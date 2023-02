Glänzende Geschäfte in de VS en een sterkere dollar die erg populair is geworden. Und das Wachstum soll anhalten. Aktionäre konnen sich auf een höhere Dividende freuen.

Die Deutsche Telekom heeft de starken Dollars im vergangen Jahr zo verdiend wie noch niét. Ze maken winst van de brummenden Geschäften van US-Tochter T-Mobile. “Die amerikanische Geschichte geht zu 100 Prozent und mehr auf”, zei Firmenchef Tim Höttges in Bonn. T-Mobile heeft contact opgenomen met de meeste mensen die de Bonner Mutterkonzern kennen. Außerdem fahre van US-Mobilfunker nun die Früchte seiner Fusion met de Rivalen Sprint een. De synergetische werking in de Laufenden Jahr um een ​​Fünftel van tot 7,5 Milliarden Dollar wachsen, terwijl de integratiekosten oplopen tot 80 Prozent auf weniger als een Milliard Dollar fielen.

Deutsche Telekom 21,33

Gebruik de geplante Mehrheitsübernahme bij T-Mobile in Reichweite. Zwar wollte Höttges keinen Zeitrahmen nennen, wann die Beteiligung, die actuell bei 49,6 Prozent liege, diese Schwelle überschreitet. “Aber das kommt so sicher wie das Amen in der Kirche.”

Auch beim Erreichen der 2021 ausgegebenen Mittelfrist-Ziele sieht Höttges sein Unternehmen auf gutem Weg. Die actuellen Zahlen worden bewegten sich am oberen Ende der angepeilten Spanne und teilweise darüber. Ik heb geld verdiend met een bedrag van 6,1 procent op een rekord van 114,4 miljard euro. Er is een zeer grote schoonmaakbeurt met een waarde van 40,2 miljard euro. Onder hun Strich verdient een Telekom-Konzern met acht milliarden euro snelle verdubbeling zo viel.

“Der Geschäftsbericht en der Ausblick bestätigen grundsätzlich unsere positive Sicht der Dinge”, aldus DZ-Bank-analist Karsten Oblinger. Er zijn krachtige mogelijkheden voor de T-Aktie. Ze gaan tot 1,4 Procent en oorlog met 21,40 Euro, dus je kunt snel 22 Jahren.

Voor 95 Prozent der Bevölkerung 5G verfügbar

Im laufden Jahr wollen die Bonner noch meer verdienen. Das operatieve Ergebnis inclusief Leasingkosten soll um vier Prozent auf snel 41 Milliarden Euro steigen. Weil der Konzern im vergangen Jahr unter anderem das Niederlande-Geschäft losschlug and the Funkturmtochter GD Towers veräußert, nimmt er een Pro-Forma-Vorjahreswert als Basis. Der freie Mittelzufluss solle auf dieser Basis van een mindestens 40 procent op meer dan 16 miljard euro klettern.

Angesichten van de glänzenden Zahlen kunnen de Telekom-Aktionäre auf weiter steigende Dividenden hoffen. Als de Ausschüttung maßgebliche, um Einmaleffekte becleante Gewinn werde 2023 voraussichtlich auf 1,60 of 1,50 Euro je Aktie steigen, prognosticated das Unternehmen. Voor het afschaffen Jahr sollen 0,70 Euro je Aktie gezahlt werden, nach 0,64 Euro zuletzt.

Zum Thema Netzausbau sagte Höttges, dass in Deutschland 95 Prozent der Bevölkerung mit dem schnellen 5G-Mobilfunkstandard erreicht würden. Beim schnellen Internet per Glasfaser würden in Deutschland inzwischen 1,35 Millionen Haushalte erreicht.

Telekom-Konkurrent Vodafone is begonnen met het opstarten van een beveiligde verbinding. Der britische Konzern kondigt außerdem dem Abbau von 500 Stellen im Hauptquartier an. Telefonica Deutschland heeft de afgelopen dagen een groot deel van de kredietwaardigheid van een rekening geheven.