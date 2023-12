Remis im Spitzenspiel: Boniface rettet Leverkusener Serie tegen Dortmund

Status: 03.12.2023 19:40 Uhr

Met de wedstrijd tegen Bayer 04 Leverkusen op 14. De wedstrijd van de Fußball Bundesliga die eerste Saison-Niederlage abgewendet. De Tablelenführer kam am Sonntag (03.12.2023) kreeg Borussia Dortmund nach Rückstand noch zu einem 1:1 (0:1).

Voor het BVB-doelpunt van Julian Ryerson (5.) in de beginfase. Victor Boniface (79.) is de volgende generatie Leverkusen-hoogverdieners. Leverkusen blieb damit auch im 20. Pflichtspiel der Saison ungeschlagen. De Bayern München-wegen van de Spielausfalls gegen Union Berlin spielfrei hatte, bleiben die Rheinländer met 35 Punkten Spitzenreiter. Dortmund is met 25 Zählern Fünfter.

De defensieve kracht van het Leverkusener Spiel abgestimmten Dortmunder schlugen gleich met de eerste Angriff zu. Niclas Füllkrug was blij na een balstaf met de bal grimmig in de gevangenis met Edmond Tapsoba. De BVB heeft een goede start en een volledige dienstverlening in de nabije toekomst. Dit keer zal de linkerverdediger Ryerson kunnen starten en doorgaan om 1:00 uur.

VAR incasseert Wirtz-Treffer

Leverkusen speelt graag met het Kommando, eroberte Bälle, ließ den Ball in die Räume laufen, kam aber im Strafraum nicht in goede Abschlusspositionen. De BVB verdichtete das Spiel extrem. Teilweise standen neun schwarz-gelbe Feldspieler im Sechzehner. Het team van Xabi Alonso helpt u graag verder met uw succes.

En pech heeft de Spitzenreiter dan niet. Als Florian Wirtz met een Kracher in de winkel weegt de veelzijdige Ausgleich erzielte (45.+2), kassier van de VAR de Treffer een Abseitsstellung von Boniface in de Entstehung. Dus standen zur Pause black 9:2 Torschüsse, 63 Prozent Ballbesitz en 8:0 Ecken für Leverkusen zu Buche – aber eenine 1:0-Führung für de BVB.

Dortmund met grote muren

In Halbzeit zijn wij blij met onze gasten tijdens ons verblijf. Dichtbij de omgeving en omgeving van Dortmund in het horecagebied. Leverkusen suchte mit variabele Spiel die Lücken. Het is anders dan in de wedstrijden van het Alonso Team, de prestaties in de Passion en het Tempo in de Tiefe.

De eerste Offensiv-Aufreger werd geboren tijdens de laatste twee jaar van de BVB, aangezien Jamie Bynoe-Gittens in de strafzaak werd gestraft, noch door Bayer-Verteidiger Odilon Koussounou abgefangen (52.). Regie Dortmund Tor werd geboren en werd Schlussmann Gregor Kobel of ooit Mats Hummels zur Stelle. Dus grätschte Hummels in höchster Not noch in een Schuss von Exequiel Palacios (62.).

Patrik Schick voelt zich prettig in Brennpunkt

Leverkusen werkt hard in de stad Dortmund en zal altijd meer eerbetoon krijgen. Manchmal fehlte der letzte Schritt, manchmal der genaue Pass, en dan Patrik Schick kam en alle andere. De onderzoeken werden uitgevoerd in de context van het veld, wat resulteerde in Koussounou in het vrije spel, waarbij de hulp van Bonifatius de Saison-treffer op 1:1 kon observeren.

Leverkusen geniet van meer lucht en water. Maar opnieuw een Schuss von Boniface (87.), de Kobel grimmige parierte, noch een Kopfball von Schick (88.) fanden den Weg ins Ziel. Am Ende durfde kampioen Dortmunder te worden over één Punktgewinn-vriend. Voor Bayer 04 (22:6 Torschüsse, 16:1 Ecken) waren we aan het eind van de dag.

Dortmund in Leipzig, Leverkusen in Stuttgart

Beide ploegen sinds afgelopen week in de DFB-Pokal in Einsatz. Dortmund gastiert am Mittwoch (20.45 uur) in de Acht Finale tussen VfB Stuttgart, Leverkusen empfängt am selben Tag (18.00 uur) Zweitligist SC Paderborn.

In de Bundesliga is er de BVB om 14.00 uur. De wedstrijd van vandaag wordt gespeeld door RB Leipzig (Samstag, 09.12.2023 om 18.30 uur). Auch Bayer 04 Leverkusen heeft de laatste ploeg in de Top Fünf voor Brust, is een laatste dag met VfB Stuttgart als gast (15.30 uur).