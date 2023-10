Das Geschäftsjahr 2023 war das Jahr mit der höchsten illegalen Einwanderung seit Beginn der Aufzeichnungen, stellte die Behörde fest

Die Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA (CBP) hat im September eine Rekordzahl von 269.735 illegalen Einwanderern entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko festgenommen, bestätigte die Behörde am Samstag in einem Bericht. Die Summe übertrifft den bisherigen Rekord vom Mai 2022.

Das Geschäftsjahr 2023 stellte auch einen Rekord für illegale Einwanderung in die USA auf: 2,47 Millionen registrierte Migrantenbegegnungen übertrafen nach Angaben der Regierung sogar den Rekordwert von 2,3 Millionen im Jahr 2022.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 169 vom CBP angehaltene Migranten im Terrorist Screening Dataset der USA aufgeführt, fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Die Fentanyl-Beschlagnahmen an der Grenze haben sich fast verdoppelt, von 14.600 Pfund (rund 6.600 kg) auf 27.000 Pfund (etwas mehr als 12.000 kg). Etwa 15.267 „kriminelle Nichtstaatsbürger“ wurden insgesamt gestoppt.

Zusätzlich zu der Rekordzahl an illegaler Einwanderung bearbeitete das CBP im Jahr 2023 rund 43.000 Asylsuchende über die im Januar eingeführte Handy-App mit der Absicht, den Antragsprozess zu beschleunigen. Weitere 240.000 Neuankömmlinge aus Venezuela, Kuba, Nicaragua und Haiti überquerten dieses Jahr legal die Grenze unter der neuen „Regierung“ von US-Präsident Joe Biden.Parole”-System, das letztes Jahr eingeführt wurde, um die Ankunft von Migranten aus Ländern zu rationalisieren, deren Regierungen Washington als unfreundlich erachtet.

Laut CBP, das in diesem Zeitraum einen Rückgang von 20 % meldete, begannen die Begegnungen mit Migranten in den ersten beiden Oktoberwochen schließlich zurückzugehen. Das Ministerium für innere Sicherheit sowie Einwanderung und Zollkontrolle hat in den letzten Monaten auch die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber und anderer unbefugter Personen intensiviert. Seit Mai wurden über 300.000 Menschen zur Tür gelassen.

In den Bericht vom Samstag fügte CBP ein „einfach” Nachricht adressiert an „Jeder, der daran denkt, illegal entlang der Südwestgrenze in die USA einzureisen,“ Warnung: „Tu es nicht. Wenn Nichtstaatsangehörige die Grenze illegal überqueren, setzen sie ihr Leben in Gefahr.“ Agenten behaupteten, 4.633 Migranten gerettet zu haben“in Not” allein im September, ein Anstieg von 44 % gegenüber dem Vormonat.

Kritiker warfen der Biden-Regierung vor, eine Politik der offenen Grenzen aufrechtzuerhalten, und machten die Umkehrung der Einwanderungsmaßnahmen von Vorgänger Donald Trump für einen beispiellosen Anstieg der Zahl illegal im Land lebender Ausländer um 16 % verantwortlich.

Sogenannt „Zufluchtsstädte„wie New York, das zuvor auf die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze verzichtete, geriet unter der zunehmenden Belastung ins Wanken, weil Zehntausende Neuankömmlinge in Bus- oder Flugzeugladungen vor ihrer Haustür abgesetzt wurden. In der Zwischenzeit fordern die republikanischen Gouverneure der Grenzstaaten, die bereits von Illegalen überschwemmt werden, die Bundesregierung, sich mit dem Problem zu befassen.

Allerdings blieben die Hilferufe der Kommunalverwaltungen an die Biden-Regierung weitgehend unbeantwortet, was Hunderte von Städten, Gemeinden und sogar Bundesstaaten dazu zwang, wegen der sich in ihren Straßen ausbreitenden humanitären Krise den Notstand auszurufen.