Reisnieuws: de comeback van LaGuardia, nieuwe regels en een extreem Disneyland

Opmerking van de uitgever: Meld u aan voor Unlocking the World, de wekelijkse nieuwsbrief van CNN Travel. Ontvang het laatste nieuws over luchtvaart, eten en drinken, waar te verblijven en andere reisontwikkelingen.





CNN

—



Deze week in het reisnieuws: de topluchthavens van 2023, nieuwe reisregels over de hele wereld en de man die Disneyland bijna 3.000 dagen achter elkaar bezocht.

Er was een veelgehoord refrein, vertelt uitvoerend directeur Rick Cotton van het Havenbedrijf aan CNN, dat aanleiding gaf tot de miljarden verbouwingen op de luchthavens LaGuardia, JFK en Newark van de New Yorkse metro: “‘Waarom zijn de grote luchthavens in Azië, in Europa, zo veel beter? en zoveel aantrekkelijker?’ “

“Onze interne missie was om een ​​terminal te creëren waar iedereen van houdt”, zegt Frank Scremin, CEO van LaGuardia Gateway Partners, die achter de make-over van $ 8 miljard zit. Dat project heeft LaGuardia’s Terminal B zojuist de onderscheiding ‘World’s Best New Airport Terminal’ gewonnen in de prestigieuze Skytrax-awards.

In 2014 zei vice-president Joe Biden beroemd dat LaGuardia was alsof hij “in een derdewereldland” was, maar de opmerkingen “stimuleerden actie”, zegt Scremin.

De ontwerpfilosofie van de nieuwe terminal gaat over “gasten keuze geven”, of het nu een zakenreiziger is die efficiënt naar een gate moet of een gezin dat wil “zitten en ontspannen en vermaakt worden”.

Plannen voor een lightrailverbinding van Manhattan naar LaGuardia werden maandag geschrapt, maar er is tenminste JFK’s lopende make-over van $ 9,5 miljard om te anticiperen. En voor meer van die toonaangevende luchthavens die de facelift van New York hebben geïnspireerd, kijk eens naar ’s werelds beste luchthavens van 2023.

Een gewaarschuwd mens is gewaarschuwd, mensen. Dit zijn de nieuwste wetten en regels die reizigers moeten kennen:

Niet doen solo wandelen in Nepal, want “er is niemand om je te helpen.”

Niet doen maak obscene selfies met de beelden in het nieuwe Ghibli-park in Japan.

Niet doen plan een motortour door Bali, aangezien de eilandautoriteiten buitenlandse toeristen ervan gaan weerhouden ze te huren.

Doen bezoek China en heb geluk als je naar de casino’s in Macao gaat, want de grenzen zijn volledig heropend.

Doen zwem topless in de zwembaden van Berlijn, als je een vrouw bent die de Duitse ‘vrije lichaamscultuur’ ondersteunt.

Doen feest de hele nacht in Miami’s South Beach, als het echt moet, want het drankverbod na 02.00 uur is stopgezet. Maar zorg ervoor dat je Florida bereikt voordat deze 5.000 mijl brede klodder zeewier dat doet.

Wat is de beste maaltijd om ’s ochtends te smullen na de viering van St. Patrick’s Day? Een volledig Iers ontbijt, met veel bloedworst en aardappelbrood. Hier zijn 26 Ierse gerechten die je moet proberen: het is niet alleen stout en spuds.

De Mexicaanse keuken wordt ook vaak verkeerd begrepen, maar een nieuwe voedsel- en reisshow van CNN, “Eva Longoria: Searching for Mexico”, die op 26 maart wordt gelanceerd, wil dat oplossen. Meld u aan voor onze nieuwe vierdelige nieuwsbrief “Unlocking Mexico” voor een gids over de geschiedenis en het erfgoed van het land, evenals recepten van Eva Longoria.

Een Poolse piloot schreef op 14 maart luchtvaartgeschiedenis toen hij als eerste persoon een vliegtuig landde op het helikopterplatform van de Burj Al Arab Jumeirah in Dubai, met een hoogte van meer dan 305 meter een van de hoogste hotels ter wereld. de wereld.

En in Californië bezocht de lokale man Jeff Reitz bijna 3.000 dagen achter elkaar elke dag Disneyland, waarmee hij een Guinness World Record verdiende voor zijn inspanningen.

Ten slotte behaalde de Amerikaanse Renee Bruns ook een Guinness World Record voor de meeste landen die in een jaar door een persoon in een rolstoel zijn bezocht.

“Ik denk dat het een van de zilveren voeringen is van het hebben van een handicap”, vertelt Bruns aan CNN Travel. “Ik ben de wereld vanuit een ander perspectief gaan bekijken.”

‘S Werelds beste plekken van 2023, volgens TIME

TIME magazine heeft zojuist zijn jaarlijkse lijst met 50 bestemmingen die u op uw verlanglijstje moet zetten, aangekondigd. Bekijk ze hier.

Reizen naar nieuwe plaatsen wanneer u of een geliefde voedselallergieën heeft, kan stressvol en eng zijn. Om uw volgende reis soepel te laten verlopen, hebben onze partners bij CNN Underscored, een gids met productrecensies en aanbevelingen van CNN, gesproken met artsen, allergologen en voedingsdeskundigen om hun beste tips en advies te krijgen over wat er op uw paklijst zou moeten staan.

Bijna-ongevallen met Amerikaanse vliegtuigen blijven komen.

Nu hebben ambtenaren het over het afwenden van “meer catastrofale” incidenten.

De “beste chef-kok ter wereld” een Michelinster verloren.

Zijn restaurant in Parijs had twee decennia lang een driesterrenstatus.

Het voormalige jacht van Saddam Hoessein trekt nu toeristen aan.

Het roestende wrak is gekapseisd in een rivier in het zuiden van Irak.

De organisatie die gratis reiservaringen biedt aan zwarte vrouwen met kanker.

Het gaat ‘om het creëren van nieuwe herinneringen’, zegt oprichtster Alicia Tambe.