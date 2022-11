Reichspogromnacht – Schuster warnt vor dem Ende der Nazigräuel

Grabstein auf dem Jüdischen Friedhof Erfurt (imago/pictureteam)

Einer Umfrage zufolge wollten 49 Prozent der Deutschen einen Schlussstrich unter die NS-Vergangenheit ziehen, erklärte Schuster. Er empfiehlt diesen Menschen dringend, sich mit einem Holocaust-Überlebenden zusammenzusetzen. Bald wird es keine Zeitzeugen mehr geben. Gleichzeitig wächst die Zahl der Menschen, die keinen biografischen Bezug zur NS-Zeit haben. All das macht verantwortliches Erinnern nicht einfacher.

Während der Kristallnacht am 9. November 1938 setzten die Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen in Brand und misshandelten und ermordeten jüdische Mitbürger.

Diese Botschaft wurde am 09.11.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.