Remagen: Räuber überfällt Postbank

In Remagen hat ein noch unbekannter Täter am Dienstagabend ein Postamt überfallen. Gegen 18.15 Uhr soll der Unbekannte den Filialmitarbeiter an einem Hintereingang beobachtet und ihn anschließend im Tresorraum eingesperrt haben, teilte die Polizei mit.