Reneé Rapp will mit 30 ausbrennen – und alles läuft perfekt nach Plan : NPR

Reneé Rapp hat einen Plan: Mit 30 ist sie ausgebrannt.

Der 23-jährige Broadway-Star, TV-Schauspieler und Musiker würde das niemals jemand anderem empfehlen, aber das ist ihre Vision.

Sie kennen Rapp vielleicht von TikTok, wo sie mehr als eine Million Follower hat, oder von ihrer Zeit am Broadway oder den Jimmy Awards, einem großen Highschool-Theaterwettbewerb. Vielleicht kennst du sie auch aus dem Fernsehen. Aber sie sagt, dass all das nur ihrer wahren Leidenschaft diente: einer Solomusikkarriere.

Rapp wollte zuerst eine Follower-Basis und Glaubwürdigkeit aufbauen – ein eingebautes Publikum, um die Aufmerksamkeit von Agenten und Labels zu erregen. Alles kam letzten Sommer zusammen, als sie mit der Single „Tattoos“ und ihrer darauffolgenden Debüt-EP ihre lang ersehnte Solokarriere startete Alles für alle. Als die Tickets für ihre Tour online gingen, waren sie fast sofort ausverkauft.

Die Leute achteten darauf, und ihr Masterplan lag genau im Zeitplan.

Akt 1: Musicals

Für Rapp ging es immer um die Musik.

„Seit ich geboren wurde oder einen Gedanken hatte, wusste ich irgendwie immer, dass es genau das war, was ich tun wollte, Künstlerin und Musikerin und Songwriterin zu sein“, sagte sie NPR. „Und ich war sehr entschlossen, alles zu tun, was ich tun musste, um an diesen Punkt zu gelangen.“

Rapp stand immer auf der Bühne und trat in lokalen Musicals in ihrer Heimatstadt Huntersville, North Carolina, auf. Sie liebte es nicht, aber sie würde niemals eine Gelegenheit für einen Auftritt ausschlagen.

„Ich hatte einfach immer mehr Bezug zu Popkünstlern und Popmusik. Und Beyoncé war für mich interessanter als, wie, Fröhlich rollen wir mit.“

Rapp nutzte diese Möglichkeiten als Sprungbrett.

Es war alles geplant: Wechsel an eine Kunstschule nach der Hälfte der High School, um hoffentlich bei den Jimmy Awards anzutreten; von Agenten gesehen werden; Arbeit am Broadway; Such dir einen Job; und die Chance bekommen, endlich eine Solo-Musikkarriere zu starten. Und es hat funktioniert.

Rapp gewann 2018 den Jimmy Award für die beste Leistung einer Schauspielerin für ihre Rolle als Sandra Bloom in Grosser Fisch. Die richtigen Leute wurden darauf aufmerksam und 2019 spielte sie die Hauptrolle als Regina George in Gemeine Mädchen am Broadway, bis die Show wegen der Pandemie abgesagt wurde.

Akt 2: Fernsehen

Bald darauf Gemeine Mädchen verpackt, landete Rapp eine Rolle in der erfolgreichen HBO-Serie Das Sexleben von College Girlsder gerade um eine dritte Staffel verlängert wurde.

Rapp spielt Leighton Murray, eine wertende, eisige Blondine, die die meiste Zeit der ersten Staffel im Schrank war. (Urteilend, eisig und blond beschreibt auch ihre Broadway-Figur Regina George treffend.)

Auf eine Weise, die Rapp nicht liebt, identifiziert sie sich sehr mit ihrer Figur Leighton, die sich schwer tat, ihre Sexualität anzunehmen. Rapp ist jetzt offen bisexuell, aber sie hat das Gefühl, dass Teile ihrer Kindheit ihre Fähigkeit, an diesen Ort zu gelangen, eingeschränkt haben.

„Ich hörte viele homophobe Dinge, wie sehr ignorante Kommentare“, sagte sie. „Und ich war auch so ein Täter dieser Dinge. Ich war als Kind so homophob gegenüber mir selbst, bis zu dem Punkt, an dem ich mich niemandem gegenüber geoutet habe und irgendwie wertend war.“

„Das habe ich getan … und Leighton auch.“

Aber die Untersuchung dieser Ähnlichkeiten ermöglichte es Rapp auch, sich selbst auf eine Weise zu schätzen, die sie ohne die Herausforderung, die die Figur darstellte, nicht hätte bewältigen können.

„Die erste Staffel war das härteste halbe Jahr meines Lebens. Es war aus so vielen Gründen emotional extrem hart“, sagte sie. „Es hat mich mit vielen Dingen konfrontiert, die ich nicht wollte, aber dann musste ich. Und so wurde ich nicht nur viel wohler mit dem, wer ich bin, ich sah auch viel von … dem hässliche Teile von mir, die ich nicht sehen wollte und dann ansprechen musste.“

Akt 3: Ruhm und Fans

Rapp wechselte von Musicals über Fernsehen zu Musik und hatte früher Angst, nicht ernst genommen zu werden.

„Es war eine große Angst von mir. Aber ich denke, ich bin jemand, der alles auf seinem Ärmel trägt, wie meine Gefühle, wie ich mich fühle, mein was auch immer, meine Persönlichkeit“, sagte sie. „Also denke ich, ich mache es den Leuten hoffentlich sehr schwer, mich nicht ernst zu nehmen, weil ich ziemlich aggressiv und ziemlich wahnhaft bin.“

Ohne ihre Neigung zur Täuschung wäre Rapp vielleicht nicht hier. Und in jeder Phase ihres Plans stellte sie sicher, dass sie sie im Auge hatte. Rapp schreibt ihre Musikkarriere dem Aufbau einer Fangemeinde zu, bevor sie überhaupt Musik fallen ließ.

„Ich bin sehr verwöhnt. Ich hatte das große Glück, eine erstaunliche Gemeinschaft um mich herum gefunden zu haben“, sagte sie. „Ich fühle mich, als wäre ich der größte Fan meiner Fangemeinde … Sie sind sehr loyal. Und ich denke, wir haben viel Trost ineinander gefunden.“

Sie hat sich eine Basis aufgebaut, aber nachdem sie in den letzten Jahren so viele Hüte getragen hat, lernen ihre Fans immer noch etwas über sie. TikTok-Kommentare aus vergangenen Videos sind voller Kommentare wie „Ich wusste nicht, dass du Leighton Murray bist!“ oder „Ich habe gerade herausgefunden, dass du einen Jimmy gewonnen hast?“

„Ich habe das Gefühl, dass es mein Multiversum des Wahnsinns ist“, sagte Rapp. „Es ist ein bisschen schwul, ein bisschen lustig, ein bisschen verrückt, ein bisschen verwirrend, ein bisschen traurig, aber sehr heiß.“

Als sie letzten Sommer ihre Single „Tattoos“ auf TikTok neckte, wurden ihre Fans wild und forderten, dass sie den ganzen Song veröffentlicht.

Rapp sagte, es sei das erste Lied gewesen, das sie in den sozialen Medien posten wollte, aber sie hätte nie gedacht, dass sie es tatsächlich veröffentlichen würde. Das war, bis sie die Zugkraft sah, die es gewann. Dann begannen die Labels aufmerksam zu werden.

Sie war in die Endphase des Rapp-Masterplans eingetreten.

„Als ich Zahlen online hatte, die für Leute, die in der Musik tätig sind, leicht verdaulich waren, sagten sie: ‚Oh, die Leute wollen das wirklich hören.‘ Aber was noch interessanter ist, ist ich sogar für die Das erste Mal war wie: ‚Oh, die Leute wollen wirklich zuhören‘“, sagte sie.

Die Beziehung zu ihren Fans ermöglichte es, dass der Prozess des Schreibens und Veröffentlichens von Musik eher eine Einbahnstraße war, und letztendlich war es das, was sie unter Vertrag nahm.

„Seit ich 16 bin, versuche ich, bei einem großen Label unter Vertrag genommen zu werden, und jedes Mal, wenn ich als Kind Meetings hatte, dachte ich: ‚Oh, wir verstehen dich nicht wirklich ‚Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass sich die Leute darum kümmern.‘ Zugegeben, ich kannte mich zu diesem Zeitpunkt nicht so gut, also fühle ich mich irgendwie nicht so“, sagte sie. „Ich denke, diese Situationen haben mich wirklich stärker gemacht.“

„Aber diese Traktion in diesem Video hat dazu geführt, dass ich unter Vertrag genommen wurde. Meine Fans haben mich also unter Vertrag genommen. Ich schreibe ihnen meine Karriere zu.“

Akt 4: Eine Wiedergeburt

Rapps Musik hat ihr geholfen, ihr Image und ihr Selbstbewusstsein neu zu definieren.

Mit In der Küche – ihr am häufigsten gestreamter Song und auch der Favorit, den sie geschrieben hat – Rapp erklärt eine ganz bestimmte Zeit in ihrem Leben. Es ging um eine schmerzhafte Trennung, aber eine, die am Ende viel mehr war.

„Dieses Lied fühlt sich für mich an, als würde ich gerne eine Haut abstreifen, von der die Leute mich kannten“, sagte sie. „Weil mich alle kannten – [the people] der mich kannte – aus einer Broadway-Zeit, aus einer ganz bestimmten Beziehung, aus einer ganz bestimmten Art und Weise, wie ich mich präsentiert habe.“

„Und vieles davon hatte damit zu tun, dass ich versuchte, mich kleiner zu machen, um es jemand anderem bequem zu machen. Und vieles davon war, als würde ich den Leuten gefallen. Und es geht in mehr Situationen als nur in dieser einen. Aber als ich schrieb In der Küche, das war wie, ich bin fertig damit. Ich hatte genug.“

Rapp hat bereits eine Karriere hinter sich, die es mit so vielen Diven aufnehmen kann. Da sie nicht vorhat aufzuhören, riskiert sie, in Flammen aufzugehen. Aber genau das ist der Punkt.

„Mein Plan ist es, mit 30 auszubrennen“, sagte sie. „In dem Sinne, dass ich durch einige Epochen gehen möchte … auf eine heiße Art und Weise.“

„Ich möchte ein bisschen wie ein Rockstar leben, und dann möchte ich für eine Sekunde nach Colorado ziehen, Babys bekommen, zurückkommen und dann dominieren und anfangen, Regie zu führen und zu produzieren, aber auch meine Musik zu machen.“

„Ich möchte einfach nur Beyoncé sein.“

Ashley Brown hat das Audiointerview bearbeitet. Patrick Wood hat diesen Artikel bearbeitet.