De sombere reis van Joel en Ellie ontvouwt zich goed De eerste zes afleveringen van De laatste van ons zijn nu beschikbaar op de streamingdienst — aflevering 6 kwam zondag uit en aflevering 7 komt volgend weekend aan.

De show past de legendarische PlayStation-videogameserie van ontwikkelaar Naughty Dog, met seizoen 1 van negen afleveringen gericht op de eerste intrede in de franchise. Het is ook geweest verlengd voor een tweede seizoen.

De show ging in première op 15 januari trok in de eerste twee dagen een publiek van 10 miljoenmet wekelijkse afleveringen tot 12 maart. De resterende zes afleveringen staan ​​gepland voor zondag.

The Last of Us-releasedatums en -tijden

Hier is het volledige releaseschema voor The Last of Us op HBO Max. We passen dit aan als het bedrijf wijzigingen of pauzes aankondigt. Nieuwe afleveringen komen aan om 18.00 uur PT (21.00 uur ET), wat je je misschien herinnert als het tijdslot dat wordt ingenomen door Huis van de Draak afgelopen jaar.

Aflevering 1: Nu beschikbaar

Aflevering 2: Nu beschikbaar

Aflevering 3: Nu beschikbaar

Aflevering 4: Nu beschikbaar

Aflevering 5: Nu beschikbaar

Aflevering 6: Nu beschikbaar

Aflevering 7: zondag 26 februari

Aflevering 8: zondag 5 maart

Aflevering 9: zondag 12 maart

Waar is The Last of Us beschikbaar buiten de VS?

De show komt wereldwijd tegelijkertijd uit, dus er zijn tijden voor verschillende regio’s:

Canada, Crave om 21.00 uur zondag

VK en Ierland: Sky Atlantic en Now om 2 uur maandag

Australië: Binge en Foxtel om 13.00 uur AEDT maandag

Nieuw-Zeeland: Neon om 15.00 uur maandag

Wat is de laatste van ons?

De games spelen zich af in een wereld waar een zenuwslopend geloofwaardige schimmelinfectie van de hersenen het grootste deel van de wereldbevolking in gewelddadige kannibalen verandert. De games volgen de chagrijnige smokkelaar Joel en zijn vrolijke tienervriend Ellie terwijl ze door een verwoeste VS reizen.

HBO



Wie zit er in?

De serie speelt Pedro Pascal van The Mandalorian als Joel, met zijn mede-Game of Thrones-alumnus Bella Ramsey als Ellie. Parks and Recreation-acteur Nick Offerman, Anna Torv van Fringe en Gele jassen‘ Melanie Lynskey komt ook opdagen.

Zijn er aanhangwagens?

HBO gaf ons een paar voorproefjes van de show. De meest recente trailer is in december aangekomen en het bedrijf heeft voor elke nieuwe aflevering previews van afleveringen laten vallen.

Hoe eng is het?

Het is meer thriller dan horror, met veel intense momenten. De geïnfecteerden komen niet vaak opdagen – Joel en Ellie hebben meer menselijke overlevenden dan monsters – maar zijn gewend aan groot effect als ze dat wel doen.

Moet ik de spellen gespeeld hebben?

Nee. De show hervertelt de gebeurtenissen van de eerste game, die in 2013 uitkwam, met enkele verhaallijnen en achtergrondelementen uitgebreid.

Schrijvers Craig Mazin (maker van HBO’s Tsjernobyl) en Neil Druckmann (creatief directeur van de gamesserie) voegden een flashbackscène toe om nieuwkomers een stevige basis te geven in de oorsprong van het verhaal.

Echter, The Last of Us en het vervolg in 2020 zijn enkele van de meest boeiende games ooit gemaakt. Je moet er zeker induiken als de show je intrigeert. De originele game is beschikbaar op PS3, PS4 en PS5 (een pc-versie komt uit op 3 maart), terwijl de tweede momenteel alleen op PS4 is.