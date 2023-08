Die Reispreise sind in den letzten Monaten stark gestiegen, da große Produzenten ihren Handel und ihre Lieferungen einschränken. Dies könnte Auswirkungen auf Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt haben, wobei die asiatischen und afrikanischen Länder voraussichtlich die Hauptlast tragen werden.

Thailand, der zweitgrößte Reisexporteur der Welt, drängt seine Bauern, den Reisanbau zu reduzieren, um Wasser zu sparen.

„Der kumulierte Niederschlag liegt etwa 40 % unter dem Normalwert, was ein hohes Risiko einer Wasserknappheit darstellt“, sagte Surasri Kidtimonton, Generalsekretär des ONWR, in einer Erklärung der thailändischen Nationalen Wasserverwaltung vom 31. Juli. Kidtimonton ermutigte die Landwirte, darüber nachzudenken Anbau von Pflanzen, die weniger Wasser benötigen und schnellere Erntezyklen haben.

Indien, der größte Reisexporteur der Welt, verhängte letzten Monat ein Exportverbot für weißen Nicht-Basmati-Reis. Die Regierung erklärte, das Ziel bestehe darin, die Reispreise im Inland zu senken und die Verfügbarkeit im Inland sicherzustellen.

Reismarktgesichter Unsicherheit

Die Vereinigten Arabischen Emirate, ein wichtiger Importeur und Reexporteur von indischem Reis, folgten diesem Beispiel und schränkten den Verkauf ihrer Reislieferungen in andere Länder ein.

Thailändische und vietnamesische Exporteure reagierten, indem sie darauf drängten, die Preise für Kaufverträge für rund eine halbe Million Tonnen für Augustlieferungen neu zu verhandeln, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am 1. August.

Die jüngsten Entwicklungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich die globalen Lebensmittelmärkte mit den Auswirkungen des Rückzugs Russlands aus dem Schwarzmeer-Getreideabkommen auseinandersetzen, mit dem ein Abkommen gekündigt wurde, das den sicheren Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer ermöglichte, während Moskau in sein Nachbarland einmarschierte. Russland hat auch seine militärischen Angriffe auf die Hafen- und Getreideanlagen der Ukraine verstärkt.

Dies hat Befürchtungen geschürt, dass Störungen im weltweiten Reishandel die bereits gefährdete Ernährungssicherheit in vielen Ländern verschlechtern könnten.

Warum steigen die Reispreise?

Die Reispreise sind auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt gestiegen, was einem Anstieg von 14 % seit letztem Juni entspricht. Die Situation wird hauptsächlich durch wärmeres, trockeneres Wetter und unregelmäßige Regenfälle verursacht, die die Reisproduktion in ganz Asien beeinträchtigen. In den vergangenen Monaten haben beispielsweise sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen in Nordindien viele Reisfelder beschädigt.

Darüber hinaus haben steigende Düngemittel- und Kraftstoffpreise zu höheren Produktionskosten beigetragen.

Der anhaltende Krieg in der Ukraine und die Beendigung des Getreideabkommens haben auch das weltweite Angebot an Weizen und Mais eingeschränkt und die Nachfrage nach Reis als alternativem Grundnahrungsmittel erhöht.

Sowohl der Klimawandel als auch gestiegene Produktionskosten haben zu höheren Preisen für Grundnahrungsmittel beigetragen Bild: Manish Swarup/AP

Zu den Sorgen trägt auch die Rückkehr von El Nino bei, die sich negativ auf die Ernte auswirken und in der Zukunft zu einem weiteren Anstieg der Getreidepreise führen könnte. Da Reis eine wasserintensive Kulturpflanze ist, ist er während El Niño-Bedingungen besonders gefährdet, da die Niederschläge in den wichtigsten Reisanbaugebieten Asiens typischerweise geringer ausfallen.

Das Verbot wird vor allem ärmere Käufer treffen

Reis ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel der Welt und ernährt etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Jährlich werden rund 500 Millionen Tonnen (551 Millionen US-Tonnen) Reis produziert. In vielen Ländern dient es als Hauptkalorienquelle.

Im vergangenen Jahr exportierte Indien etwa 22 Millionen Tonnen Reis in 140 Länder, was etwa 40 % des weltweiten Getreidehandels ausmacht. Auf Thailand entfielen etwa 15 % der weltweiten Marktnachfrage, während Vietnam 14 % beisteuerte.

Indien selbst hat mit einer hohen Inflation bei Nahrungsmitteln zu kämpfen, darunter auch bei im Inland produzierten Nahrungsmitteln Bild: Olena Yeromenko/Zoonar/Picture Alliance

Nach Angaben der indischen Regierung bestanden fast 80 % der Reisexporte des Landes aus Nicht-Basmati-Sorten, die in wirtschaftlich benachteiligten Ländern wie Bangladesch, Nepal, Senegal, Benin und anderen Teilen des Landes erschwinglicher und stark nachgefragt sind -Sahara-Afrika. Indiens Exportverbot für Nicht-Basmati-Reis dürfte die Ernährungsunsicherheit für viele dieser Länder verschärfen, da sie stark auf das Land als Hauptlieferanten für Reis angewiesen sind.

An Indiens Exportpolitik für Parboiled-Reis und Basmati-Reis, die in Länder wie China, die USA und Saudi-Arabien verschifft werden, hat sich nichts geändert.

Am 3. August teilten zwei Quellen der indischen Regierung der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass Indiens Reisvorräte Anfang August fast das Dreifache der angestrebten Menge erreicht hätten, was Ängste vor einem möglichen Versorgungsengpass zerstreute und Hoffnungen weckte, dass die Behörden eine Aufhebung des Verbots in Betracht ziehen könnten.

Die möglichen Auswirkungen auf die Weltpreise bleiben jedoch unklar, da das südostasiatische Land mit hohen Inflationsraten bei Nahrungsmitteln zu kämpfen hat und die Regierung unter Druck steht, diese Preise zu kontrollieren.

Herausgegeben von: Timothy Jones