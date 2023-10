Die US-Sängerin Taylor Swift hat ihr Hitalbum „1989“ neu aufgenommen. Ihre hauchende Stimme ist darauf noch voller als im Original.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten eine Zeitreise in die Gefühlswelt Ihres jungen Erwachsenenlebens unternehmen. Vielleicht eine Zeit des Herzschmerzes. Aber vielleicht auch eine, in der man immer unabhängiger und unabhängiger von den Meinungen anderer wurde. Genau eine solche Zeitreise hat Taylor Swift nun mit „1989“ unternommen.

Das nach ihrem Geburtsjahr benannte Album erschien 2014. Genau neun Jahre später erscheint eine Neuaufnahme ihres fünften Studioalbums mit der Bezeichnung „Taylor’s Version“. Das Album wurde ursprünglich von Big Machine veröffentlicht, einem einst kleinen Country-Label aus Nashville. Damals wurden die Nutzungsrechte an ihren Alben mehrfach ohne ihr Wissen verkauft. Swift stritt sich jahrelang erfolglos mit Big Machine, wechselte schließlich zu Universal und beschloss, alle ihre Alben neu aufzunehmen.

Ein Akt der Ermächtigung. Aber natürlich auch ein PR-Coup. Taylor Swift schafft es seit Jahren, mit einer Regelmäßigkeit neue Dinge auf den Markt zu bringen, die sie immer im Gespräch hält. Zuletzt sorgte sie mit ihrer „The Era’s Tour“ fast täglich für neue Schlagzeilen.

Der Ansturm auf den Ticketverkauf war so groß, dass Ticketmaster zusammenbrach, die Stadien ausverkauft waren und der Tourfilm nicht nur Kinosäle in Konzertsäle verwandelte, sondern auch Rekorde brach. Und die Swifties – wie sich Taylor Swifts Fans nennen – nehmen jedes Lebenszeichen von Swift wohlwollend mit einem Handkuss entgegen.

Diesmal mit Synthpop

Und deshalb wird „Taylors Version“ von „1989“ wohl wieder einige Rekorde brechen. Das ist bemerkenswert, da die Aufnahme aus dem Jahr 2023 kaum vom Original zu unterscheiden ist. Die 16 Songs sind einfach etwas klarer im Klang geworden und wenn man genau hinhört, fällt auf, dass Taylor Swifts Stimme etwas voller klingt als in den Originalen.

Taylor Swift war bereits bei der Erstveröffentlichung im Jahr 2014 ein Star, doch das Album war ihr erstes offizielles Popalbum. Passend zum endgültigen Abschied von der Landsfrau aus Nashville beginnt das Album mit dem Song „Welcome to New York“, in dem sie ihren Neuanfang feiert: „Es ist ein neuer Soundtrack, ich könnte zu diesem Beat, Beat für immer tanzen.“ ” Generell ist dieses Album trotz einiger Balladen deutlich tanzbarer als die Vorgängerveröffentlichungen.

Besonders hervorzuheben ist ihr Hit „Shake It Off“, der nur aus drei Akkorden besteht und mit seinem eingängigen Refrain schnell zum nervigen Ohrwurm werden kann. Das Ganze ist eine Kampfansage an all ihre Hasser: „Spieler werden spielen, spielen, spielen, spielen, spielen / Und die Hasser werden hassen, hassen, hassen, hassen, hassen / Baby, ich werde nur zittern, zittern.“ , Shake Shake Shake.“

Während das Album damals in der deutschen Presse kaum Beachtung fand, wurde es in den USA sofort zum Klassiker erklärt. Das liegt wohl auch am zeitlosen Klang. Während 2014 Hip-Hop- und RnB-Einflüsse die Popmusik dominierten, verzichtet Taylor Swift komplett darauf und setzt auf Synth-Pop, der an die 80er Jahre erinnert.

Fünf bisher unveröffentlichte Songs

Ob in der Soft-Rock-Ballade „This Love“ oder „Style“, das durch funkigen Beat, warme Synthies und dumpfen Gesang auffällt – Swift zeigt, was sie mit ihrer Stimme anstellen kann. Sie springt zwischen den Oktaven und beherrscht sowohl die helleren als auch die dunkleren Farben. Diese Vielfalt wird in der neuen Aufnahme noch deutlicher hörbar.

Zusätzlich zu den bekannten liefert Taylor Swift fünf bisher unveröffentlichte Songs, die alle mit „From the Vault“ gekennzeichnet sind. Sie passen sich dem bisherigen Sound an und werten das Album auf. In „Is It Over Now“ und „Suburban Legends“ hört man die Synthesizer und Drums der 80er am deutlichsten.

In „Now That We Don’t Talk“ ist Swifts oft gefeierte, hauchende Stimme zu hören. „Schlampe!“ hat das größte Hitpotential. In dem Lied spricht sie darüber, wie sie regelmäßig Slut-Shaming in der Boulevardzeitung erlebt hat. Das Wort „Slut“ zieht sich wie ein Echo durch das Lied – wieder einmal eine starke Antwort an die Hater, die zeigt, dass sich Taylor Swift selbst mit Anfang 20 nichts gefallen ließ.

Mit „Taylor’s Version“ von „1989“ besitzt der Popstar nun 80 Prozent ihrer Musik. Konkrete Veröffentlichungstermine für „Reputation“ und „Taylor Swift“ gibt es noch nicht, aber es ist sicher, dass sie kommen werden. Und wenn alle Alben neu aufgenommen sind, wird sich Taylor Swift etwas Neues einfallen lassen. Die Swifties werden es auf jeden Fall lieben.