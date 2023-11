Rekordwinde verursachen Todesfälle in Westeuropa – DW – 02.11.2023

Aufgrund des Sturms Ciaran, der durch die Region in Richtung Nordsee zieht, gaben Wetterbehörden in Nordwesteuropa bis Donnerstag Wind- und Regenwarnungen heraus.

Das Wetteramt des Vereinigten Königreichs sagte, die Wind- und Regenwarnungen würden bis Freitag in Kraft bleiben und gab im Laufe des Tages gelbe Warnungen für Teile des Südwestens Englands und dann für den Südosten des Landes heraus.

Auch in Küstengemeinden drohten Überschwemmungen.

„Große Wellen und auflandige Stürme, die der Sturm Ciaran mit sich bringt, könnten morgen zu erheblichen Überschwemmungen an Teilen der Südküste führen“, sagte Ben Lukey von der Umweltbehörde der britischen Regierung.

Sturm fordert in ganz Europa Todesopfer

Umstürzende Bäume töteten am Donnerstag europaweit mindestens fünf Menschen, darunter eine Frau, die durch den Harz in Mitteldeutschland wanderte.

Die 46-jährige Frau aus Bayern befand sich auf dem Rammelsberg bei Goslar, als sie angefahren wurde, teilte die örtliche Feuerwehr mit.

Meteorologen warnen, dass Sturm Ciaran zu Überschwemmungen in Küstengemeinden führen könnte Bild: Brian Lawless/PA Wire/dpa/picture Alliance

An anderer Stelle wurden ein LKW-Fahrer in seinem Fahrzeug in Frances Aisle, ein Mann in der niederländischen Stadt Venray und eine Frau im Zentrum von Madrid von umstürzenden Bäumen erfasst. Einem örtlichen Polizeibericht der Stadt Gent zufolge kam auch ein Belgier ums Leben.

Rekordwindgeschwindigkeiten im Nordwesten Frankreichs verzeichnet

Der Sturm macht sich auch über Kontinentaleuropa bemerkbar, wo Rekordwindgeschwindigkeiten gemessen wurden. Das Wettersystem hat auch zur Annullierung einiger Flüge geführt, während in einigen Gemeinden der Strom ausgefallen ist.

„Die Windböen sind in der Bretagne außergewöhnlich und viele absolute Rekorde wurden gebrochen“, sagte der nationale Wetterdienst Meteo-France auf der Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter.

In der Stadt Plougonvelin an der Spitze der Nordwestküste seien Windgeschwindigkeiten von 193 Kilometern pro Stunde (120 Meilen pro Stunde) registriert worden, während in der Hafenstadt Brest in der Bretagne Böen von 156 Kilometern pro Stunde zu verzeichnen seien.

Frankreichs Verkehrsminister Clement Beaune sagte im Lokalradio, ein Lkw-Fahrer sei im Département Aisne nordöstlich von Paris ums Leben gekommen, als ein Baum auf seinen Lkw fiel.

Stromausfälle und einige Flüge wurden gestrichen

Das Wettersystem verursachte auch Stromausfälle in 1,2 Millionen Haushalten in Frankreich.

Energieministerin Agnes Pannier-Runacher sagte, dass Technikerteams daran arbeiteten, die Stromversorgung wiederherzustellen.

In der Bretagne im Nordwesten Frankreichs waren bis zu 780.000 Haushalte betroffen.

Die niederländische Fluggesellschaft KLM musste am Donnerstag Dutzende Flüge vom Amsterdamer Flughafen Schiphol absagen, da es zu Windböen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde (68 Meilen pro Stunde) kam.

„Wir haben beschlossen, alle KLM-Flüge von und nach Schiphol vom frühen Nachmittag bis zum Ende des Tages zu stornieren“, sagte die Fluggesellschaft.

Bewohner der Insel Jersey evakuiert

Die Behörden auf der Insel Jersey evakuierten Dutzende Menschen aus ihren Häusern, als starker Wind und Regen über die größte der Kanalinseln fegten.

Die Polizei auf der Insel teilte mit, dass 35 Menschen aus ihren Häusern in Hotelunterkünfte gebracht werden mussten, da der Wind Geschwindigkeiten von 164 Kilometern pro Stunde (102 Meilen pro Stunde) erreichte. Das Wetteramt der Insel gab eine rote Windwarnung heraus – die höchste Warnstufe.

Sämtliche Fährverbindungen vom Kanalhafen Dover mussten wetterbedingt eingestellt werden.

Deutschland gibt Warnungen heraus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstag auch Warnungen für die deutschen Küstengebiete an Nord- und Ostsee herausgegeben.

Besonders betroffen wären Deutschlands Ostfriesland und Helgoland und an der Ostsee seien weiterhin starke Winde zu erwarten, von Flensburg bis Fehmarn und der Insel Rügen sei jedoch mit stärkeren Böen zu rechnen.

kb/sms (Reuters, dpa)