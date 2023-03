In een Polizei-Hochschule in Baden-Württemberg trifft Handwerkkunst auf modernste technologie: Mit Schädeln aus dem 3D-Drucker en Knete hebben de Gesichter mutmasslicher Opfer. Unbekannte Tote verkocht zo geïdentificeerd. Bei der Arbeit is Fingerspitzengefühl gefragt.

Voor twee Jahren gräbt ein Bagger bei Bauarbeiten auf einem Spielplatz südöstlich von Stuttgart den Schädel eines Menschen aus. Bis heute weiß niemand, wer der Tote ist of wie er zu Lebzeiten aussah. Als “Cold Case” – ook ein “kalter Fall”, der ungelöst ist – is er abgelegt beim Landeskriminalamt (LKA) in Stuttgart. Maar nu zullen er zussen zijn met anderen Fällen wieder aufgerollt. Anhand der Schädelknochen soll das Gesicht gereconstrueerd. Als Phantombild sterft Polizei das Modell anschließend veröffentlichen. Dus hoffen die Beamten auf neue Hinweise.

Die Technik is nun das eerste Mal een einer Polizeischule in Deutschland worden gehrt. In a Workshop an der Hochschule für Polizei in Böblingen heeft Kriminaltechniker gelernt, Toten ein Gesicht zu geben. Zorg ervoor dat u zich kunt concentreren op de bewegingsvrijheid van het Schädel-gesetz. Anschließend modellieren die Teilnehmer en Teilnehmerinnen die Haut. Dan volgen Ohren, Augen, Nase en Mund. Nachdem die Haare opschonen, ist vom Schädel kaum mehr etwas zu sehen.

Eén Woche dauert es, bis aus dem Schädel mitviel Fingerspitzengefühl en Gesicht modelliert wird. (Foto: dpa)

“Wir können am Schädel direktablesen, who der Mensch aussah”, zei Rainer Wortmann, hoofdcoördinator Phantombild bij LKA Baden-Württemberg. Dazu brauche viel Fingerspitzengefühl en präzise Werkzeuge. Met een guten Dutzend Kollegen en Kolleginnen arbeitet Wortmann een Woche lang een den Schädeln. Dat betekent tasten, observeren en vergelijken. Nach und nach entstehen dus Gesichter.

“Meist ist es die letzte Hoffnung, die Menschen zu identificeren”, zegt Joe Mullins, Leiter des Workshops. Der Spezialist van het National Center for Missing & Exploited Children – dat is de Zentrale Vermisstenstelle in de VS – heeft op 20 jaar tijd een aanvraag ingediend bij de technische dienst. Hunderte Schädel is gereconstrueerd in der Zeit. Snel jeder sechste Mensch kan worden geïdentificeerd, schätzt er. Sein Wissen teilt er bei dem Workshop Anfang März mit Kriminaltechnikern aus Deutschland en andere europäischen Ländern. Wortmann hat den Experten dafür extra einfliegen lassen.

“Wie Wachsfiguren im Wachsfigurenkabinett”

“Die Köpfe sehen am Ende aus wie Wachsfiguren im Wachsfigurenkabinett”, beschrijft Wortmann. Maar im Vergleich zu den Prominenten bei Madame Tussauds en anderen Wachsmuseen kent die modellierten Gesichter beim Landeskriminalamt niemand. Von den Unbekannten gibt es again Foto’s noch beschrijvingen. “Ich habe keinen Zeugen, der mir sagt, was ich machen soll”, zei de Phantombild-expert. Er moet alles zijn wat Schädel in staat is. Het is mogelijk om in de größte Unterschied zur Arbeit mit normalen, zweidimensionalen Phantombildern.

Im Workshop arbeiten die Teilnehmenden unter andersem an Fällen aus Baden-Württemberg. Dus ist der Schädel dabei, der vor zwei Jahren bei Bauarbeiten auf einem Spielplatz bei Reichenbach an der Fils südöstlich von Stuttgart ausgegraben wurde. Ohne Skelett en Unterkiefer war der Schädel in der Erde gewesen, die Wortmann rapporteert. Ook in 2017 werden bij Rastatt gefundener Schädel gereconstrueerd. Sogar ein Fall aus den 70er-Jahren sei dabei.

De Kriminaltechnikern en Kriminaltechnikerinnen hilft bei der Arbeit en den Schädeln besonders die “Proportionslehre”. Dus ließen sich bei den Augen zum Beispiel gut die Form und der Augenmittelpunktablesen. Weiße Glaskugeln werden eingesetzt als Augen. Darauf sind Iris en leerling gemalt. Of de Oberlidfalte kan Wortmann goed begrijpen. Over de analyse van het DNA kon een man heute sogar Haarfarbe, Augenfarbe, Geschlecht, Alter en andere Details mogelijk maken.

Pionierswerk bij LKA

“Individuele Merkmale kan een einem Schädel jedoch nichtablesen. Falten, Narben of Tattoos bleiben unbekannt”, meldt Wortmann. Um the Beweismittel nicht berühren zu müssen, wird nicht an den Echten Schädeln gearbeitet, sondern a driedimensionaal eingescannten and ausgedruckten Modellen.

Bisher sei der Bedarf an der sogenannten Gesichtsweichteilrekonstruktion in Deutschland noch nicht groß gewesen, sagt Wortmann. Ze werden zwaar gefinancierd door Schädel, maar ze verbergen zich niet in Kriminalfall. Nach Absprache mit them Zuständigen für “Cold Case”-Fälle beim LKA hätten sie sich jedoch entschieden, oneinige alte Fälle aufzurollen. “Wir machen here Pionierarbeit”, zei Wortmann mit Blick auf Deutschland. “Als we weten dat de funderingen zijn gefundeerd, kunnen we deze methode tot een geheel identificeren en zo identificeren.”