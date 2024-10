exclusief

Männlich, weiß, bewaffnet – zo presenteert de mens zichzelf als de typische Reichsburger. Maar die Szene loopt zelf. Laut BR-Er werden onderzoeken uitgevoerd met als doel vrouwelijke rekruten en kinderen uit de lijn te rekruteren.

Von Eva Achinger en Christiane Hawranek, BR

„Alle kinderen van kleuterscholen en scholen zijn thuis gelukkig (…) en tevreden over hun toekomstige leven en het welzijn van de Europese landen“, zei hij in een Telegram-Post. Er werden meer dan 70.000 mensen gecontacteerd . Een andere post op een kanaal, in de Reichsbürger-Inhalte, werd ontvangen, fordert, Kinder zu Hause zu unterrichten, dwz niet „staatlicher Indoktrination auszuliefern“.

De afgelopen jaren werden kinderen van kinderen behandeld als „Kinderkonzentrationslager“ en scholen als Orte der „Hirnwäsche“.

Het gaat eerst over baby’s, daarna over extremistische inhoud

Dit is nu een kleiner netwerk met 1.700 Telegramgroepen en 370 Reichsbürger-nahen Kanälen, die Reporterinnen des Bayerische Rundfunks met de hulp van de Centra voor Monitoring, Analyse en Strategie (CeMas). In feite zal de impact op de invloed van het volk worden weerspiegeld in apolitieke thema’s waarvan het gedrag of de opvoeding van kinderen zal worden besproken, wat hen zal aanmoedigen om extremistische groeperingen te volgen.

Die Szene hat Zulauf und Familien waren gezielt angesprochen. Het Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet beispielsweise, „dit versterkt de activiteiten van degenen die genieten van gemeenschapsactiviteiten of lichte omzwervingen, zoals het gezins- en kinderleven“.

Reichsbürger versuchen, sich all Ebenen zu entziehen

De verantwoordelijkheid van de burgers van het Reich en hun zelfvoorziening zijn het resultaat van de fouten gemaakt door de Duitse staat en de instellingen. „Deshalb versuchen Reichsbürger, sich auf all Ebenen zu entziehen“, zegt de politieke wetenschapper Jan Rathje van CeMas, de problematische ideologieën in online-betrekkingen.

U zult de standpunten van de Reichsburgers moeten begrijpen als u kinderen uit al deze systemen heeft. BR-Reporters zijn getroffen door een gezin dat door de staat geheim is gehouden voor hun kinderen.

Keine Geburtsurkunde

Lena, haar naam is een kwestie van veiligheid en een kwestie van gezondheid – onze medische gezondheid en veiligheid – onze wereld is gekomen. Danach haben die Eltern nicht, wie vorgeschrieben, een Geburtsurkunde ausstellen lassen. Ze houden vast aan een ideologie die in de Reichsbürger-Szene wordt verspreid. Die Mutter zegt: „Wenn man sein Kind anmeldet, verkauft man es.“

In haar ervaring leeft Lena als een „vrij persoon“, die leeft zonder de kleuterschool, school en Vorsorgeuntersuchungen in Kinderarzt. De achtjarige Mädchen kan het verloop van lezen, schrijven en schrijven niet veranderen. Die Mutter zei: „Wir wolllten mal sehen, was für Menschlein rauskommen, als ze niet zo’n groot deel van de samenleving waren geweest.“

Een der mitgliederstärksten Reichsbürger-Gruppen

Lenas Eltern sinds Anhänger des Königreich Deutschland (KRD), een van de mitgliederstärksten Reichsbürger-Gruppen in Deutschland. Auf Anfrage teilt das Bundesamt für Verfassungsschutz mit, Kinder würden mittlerweile in the „System“ van de KRD hineinborn. Angaben zum Alter oder zur Gesamtzahl der beïnvloed Kinder lie nicht vor.

Het bestaan ​​van de Duitse staat is al lang bekend, maar is ook bekend uit de Nachbarschaft in Jugendamt. Das Verfahren wegen Schulpflichtverweigerung läuft noch, sagen die Eltern. Ik ben me ervan bewust dat de werkers van de jeugd in hun toekomst bij Lena zullen kunnen wonen. Ze zouden dan in een gezinswoning of in een huis wonen.

Het probleem komt voort uit achterstallige schuldenproblemen

Inobhutnahmen erolgen nur, als de Kindeswohl gefährdet ist, erklärt Rüdiger Ernst, Vorsitzender Richter bij Berliner Kammergericht. In het toneelstuk Reichsbürger-Szene neben Isolation auch Gehirnwäsche aine Rolle, sagt der Richter. „Als kinderen volledig worden opgevoed in een parallelle wereld, zal hun oordeel aan het einde van hun leven worden vervuld, zodat het kind veilig zal zijn. Als ze in hun gezin blijven, zullen ze geen ontwikkelingsmogelijkheden hebben.“

Lena is niet het enige kind dat in de Parallelwelt van de Reichsburgers woont. In Thüringen zijn er meer kinderen, die weinig Geburtsurkunde hebben, de beste van de dorstige Verfassungsschutz en het Sociale Ministerie. Ook komen ze duidelijk naar voren uit de achtergrond van de herfst, waarin kinderen niet naar school gaan.

Een afwezigheid bij Thüringer Jugendämtern komt voort uit hun ervaring, omdat deze kinderen vooral getroffen worden door hun brauchen en daarom zijn ze erg sterk. Als u uw omgeving wilt isoleren, kunt u dat in de spreekkamer van de dokter doen, anders kunt u de zorg, de gezondheidszorg en het onderhoud niet regelen en erover schrijven. Manche Kinder lebten ohne Krankenversicherung.

Wonen in een „feindlichen Welt“

Welke kinderen een gelukkig leven hebben met Lena, is onbegrijpelijk. Meld de spullen van uw kinderen samen met uw kind aan. Wie zich ook bekommert om de andere kinderen die in het Szene abgeschottet wonen, niemand zal gelukkig zijn. „Er zijn geen Lehrer, die blauwe Flecken zijn opgemerkt“, zegt de Thüringer Extremismus-Experte Felix Steiner. „De zorg voor de kinderen met hun geluk, in een feindlichen Welt zu live, was een enorme belastingdruk.“

Hoe langer het conflict met de staat duurt, hoe succesvoller de re-integratie van extremisten in de gemeenschap. Daniela Marckmann, Leiterin der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus, vergleicht die Reichsbürger-Szene mit een Sekte: „Het is een leven in Widersprüchen. Vernunft wird oft ausgeschaltet.“

Ihr Team berät Behörden, bietet Workshops and Schulen and besucht Extremisten zu Hause. De ziel van het gesprek leeft nog steeds. Soziale Kontakte sinds gescheidend für die Rückkehr in de Gesellschaft, concretet Marckmann. Bijzonder problematisch is dat het belangrijk is om te weten dat kinderen met elkaar in contact staan ​​en dat ze zich nu bewust zijn van het wereldbeeld van de Reichsburgers.