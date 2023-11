Reizen met het “M+S”-symbool verboden vanaf 2024 – Bußgeld droht

24auto Nieuws

van: Simon Mones

Vanaf 2024 nieuwe regelgeving in het wegverkeer. Dat is waar het om gaat tijdens winterreizen. Wer die Falschen opgeblazen hoed, musstief in de Tasche Greifen.

Als de dagen voorbij waren en de temperaturen daalden, was het ook nodig om met de auto te reizen. Met de Faustregel “van O bis O” vergeet je deze nooit meer. Deze winterse omstandigheden kunnen langer en langer duren. Dus mancher Autofahrer ging op weg naar Ganzjahreifen – die niet meer voor de juiste Wahl zou zorgen. Ik verwelkom u graag in de toekomst opnieuw, met de Pneus met het M+S-symbool vanaf oktober 2024.

M+S-symbool is niet legaal: vanaf oktober 2024 is het Alpine-symbool Pflicht

Reifen, die geeignet für winterliche Bedingungen, werden lange tijd ook bij M+S-Zeichen erkend. De Kürzel staat voor “Matsch und Schnee”. Omdat het symbool niet legaal is, is het geen kwestie van speciaal belang voor Tests voor Winter Tauglichkeit, die Automobilclub Verkehr duidelijk.

Die Kennzeichnung mit M+S ook niet. In oktober 2024 zie je jezelf weer. © Fotostand/Imago

Sinds 2018 is er geen informatie meer over het Alpensymbool (een berg met een sneeuwkap) voor de kennis van de winter en winterervaringen. Ook Reifs met de M+S-symbolen waren enorm populair. Deze Gnadenfrist wordt gelanceerd in oktober 2024 aber ab.

Falsche Reifen in de winter: tot 120 euro busgeld

Als u meer geld wilt hebben met de M+S-Zeichen voordat u ze koopt, moet u nog steeds voorzichtig zijn met uw eigen auto. Spätestens beim Wechsel auf die Summerbereifung sollte ook een blik op de Flanke der Räder volgen. Omdat de kennis van zowel M+S als het Alpensymbool later kan worden genoten. “Als je de M+S kennis hebt, zit je goed in je nieuwe Satz Reifen beschaffen” Autoclub Europa.

Reist u verder weg en kent u M+S, dan riskeert u een veilig busgeld. De Bußgeldkatalog sieht voor een nieuwe betaling een boete van 60 Euro toch een Punkt in Flensburg voor. Met overige verkeerskosten bedraagt ​​het busgeld 80 euro. Kom met uw eigen betaling, u moet 100 euro betalen en u moet 120 euro betalen voor uw ongeval. Het is tijd voor meer informatie over Punkt in Flensburg. In Australië zijn er geen strikte regels met betrekking tot winterreizen.