De Terran 1-raket van het bedrijf wordt gelanceerd vanaf LC-16, een lanceerplatform bij de US Space Force-faciliteit in Cape Canaveral, Florida. Relativiteit heeft een venster tussen 13.00 en 16.00 uur ET om de missie te starten of uit te stellen naar een latere datum. De missie heet “Good Luck, Have Fun” en heeft als doel om met succes een baan om de aarde te bereiken.

Terwijl veel ruimtevaartbedrijven gebruik maken van 3D-printen, ook wel bekend als additive manufacturing, is Relativity effectief all-in gegaan op de aanpak. Het bedrijf gelooft dat zijn aanpak het bouwen van raketten van orbitale klasse veel sneller zal maken dan traditionele methoden, waardoor er duizenden onderdelen minder nodig zijn en wijzigingen via software kunnen worden aangebracht. De in Long Beach, Californië gevestigde onderneming heeft tot doel om in slechts 60 dagen raketten te maken van grondstoffen.

Terran 1 is 35 meter hoog, met negen motoren die de onderste eerste trap aandrijven en één motor die de bovenste tweede trap aandrijft. De Aeon-motoren zijn 3D-geprint, waarbij de raket vloeibare zuurstof en vloeibaar aardgas als twee soorten brandstof gebruikt. Het bedrijf zegt dat 85% van deze eerste Terran 1-raket 3D-geprint was.

Meld u hier aan om wekelijkse edities van CNBC’s Investing in Space-nieuwsbrief te ontvangen.

Relativiteitsprijzen Terran 1 op $ 12 miljoen per lancering. Het is ontworpen om ongeveer 1.250 kilogram naar een lage baan om de aarde te vervoeren. Dat plaatst Terran 1 in het “medium lift” -gedeelte van de Amerikaanse lanceringsmarkt, tussen Rocket Lab’s Electron en SpaceX’s Falcon 9 in zowel prijs als mogelijkheden.

Het debuut van woensdag voor Terran 1 heeft geen lading of satelliet in de raket. Het bedrijf benadrukte dat de lancering een prototype is.

In een reeks tweets Voorafgaand aan de missie deelde mede-oprichter en CEO Tim Ellis zijn verwachtingen voor de missie: hij merkte op dat het bereiken van een mijlpaal van maximale aerodynamische druk ongeveer 80 seconden na de lancering een “belangrijk buigpunt” zou zijn voor het bewijzen van de technologie van het bedrijf.