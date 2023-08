Schon als Kind ging Holger Leue mit der Kamera auf Motivsuche. Dass ihm sein erstes Bild eines Schwans im wahrsten Sinne des Wortes nur zur Hälfte gelang, ist mittlerweile nur noch eine lustige Anekdote. Denn Leue hat sich zu einem gefragten Reisefotografen entwickelt und besucht Touristenziele auf der ganzen Welt. Im Interview mit ntv.de erzählt er uns, wie es ist, dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und er verrät, auf welche Reise er sich besonders gefreut hat.

Was macht für Sie ein perfektes Reisebild aus?

Es soll den Betrachter fesseln, ein „Eyecatcher“ sein. Dieser hält einen Moment inne in der Bilderflut, die jeden Tag über uns schwappt, und sagt: Oh, das ist ein besonderes Bild, da würde ich gerne tiefer eintauchen. Oder im besten Fall: Ich würde gerne persönlich dorthin gehen!

Was unterscheidet Ihre Fotos von normalen Urlaubsfotos?

Manche normalen Urlaubsfotos sind für den Fotografen mindestens genauso schön. Es gibt jedoch Aspekte, die von Profis aufgenommene Bilder auszeichnen. Der Bildaufbau sollte natürlich harmonisch sein, gerne auch mit einem „menschlichen Element“. Technisch muss alles einwandfrei sein. Klare Linien sind immer gut, bei jedem Bild sollte man die Situation bestmöglich einfangen, mit Vorder- und Hintergrund spielen, nachvollziehbare Perspektiven schaffen, die Dynamik des Motivs transportieren.

Wann haben Sie die Fotografie für sich entdeckt?

Schon als Kind hatte ich fast immer eine Kamera dabei und fand das spannend. Mein erstes Bild entstand während eines Familienurlaubs in Holland und zeigt Schwäne. Eigentlich ist es nur ein halbes Bild, denn schon damals hatte ich einen guten Sinn für Ordnung und habe den Film aus der Instamatic-Kamera genommen, um ihn wieder in das entsprechende Fach der Verpackung zu legen. Das Bild war also halb belichtet. Ich habe diesen Fehler nur einmal gemacht. Gut, dass Speicherkarten erst später erfunden wurden …

Gibt es Fotografen, die Sie inspiriert haben?

Eigentlich nicht. Aber ich war schon immer von Reisebüchern fasziniert und habe mich definitiv von ihnen inspirieren lassen. Das hat die Reiselust geweckt, und dann habe ich die Länder entsprechend meiner Perspektive besucht. Als Reisefotograf habe ich das große Glück, im Auftrag von Tourismusbüros, Reedereien und Tourismuspartnern die schönsten Reiseziele der Welt bereisen und dokumentieren zu dürfen.

Wie sind Sie dazu gekommen, sich auf das Fotografieren von Reisezielen zu spezialisieren?

Die Gründung war letztendlich eine Katastrophe. Nach meinem Studium des Fotojournalismus arbeitete ich als Fotojournalist für Tages- und Wochenzeitungen in Kalifornien und musste ein verheerendes Erdbeben in Santa Cruz dokumentieren. Und da wurde mir klar, dass Nachrichtenfotografie nicht mein Ding war und ich nach einer anderen Art dieses Handwerks suchte, das vielleicht auch mit meiner Leidenschaft fürs Reisen zusammenhängt. Ich habe dann alles auf eine Karte gesetzt und bin für drei Monate nach Neuseeland gereist, mit viel Optimismus, Begeisterung, mehreren hundert Filmen im Gepäck und in der Hoffnung, dass daraus eines Tages ein Bildband entstehen würde. Es war eine ziemliche Investition, aber zum Glück hat es geklappt. Mittlerweile sind über 100 Bildbände, Reiseführer und Kalender mit meinen Fotos erschienen.

Deine Reiseziele haben fast immer etwas mit Wasser zu tun, du reist viel auf Inseln, Meeren und Flüssen. Warum haben Sie sich darauf konzentriert?

Denn das Meer ist immer schön, egal wo auf der Welt. Und wenn ich nicht so tief mit meiner Heimat im osthessischen Haunetal verwurzelt wäre, würde ich höchstwahrscheinlich irgendwo am Meer wohnen. Es gibt viele großartige Reisefotografen, aber ich konnte mir diese Nische mit Kreuzfahrten erobern und mache das schon seit fast 20 Jahren. Für mein erstes Kreuzfahrtprojekt wurde ich von der Reederei nach Tahiti geflogen und am nächsten Morgen stand der Helikopter mit abgenommener Tür bereit, sodass ich die Einfahrt der MS Europa in Mooreas Cooks Bay aus der Luft fotografieren konnte. Das war nicht nur der Titel des Katalogs der Reederei, sondern auch der Beginn meiner Kreuzfahrt-Affinität.

Aus Sicht des Klimaschutzes stehen Kreuzfahrten in der Kritik. Denken Sie auch darüber nach?

Also denke ich mehr darüber nach. Privat würde ich eine Kreuzfahrt wahrscheinlich nicht buchen, aber es gehört zu meinem Job, für mich ist es eine Geschäftsreise. Ich möchte jetzt sagen, dass ich die Reedereien wähle, die nachhaltiger fahren, aber das ist noch nicht sehr verbreitet.

Man reist viel auf Inseln, die besonders vom Klimawandel bedroht sind. Oder in Gebieten, in denen viel Armut herrscht. Zeigen Sie diese Rückseite der Postkarte auch auf Ihren Bildern?

Nein, ich muss ehrlich sagen, dass es in Richtung Social Reporting gehen würde. Als Reisezielfotograf hingegen versuche ich immer, alles ins schönste Licht zu rücken. Und oft ist die Umgebung links und rechts der Bilder völlig anders als das, was man auf dem Bild sieht. Das ist nun mal so – und bei Instagrammern ist das nicht anders.

Gibt es bei so vielen Reisen etwas Besonderes?

unzählige. Natürlich die Reise in mein erstes Land, Neuseeland, wo alles begann. Auch die knapp sieben Wochen in der Antarktis auf dem kleinen Expeditionsschiff Sea Spirit mit 114 Gästen aus 16 verschiedenen Ländern waren ein ganz besonderes Erlebnis. Das war bisher mein schönster Jahreswechsel, mit Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern auf Deception Island einen großen Kreis zu bilden und das neue Jahr zu begrüßen – wunderbar!

Was ist das Schönste an Ihrem Job?

Auf jeden Fall Leute aus der ganzen Welt kennenlernen. Egal wo auf der Welt ich bin, es gibt immer fantastische Begegnungen, so herzlich und sehr selten etwas Hässliches oder Unfreundliches. Aber egal wie arm oder reich ein Land ist, überall auf der Welt sind die Menschen großartig und jeder Mensch ist einzigartig. Und auch wenn ich eher zurückhaltend bin, habe ich, sobald ich die Kamera um den Hals habe, kein Problem damit, auf Menschen zuzugehen, und sie merken schnell, dass ich nichts Böses im Schilde führe. Die Bilder versende ich dann an sehr viele Menschen, die ich porträtiere – früher in großen Umschlägen mit Aufdruck, heute per E-Mail. Dies ist mein Dank dafür, dass ich sie in meine Aufnahmen einbauen durfte.

Wie lange sind Sie für ein Projekt unterwegs?

In der Regel verfolge ich Projekte, die ein bis zwei Wochen dauern. Insgesamt bin ich fast vier Monate im Jahr unterwegs, mache aber auch täglich viele Produktionen für regionale Tourismusverbände und andere Kunden in Deutschland. Dies gibt mir die Möglichkeit, meine Heimat in Deutschland etwas besser kennenzulernen. Und sie ist wunderschön.

Drohnen-Selfie mit Kindern auf Fidschi.

Und wie viele Fotos machen Sie durchschnittlich auf einer, sagen wir, zweiwöchigen Reise?

Bestimmt 6000 bis 8000 Aufnahmen. Natürlich gibt es auch Sequenzen. Wenn ich zum Beispiel merke, dass jemand besonders gut lacht, dann nutze ich die Sechs-Bilder-pro-Sekunde-Funktion der Kamera. Auffallend ist, dass in den letzten Jahren ein nicht unerheblicher Anteil der Bilder aus der Luft, also mit Drohnen, aufgenommen wurde. Diese Vogelperspektive ist eine fantastische Ergänzung zur klassischen Fotografie. Und wenn ich auf einer Insel bin und den Leuten zeigen kann, wie schön ihre Insel aus der Luft aussieht, ist das etwas ganz Besonderes. Dann bildet sich oft eine kleine Menschenmenge um mein Display und alle sind glücklich. Und das wiederum bereitet mir große Freude.

Und wenn Sie mit Tausenden von Bildern nach Hause kommen, was kommt als Nächstes?

Dann muss ich mir alles ansehen und entsprechend filtern. Eine zweiwöchige Reise hinterlässt eine Auswahl von vielleicht 1000 Bildern, die ich für gut genug oder vermarktbar halte. Sie werden alle einzeln optimiert, beschriftet und teilweise getaggt, was einen immensen Büroaufwand bedeutet. Für jeden Tag, den ich produziere, kann ich jetzt einen ganzen Tag für die Postproduktion einkalkulieren. Aber das Schöne daran ist, dass ich die Reise quasi noch einmal erleben kann!

Sie arbeiten an Orten, an denen andere Urlaub machen. Finden Sie Zeit, sich zu entspannen?

Wenn ich unterwegs bin (ich nenne es gerne „am Set“), trage ich immer meine Hauptkamera, eine Canon R5 mit 24-105-Objektiv, um den Hals, da jederzeit Motive entstehen können. Ich bin die ganze Zeit in meinem Arbeitsmodus, aber im Laufe der Jahre habe ich gelernt, Spaß daran zu haben. Ich kenne das Prinzip Urlaub im klassischen Sinne nicht wirklich. Ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten, wenn ich nicht im Arbeitsmodus war, vielleicht ein paar Wochenenden mit Freunden beim Wandern verbracht. Allerdings kann ich zu Hause in der wunderschönen Natur so richtig entspannen.

Kann man überhaupt ohne das Auge des Fotografen unterwegs sein?

Nein, das kann ich nicht ausziehen. Und wenn ich ohne Kamera unterwegs bin, mache ich ganz schön viele „Gedankenbilder“, wie ich sie nenne. Ich genieße sie auch.

Katja Sembritzki sprach mit Holger Leue