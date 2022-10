Reisenachrichten: Italiens Geheimnisse zur Gewichtsabnahme, der Mann, der ein Flugzeug baute und mehr

(CNN) — In den Reisenachrichten dieser Woche verlobten sich das italienische Dorf, dessen Bewohner sich eines „Fettkiller-Gens“ rühmen, der Mann, der in seinem Garten ein Flugzeug für seine Familie baute, und die Frau, die einen Fremden nach dem Weg fragte, und verlobten sich zwei Wochen später mit ihm .

Die Stadt mit einem Gesundheitselixier

An den Ufern des italienischen Gardasees gibt es ein Fischerdorf mit einem Geheimnis: Viele seiner Bewohner behaupten, ein spezielles Gen zu tragen, das Fett und Cholesterin tötet, was sie zu einem medizinischen Wunderwerk gemacht hat.

Aber in einem anderen italienischen Touristenzentrum, Amalfi, nahm diese Woche eine Engländerin auf altmodische Weise ab: indem sie sich nackt auszog. Leider entkleidete sie sich auf den Stufen der Kathedrale, und die örtliche Polizei war alles andere als beeindruckt.

Eine Region, die (vollständig gekleidete) Touristen herzlich willkommen heißt, ist Friaul-Julisch Venetien im Nordosten Italiens, das die Menschen nur für einen Besuch bezahlt. Sie müssen zwei Nächte dort bleiben, und im Gegenzug erstatten sie Ihnen Ihre Reise von überall im Land.

Bauen Sie Ihre Träume

Ein in England ansässiger Ingenieur machte 2019 seine Privatpilotenlizenz und baute dann direkt im eigenen Garten ein Flugzeug für seine Familie. Lässt die Regale, die Sie letztes Jahr aufgestellt haben, ziemlich lahm aussehen, nicht wahr?

Dann war da noch der Waliser, der das Haus eines ehemaligen Filmstars auf dem französischen Land kaufte und 300.000 Dollar ausgab, um den Swimmingpool wieder in seinen früheren Glanz zu versetzen.

Und in Sizilien steht eine Gruppe argentinischer Ärzte vor einer ihrer bisher schwierigsten Herausforderungen bei der Wiederbelebung: Sie wurden eingezogen, um das Schicksal eines italienischen Dorfes umzukehren, das verfallene Häuser zu Schnäppchenpreisen von 1 € verkauft hat.

Geschmackssache

Hongkong – das sich jetzt wieder für den Tourismus öffnet – hat eine der härtesten Restaurantszenen der Welt. Da sind die himmelhohen Mieten, die teuren Lebensmittelimporte und vor allem die messerscharfe Konkurrenz. Ein Insider enthüllt Geheimnisse direkt aus seinem schlagenden Herzen.

Pilze sind in Esskulturen auf der ganzen Welt beliebt, aber neben Oliven und Koriander gehören sie auch zu denen, die von bestimmten Gästen am ehesten an den Rand des Tellers geschoben werden. Warum sind manche Lebensmittel so polarisierend? Experten erklären.

Liebe über Grenzen hinweg

Die Franko-Kanadierin Rachel Décoste reiste 2018 in die westafrikanische Republik Benin, um ihre Geschichte zu erforschen. An ihrem ersten Tag fragte sie einen Fremden nach dem Weg, und es war ein Schritt, der auch ihre Zukunft verändern sollte. Zwei Wochen später waren sie verlobt.

Das ist die Art von Liebesgeschichte, auf die viele junge westliche Frauen hoffen, wenn sie nach Südkorea reisen, in einem sozialen Phänomen, das als „Netflix-Effekt“ bezeichnet wird. Enttäuscht von der Dating-Kultur ihrer Heimatländer machen sie sich auf die Suche nach den kultivierten, romantischen koreanischen Männern, die sie auf der Leinwand gesehen haben. Aber sie finden, dass Fiktion gegen Realität abgewogen werden muss.

Tierische Possen

Ein Eselspinguin fordert seinen Freund auf, mit der Flosse zu sprechen. Jennifer Hadley/Comedy Wildlife Photography Awards 2022

Falls Du es verpasst hast

Die Superyacht-Kreuzfahrt von Ritz-Carlton im Wert von 6.400 USD pro Woche hat endlich die Segel gesetzt, mehr als drei Jahre hinter dem Zeitplan.

Und ein walförmiger Airbus Beluga hat gerade einen Satelliten an das Kennedy Space Center geliefert. Schau hier.

„Wir leiden für das, was wir lieben“, sagt ein Freizeitpark-Experte.

Ein Restaurant in Brooklyn hat eine Roboterkatze gegen einen menschlichen Kellner getestet.

Beste schlafsäcke

Bild oben: Limone sul Garda (Jorg Greuel/Stone RF/Getty Images).