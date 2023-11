Reisende am Flughafen Logan sollen auf Dutzende Krankheitserreger getestet werden, da CDC die Krankheitsüberwachung ausweitet – Boston 25 News

BOSTON – Reisende, die den Bostoner Logan International Airport passieren, werden auf Dutzende Krankheitserreger getestet, darunter Grippe, RSV und andere Atemwegsviren, teilten die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten mit.

Das CDC führte während der COVID-19-Pandemie das auf Reisenden basierende genomische Überwachungssystem ein, um SARS-CoV-2-Varianten an internationalen Flughäfen im ganzen Land zu erkennen. In Vorbereitung auf die Atemwegssaison im Winter wird dieses System nun im Rahmen eines Pilotprogramms an vier großen Flughäfen, darunter Logan, ausgeweitet, wo Nasenproben zum Nachweis von Grippe A/B, RSV, SARS-CoV-2 und anderen Krankheitserregern eingesetzt werden .

Das freiwillige Programm beinhaltet die Entnahme von Nasenproben von internationalen Reisenden, die in den Vereinigten Staaten ankommen, wobei positive Proben an das CDC geschickt werden. Darüber hinaus werden auch die Abwässer bestimmter Flüge analysiert, um die Ausbreitung von Krankheiten in dieser Ferienzeit einzudämmen.

Mehr lesen