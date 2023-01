Renault senkt den Anteil von Nissan, während die Autohersteller ihre jahrzehntelange Allianz überarbeiten

Die Automobillogos von Renault und Nissan sind während der Brussels Motor Show am 9. Januar 2020 in Brüssel abgebildet. (Foto von KENZO TRIBOUILLARD/AFP über Getty Images)

Die Automobilgiganten Renault und Nissan haben am Montag vereinbart, ihre jahrzehntelange Allianz umzustrukturieren, in einem Schritt, bei dem Renault 28,4 % der Nissan-Aktien in einen französischen Trust überführt, sagten die Unternehmen.

Die Stimmrechte im Trust würden für die meisten Entscheidungen „neutralisiert“, aber die wirtschaftlichen Rechte (Dividenden und Erlöse aus dem Verkauf von Aktien) würden Renault weiterhin vollständig zugute kommen, bis diese Aktien verkauft werden“, heißt es in der Ankündigung vom Montag.

Der Deal steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch den Vorstand.

Die Autobauer unterzeichneten ihre Koalition erstmals im März 1999.

— Dies ist eine Eilmeldung und wird in Kürze aktualisiert.