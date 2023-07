CNN

Große Flughäfen im Nordosten warnten am Sonntag vor erheblichen Flugverspätungen und -ausfällen, da Stürme über die Region hinwegzogen und alle Flüge, die die großen Flughäfen rund um New York City und Boston bedienen, um 13 Uhr mit Bodenstopps konfrontiert waren

Laut der Flugverfolgungs-Website FlightAware wurden landesweit bis Sonntagabend über 1.450 Flüge gestrichen.

Nach Angaben der Federal Aviation Administration ist der Boston Logan International Airport derzeit aufgrund von Gewittern gesperrt.

Auch der Flughafen LaGuardia in Queens musste aufgrund von Gewittern gestoppt werden, teilte die FAA mit. „Aufgrund des starken Regens und Nebels wird Kunden empfohlen, sich bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen, bevor sie zum Flughafen kommen“, hieß es weiter Twitter.

Die Wetterbedingungen hätten auch zu Flugunterbrechungen und einem Bodenstopp am Newark Liberty International Airport in New Jersey geführt, hieß es weiter Twitter. Nach Angaben der FAA kommt es in Newark derzeit zu einer Verzögerung am Boden.

Internationaler Flughafen John F. Kennedy steht auch unter einem Bodenstopp. Laut einem Twitter-Update gab der Flughafen am frühen Sonntag bekannt, dass es aufgrund des Wetters zu Verspätungen und Annullierungen gekommen sei. Es wird Reisenden empfohlen, sich vor der Abreise zum Flughafen an ihre Fluggesellschaft zu wenden, um den Flugstatus zu erfahren.

Fast ein Drittel der Flüge in Newark wurden laut FlightAware um 17:30 Uhr ET gestrichen, und 27 % hatten Verspätung. JFK hatte mehr als 150 Annullierungen und 220 Verspätungen.

JetBlue (JBLU), das über Drehkreuze in Boston und New York verfügt, hat bis Sonntagabend mehr als 25 % seines Flugbetriebs eingestellt und verzeichnet mehr als 450 Verspätungen.

Es war ein harter Sommer für Reisende.

Probleme mit Flugverspätungen und -annullierungen plagten Flugreisende Ende Juni, insbesondere United Airlines, die Tausende von Flügen stornierte und Passagiere festsitzen ließ.

Laut Statistiken des Luftfahrtanalyseunternehmens Cirium und des Bureau of Transportation Statistics wurden für die branchenweit 8.000 annullierten Flüge wahrscheinlich mehr als 1 Million Passagiere gebucht. Schlechtes Wetter löste diese Reiseverzögerungen aus, doch eine Reihe von Personalengpässen und FAA-Problemen führten zu einem Zusammenbruch der Reise.