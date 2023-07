Wenn Sie nach einer Reddit-App eines Drittanbieters für Android suchen, nachdem „rif is fun for Reddit“ (RIF) bald eingestellt wird, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Der Entwickler von Relay für Reddit gab am Freitag bekannt, dass die App auch nach dem 1. Juli weiterhin verfügbar sein werde, während der Entwickler von Now und Nara für Reddit sagte, dass diese Apps auch weiterhin verfügbar sein werden.

Die Staffel wird für eine Weile kostenlos sein

Allerdings wird Relay-Benutzern nicht sofort ein monatliches Abonnement in Rechnung gestellt. Vorerst wird die App kostenlos sein, „während ich weiterhin API-Aufrufe optimiere und Abonnementpreise festlege“, sagte DBrady. (Bei Google Play sehe ich die App mit einem Preis von 3,99 $ gelistet, aber DBrady sagt, dass die Nutzung „jetzt kostenlos sein sollte“, also wird sich das vielleicht bald ändern.) DBrady arbeitet daran, das API-Aufrufvolumen zu senken, und strebt einen Erfolg an „ein möglichst niedriger Preis“ für eine Basisabonnementstufe, die 85 bis 90 Prozent der Benutzer abdeckt. Für Power-User sagt DBrady, dass sie möglicherweise „ein paar unterschiedliche Preispunkte“ einführen müssen. Irgendwann in den „kommenden Wochen“ wird die App auf das Abo-Modell umgestellt.

Der Entwickler von Now for Reddit, Miloco, veröffentlichte einen ähnlichen Beitrag. Now wird auch nach dem 1. Juli weiterhin verfügbar sein und bis zur Umstellung auf das Abonnementmodell kostenlos sein. „Der Zeitplan für die Veröffentlichung des Updates, das die kostenlose Nutzung der App entfernt, steht noch nicht fest, aber ich werde diese Informationen mit Ihnen teilen, wenn ich kann“, schrieb Miloco. Miloco machte auch keine Angaben zu möglichen Preisen. Miloco fügte hinzu, dass Nara für Reddit, ein gestenbasierter Reddit-Client, ebenfalls verfügbar bleiben wird, und obwohl nicht geklärt wurde, ob es auch zu einem Abonnement kommen würde, vermute ich, dass das passieren wird.

Die Entwickler reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren. Wie bei meiner Geschichte vom Donnerstag über Narwhals Umstellung auf Abonnements sagte Reddit-Sprecher Tim Rathschmidt, dass das Unternehmen keine privaten Geschäftsgespräche oder Vereinbarungen offenlegt.