nach einer Windoperation (seiner zweiten) und einem Stallwechsel zu Richard Bandey wieder auf die Beine zu kommen.

Er war ein guter Zweiter sowohl im Grimthorpe in Doncaster als auch im April in Cheltenham. Aber kann er das durchziehen und es diesmal besser machen?

Tee-Clipper

In der letzten Saison startete er gut in die Saison, hatte aber Mühe, darauf aufzubauen, bis er beim Ultima Handicap Chase beim Festival, als er zum ersten Mal Backenstücke trug, bis zu seinem vierten Mal den Hügel hinauf schwächelte.

Ein ausgezeichneter Zweiter in Chepstow bei seiner Rückkehr sollte ihn gut darauf vorbereiten, aber ist er der stärkste Steher bei dieser Reise? Ich habe meine Zweifel.

Kittys Licht

Bitter enttäuschend bei seinem Wiedererscheinen in Chepstow (gut bis fest) hinter Tea Clipper, und dieser Lauf muss übersehen werden, um hier eine Chance zu bekommen. Hatte in der letzten Saison eine arbeitsreiche Kampagne in einigen der führenden Verfolgungsjagden, wobei sein einziger schlechter Lauf bei der Ladbrokes Trophy in Newbury (hochgezogen) war.

Abgesehen davon wurde er Zweiter in der Charlie Hall, der Coral Chase in Kempton und dem Scottish National (fünf Längen vor Major Dundee, dem es um 1 Pfund schlechter geht) vor einem dritten Platz beim Bet365 Gold Cup in Sandown, einem Rennen, in dem er war letztes Jahr leider Pech gehabt.

Sieht ziemlich behindert aus, hat die Hilfe von zusätzlichen 7 Pfund, die abgenommen werden, und ist immer noch erst sechs Jahre alt. Scheint zum Zeitpunkt des Schreibens einen gewissen Wert zu einem günstigsten 12-1 zu bieten.

Rapper

Hat sich in der vergangenen Saison bei Verfolgungsjagden in kleinen Feldern gut geschlagen und im letzten Winter in Catterick (weich) und Wincanton (gut) gewonnen, bevor er bei der Ultima in Cheltenham scheinbar seine Grenzen aufgedeckt hat. Schwer zu wissen, was ich von ihm halten soll.

Voller Rücken

Angesichts der Bilanz der Verbindungen in diesem Rennen muss es einen zweiten Blick wert sein. Gewonnen in Cheltenham am Neujahrstag über 31/4 Meilen vor einem anständigen zweiten Platz im Portman Cup in Taunton über die ausgedehnten dreieinhalb Meilen.

Es mag sein, dass er einen größeren Ausdauertest braucht, aber ein größeres Problem ist seine Neigung, Fehler beim Springen zu machen, obwohl er noch nie in seinem Leben gestürzt ist.

Annam

Jetzt 5 Pfund mehr als beim Gewinn des Silver Cups über die Strecke und Distanz im letzten Dezember. Aber nach einer düsteren Springrunde in Kempton beendete er die Saison, indem er zweimal über Hürden lief und in Newbury gut gewann.

Hoch geschätzt von seinem Trainer, der berichtet, dass er einen Lauf brauchen wird, um die Frische aus ihm herauszuholen, und deshalb wird er heute übergangen.

Königliche Zugabe

Eine Legende des modernen Springens aus Ascot, die hier viermal gewonnen hat, wurde sechster bei 15 Starts. Er wird in ein paar Monaten 15 Jahre alt, nimmt aber mit Formwerten von 0213 zum fünften Mal daran teil. Kann er es noch einmal schaffen?

Nun, der Handicapper hat ihm eine Chance gegeben und ist jetzt von 149 als Dritter vor einem Jahr auf 136 gesunken. Geld platzieren? Hatte Anfang des Jahres seine dritte Bläseroperation und zeigte hier bald darauf gute Leistungen. Du musst ihm alles Gute wünschen.

Bild:

Regal Encore und Richie McLernon (rechts) führen Acting Lass und Sean Bowen über den letzten Zaun in Ascot





Unsere Kraft

Ein sich verbessernder Verfolger, der nach Siegen in Wincanton und Huntingdon in seiner ersten Saison über Hindernisse respektiert werden muss.

Er beendete die Kampagne, indem er es in tieferen Gewässern mischte, als er Dritter in Kempton wurde (etwas mehr als fünf Längen hinter Kitty’s Light, aber 2 Pfund besser), als er den letzten und fünften Platz im Ultima übersprang (zwei Fehler machte), direkt hinter Tea Clipper, mit dem er ist jetzt 3lb besser für eine halbe Länge.

Trägt Backenstücke und muss etwas mehr finden, aber als Verfolger der zweiten Staffel findet er es vielleicht.

Danny Kirwan

Forciert gerne das Tempo und siegte hier letzten März über 2m5f gegen drei Konkurrenten. Aber wir brauchen mehr Beweise dafür, dass er ein richtiger Drei-Meilen-Verfolger ist, obwohl er im Mai in Kempton nur als Zweiter zu bleiben schien.

Major Dundee

Könnte in seiner zweiten Jagdsaison ein interessantes Pferd sein, nachdem er letztes Jahr zwei (Fakenham und Bangor) von vier gewonnen hat. Endete mit einem guten dritten über vier Meilen im Scottish National in Ayr, fünf Längen hinter Kitty’s Light und ist dennoch 1 Pfund schlechter dran.

Berichten zufolge hat er sich im Sommer körperlich gut geschlagen, sein Trainer hat nächsten Monat in Newbury ein Auge auf den „alten Hennessy“ geworfen, und er könnte einen Sieg gebrauchen, um seine Chancen zu verbessern, dort ins Rennen zu kommen.

Sieht sicher gut aus, aber und ein kleines Aber, seine einzigen zwei Läufe auf rechtshändigen Strecken waren nicht gerade berauschend. Vielleicht gab es dafür andere Gründe, und ich gebe ihm im Zweifel Recht und erwarte eine mutige Show.

Die Gerade hinauf

Nützlicher Performer, aber er ist beim letzten Mal auf dem Hügel von Fontwell dramatisch eingeschlafen, nachdem er sich den Gewinner angesehen hatte, und ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was er braucht, zum ersten Mal bis zu drei Meilen zu fahren, besonders in dieser Gesellschaft.

Poppa Poutine

Stallkamerad des Spitzengewichts, der auch gerne handliche Rennen fährt. Ein weiterer Verfolger der zweiten Saison, der im vergangenen März in Wincanton ein Spielsieger war und sich mit einem ermutigenden Lauf über Hürden in Perth dafür aufgewärmt hat.

Erweckt den Eindruck, dass er es mit einem Ausdauertest mit der Zeit noch besser machen wird.

Urteil

Good Boy Bobby hat nach einer Pause außergewöhnliche Formfiguren und muss daher berücksichtigt werden, während dem ungeschützten Major Dundee viel Respekt entgegengebracht wird.

Bei den Preisen mag der Wert aber bei liegen Kittys Licht dessen Wiederaufführungslauf sicherlich zu schlimm war, um wahr zu sein. Er ist immer noch erst sechs. Regal Encore steht am anderen Ende seiner Karriere und kann sich einen Batzen Preisgeld schnappen.