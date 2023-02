Rekordmenge an beschlagnahmtem Kokain in Neuseeland | Aktuelles Asien | DW

Es ist der größte Drogenfund in der Geschichte des Landes: Die neuseeländischen Behörden haben 3,2 Tonnen Kokain beschlagnahmt, das im Pazifik vor dem Inselstaat trieb. Die Drogen sollen laut Polizei einen geschätzten Wert von 500 Millionen neuseeländischen Dollar (294 Millionen Euro) haben. „Dieser Fund ist zweifellos ein schwerer finanzieller Schlag für die südamerikanischen Hersteller bis hin zu den Einzelhändlern dieses Produkts“, sagte Polizeikommissar Andrew Coster. Die Menge hätte ausgereicht, um Verbraucher in Australien ein Jahr lang mit Kokain zu versorgen – oder in Neuseeland 30 Jahre lang.

Gut verpackt trieben die Drogen im offenen Meer umher

Keine Verhaftungen

Das Kokain wurde in 81 Ballen verpackt und offenbar nordöstlich von Neuseeland an einem schwimmenden Transitpunkt in internationalen Gewässern abgeworfen – ob von einem Schiff oder einem Flugzeug, war nicht bekannt. Laut Polizei waren die Drogen vermutlich für den australischen Markt bestimmt. Es wird angenommen, dass sie von einem Schiff am Abwurfpunkt abgeholt werden sollten. Bisher sei im Zusammenhang mit dem Fund niemand festgenommen worden, sagte der Polizeichef.

Die Beschlagnahme sei ein gutes Beispiel dafür, wie weit die organisierte Kriminalität in ihrem globalen Drogenhandel gehe, sagte Bill Perry, ein Sprecher des neuseeländischen Zolls. „Das zeigt, dass wir in diesem Teil der Welt nicht ausgenommen sind vom organisierten kriminellen Drogenschmuggel in großem Stil.“ Das Kokain soll nun vernichtet werden.

cwo/qu (dpa, afpe, rtre)