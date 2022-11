Rennen des Tages bei Sky Sports Racing: Lexington Knight kann sich beim Auftakt in Wolverhampton durchsetzen | Rennnachrichten

Das Eröffnungsrennen am Montag in Wolverhampton ist ein faszinierendes Handicap, bei dem Alan Thomson alle neun Läufer ansieht, bevor er seine Fantasie nominiert.

Die 100.000-£-Minimum-Tote-Placepot-Pool-Garantie am Montag wird in Wolverhampton angeboten, live auf Sky Sports Racing, und neun Läufer wurden für die deklariert Jeden Tag Top-Quoten mit BetUK Handicap (16:25 Uhr)ein Event der Klasse fünf über anderthalb Meilen auf der Tapeta-Oberfläche.

DIE GRUNDLAGEN

Im Anschluss an das Programm mit neun Rennen am Samstagabend geht die Action in den nächsten zwei Tagen im Dunstall Park weiter dicht und schnell.

Richard Fahey und Oisin Orr haben sich vor zwei Tagen zusammengetan, um ein Triple zu landen, sind aber auf der heutigen Karte nicht vertreten. Mark und Charlie Johnston haben zusammen mit John Butler in diesem Jahr im Dunstall Park eine Trefferquote von 22 Prozent.

Zwei weitere Trainer kommen nach bemerkenswerten November-Zugzeiten in das heutige Rennen. Sir Mark Prescott hatte zwei Sieger und vier Plätze von 11 Läufern, während Craig Lidster einen Rekord von zwei Siegen und zwei Plätzen von nur acht Läufern vorweisen kann.

FÜHRENDE FANCIES

Midrarr (Stand 1)

Midrarr, ein dreimaliger Gewinner für William Haggas im vergangenen Sommer, einschließlich über Strecke und Distanz, ist seitdem über einen Zauber mit Brian Ellison zu Chris Dwyer gestoßen. Midrarr hatte eine 50/1-Chance ohne Freunde, als er vor 20 Tagen in Chelmsford City Letzter von neun wurde, aber das war ein etwas stärkerer Wettbewerb. Sie ist auf eine günstige Marke gefallen und Thore Hammer Hansen reitet zum ersten Mal.

Percy Willis (4)

Nur Achter in dem Rennen, das Lexington Knight hier im Oktober gewonnen hat, und er hat einiges auf dem Buckel. Der heutige Reiter PJ McDonald hat hier letzten Winter mit Jedd O’Keeffes Wallach den Sieg errungen, was andere Allwettererfolge in Southwell und Newcastle ergänzte, und Percy Willis wurde nicht allzu weit geschlagen, als er vor 17 Tagen als Fünfter zum Handicap der Queen Of Ipanema lief.

Genesis (8)

Gewann letzten August über Kurs und Distanz und hätte beinahe eine lange Niederlagenserie hinnehmen müssen, als er vor 16 Tagen von Clifftop Heaven über Kurs und Distanz auf der Linie erwischt wurde. Das verlängerte seine Niederlagenserie auf 14, aber der Wallach von Sir Mark Prescott ist normalerweise mitten im Geschehen. Geht gut für den 7-Pfund-Lehrling Morgan Cole und Genesius ist mit Lexington Knight 6 Pfund besser dran, als sie Anfang August in Leicester hinter Sarsons Risk laufen.

Nolton-Kreuz (7)

Einer von zwei Läufern von Middleham Park Racing und der von Hugo Palmer trainierte Dreijährige kehrten Ende Oktober von einer 53-tägigen Pause zurück, um Fearless Bay in Southwell nach Hause zu jagen. Nolton Cross wurde beim nächsten Mal in Kempton in der Klasse verstärkt, konnte aber nicht viel Eis schneiden, als er Achter hinter Ziggy wurde. Er wurde im September in Newcastle als 2/1-Favorit vom Platz gestellt, lief aber viel zu frei in den ersten Scheuklappen und wurde Letzter. Clifford Lees Reittier erzielte hier Anfang Januar über eine Meile und ist ein ernsthafter Anwärter.

Lexington-Ritter (2)

Der Wallach von Richard Hannon punktete im letzten Monat über Parcours und Distanz, hat aber wenig gegen den knapp dritten Genesius zu tun. Ein 3-Pfund-Aufstieg ist in Ordnung, und 7-Pfund-Lehrling Alexander Viokhansky zieht die Nummer eins in Middleham Park an. Lexington Knight hat einen fruchtbaren Sommer hinter sich und schaffte es hier im August, Neverbeen To Paris drei Längen zu spielen, und wurde in Ffos Las, Newmarket und Leicester platziert.

Hübscher Blumenstrauß (6)

Sie hatte ihren ersten Versuch in einer Handicap-Gesellschaft, nachdem sie Ende Juli in einem Anfängereinsatz in Doncaster den vierten Platz hinter James Fanshawe’s Wandering Rocks belegt hatte. Keith Dalgleishs Dreijähriger wurde bei dieser Gelegenheit mit neun Längen geschlagen, hatte aber zuvor Ralph Becketts enttäuschenden Rechercher in Carlisle gezähmt. Bleibt relativ unbelichtet und Pretty Bouquet kann bereit sein zu blühen, nachdem es von einer viermonatigen Abwesenheit zurückgekehrt ist.

Signalhorn Major (3)

Übertraf seinen Startpreis von 25/1, als er vor 16 Tagen in einem Blanko-Finish von Clifftop Heaven und Genesius über Kurs und Distanz geschlagen wurde. Bugle Major, der früher von Richard Hughes trainiert wurde, als er von höheren Noten fuhr, wurde im Oktober in Lingfield und Kempton zweimal Zweiter für Archie Watson. Bleibt nach 20 Läufen in Großbritannien ein Mädchen, gewann aber früher in seiner Karriere dreimal in Frankreich. Sah letztes Mal etwas unglücklich aus, als wieder Lehrling geritten und Luke Morris das Zepter übernimmt.

Maske der Anarchie (5)

Als dreifacher Gewinner im letzten Sommer wiederholte Masque Of Anarchy dieses Kunststück bei den Wettbewerben der Amateurfahrer im Juli/August. Der Wallach von Craig Lister belegte in Newmarket in einem großen Feld ebenfalls einen hervorragenden zweiten Platz, hat aber mit Nolton Cross bei seinem letzten Lauf hinter Fearless Bay in Southwell drei Längen zu finden.

Chaoskontrolle (9)

Hat seinen ersten Start für Stuart Edmunds nach soliden Leistungen in Irland. Er erzielte als Jugendlicher in Dundalk zwei Tore und wurde Anfang des Sommers in drei Spielen Zweiter auf dem Rasen. Mollie Philips muss in Stall neun ein unangenehmes Unentschieden überwinden, aber Chaos Control ist bei seinem Debüt in Großbritannien interessant.

DAS URTEIL

In Ermangelung eines anderen offensichtlichen Spitzenreiters LEXINGTON RITTER kann sich nach vorne durchsetzen. Hoffentlich kann sein junger Reiter die richtigen Fraktionen aus einem perfekten Pitch in Box zwei herausholen.