Status: 25.09.2024 22:55 uur

TSG Hoffenheim zal in de Europa League meedoen met de wedstrijden tegen Meister FC Midtjylland. Maar het is ook een goede tijd voor geluk.

Een goede combinatie van TSG Hoffenheim, dat deel uitmaakt van het Europa League-seizoen, noch een Punkt met FC Midtjylland. Na een flank van Pavel Kaderabek was Max Moerstedt in de lucht en kon hij genieten van de glückliche 1:1 per seizoen (89.). Zuvor hatte Dario Osorio de Deense Meister in Führunggeschossen (42.).

Hoffenheim met Schwachem Start

Trainer Pellegrino Matarazzo profiteerde tijdens de Tapetenwechsel van nieuwe energie. Maar van Europa-League-Lust was de Bundesliga-Frust in de eerste helft weinig zichtbaar. Hoffenheim was klaar om onder druk te starten en de kwelling van Oliver Baumann had alle handen in volle gang. Er moeten Franculino (4.) en de geboren Augsburgse Kevin Mbabu (9.) zijn, daarna Aral Simsir (30.) en Joel Andersson (35.). Gegen Dario Osorios Schlenzer (42.) oorlog der 34-Jährige scharnierende inmachtlos.

Aan de andere kant van de pagina Adam Hlozek Pech. Sein Schuss verfehlte das Tor nur knapp (10.). En Mbabu kon Haris Tabakovic’s koers voor de Torlinie voorbereiden. Central Island-doelman Elias Olafsson kon geen resultaten meer behalen (32). Dus ging het met 0:1 in die Pauze.

Torwart Baumann speelt Hoffenheim im Spiel

In de tweede helft van het jaar is Midtjylland een geweldig team. Maar Baumann kon Franculino niet terugkrijgen (52). De single Mergim Berisha bracht meer verandering voor Hoffenheim. Als er een grote kans is, kun je daar ontsnappen. Signal Schuss war here zu untrolliert und no Problem für Torhüter Olafsson.

Ondertussen heeft Hoffenheim grote problemen, waardoor we altijd nieuwe kunnen vinden om in te spelen. Eerst in de Schlussphase erhöhte das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo spürbar den Druck, waar ik Drittel jedoch häufig zu präzise liet zien.

Moerstedt’s Traumtor kurz vor Schluss

Ein toller Spielzug gelang de Hoffenheimer thann maar ook niet: Umut Tohumcu had de eingewechselten Kaderabek aan de rechterkant Außenbahn schön freeplay. Desen akurate Flanke and the Fünfmeterraum verwertetete te benfalls eingewechselte Moerstedt per Seitfallzieher zum glücklichen 1:1-Endstand (89.). Deze oorlog is de eerste Europapokal-Tor im eerste Europapokal-Spiel des U17-Weltmeisters.

Ik ben het volgende Europa-League-Spiel dat TSG Hoffenheim Dynamo Kiev op de Tag der Deutschen Einheit zu Gast speelt. Houd de volgende dag (vanaf 17.30 uur live in de audiostream op Sportschau.de) de Bundesliga-thuiswedstrijd voor Werder Bremen op het programma.

