Die erste republikanische Vorwahl Die Debatte begann mit einer Anspielung auf einen bahnbrechenden Country-Song, „Rich Men North of Richmond“, der das ungewöhnliche Kunststück vollbrachte, fast über Nacht die Spitze der Billboard 100-Charts zu erobern.

Das Lied, das von manchen als eine Art „Hinterwäldler-Elegie“ für die Arbeiterklasse gefeiert wird, stammt von einem bisher unbekannten Sänger namens Oliver Anthony.

Es wettert gegen die Härte der Besteuerung, aber auch gegen Sozialhilfeempfänger – und es verweist auch auf eine Verschwörungstheorie, die zu einer tragenden Säule der extremen Rechten geworden ist.

In einem Liedtext sagt Anthony: „Ich wünschte, Politiker würden nach Bergleuten Ausschau halten / Und nicht nur nach Minderjährigen auf einer Insel irgendwo.“

Die Erwähnung von „Minderjährigen auf einer Insel“ soll sich auf den Jeffrey-Epstein-Skandal beziehen; Obwohl Epstein 2019 im Gefängnis starb, nähren die Umstände seines Todes weiterhin Verschwörungsdenken.

„(Das) hat viele Menschen wirklich für verschwörerische Inhalte geöffnet, mit denen sie sonst vielleicht nicht interagiert hätten“, sagte Jared Holt, leitender Forscher am Institute for Strategic Dialogue. Holt sagte, Ängste rund um COVID-19 und falsche Narrative über eine gestohlene Wahl würden oft mit Inhalten vermischt, die skeptisch gegenüber Epsteins Tod seien, was die Menschen weiter auf die Brotkrumenspur des verschwörerischen Denkens führe.

In einem weiteren aufgezeichneten Interview auf seiner öffentlichen YouTube-Seite spricht Anthony auch über seine Besorgnis über Menschenhandel und sagt: „Eines der schlimmsten Dinge, die ein Mensch tun kann, ist, ein Kind auszunutzen.“

Zusammengenommen greifen diese Notizen Themen auf, die für die QAnon-Verschwörungstheorie von grundlegender Bedeutung sind.

Diese Verschwörungstheorie dreht sich um die unbegründete Behauptung, dass Eliten (die Anthony die „Reichen Männer nördlich von Richmond“ nennen könnte) heimlich mit Kindern handeln, um Sex zu haben und ihr Blut zu ernten.

Es steht in engem Zusammenhang mit der antisemitischen Blutverleumdung und hat dazu beigetragen, den Grundstein für eine moralische Panik zu legen, weil Kinder von Pädophilen ins Visier genommen werden, was heute dazu geführt hat, dass gewalttätige Extremisten LGBTQ-Personen und ihre Verbündeten ins Visier nehmen.

Besonders hervorzuheben ist die Art und Weise, wie dieses Lied viral ging. „Es verbreitete sich sozusagen wie eine Hymne“, sagte Holt. „Ich bin eher über politische als über musikorientierte Kanäle darauf aufmerksam geworden. Es ist nicht so, dass Pitchfork das Lied geschrieben hätte.“

Holt sagte, dass es für politische Bewegungen typisch sei, sich auf kulturelle Artefakte wie Musik oder Filme zu stützen, um ihre Reichweite zu vergrößern. Aber in diesem Fall warnte Holt, dass die Personen, die das Lied aufgreifen, das ahnungslose Publikum in ihre extremistischen Sphären führen könnten.

Zu den ersten Online-Befürwortern des Liedes gehörte Matt Walsh, ein rechtsextremer Kommentator, der Anti-LGBTQ-Stimmung geschürt hat. Walsh hat das Lied auf seinem X-Konto gepostet und hatte eine Million Aufrufe. Jack Posobiec, ein rechter Aktivist, der die falsche Pizzagate-Verschwörungstheorie verbreitete und Verbindungen zu weißen Nationalisten dokumentierte, teilte sie auf seinem X-Konto mit mehr als 5 Millionen Aufrufen.

„Besorgniserregend ist die Art und Weise, wie dieses Lied verwendet wird und welche Persönlichkeiten sich mit dem Lied identifizieren, insbesondere aufgrund seines Erfolgs“, sagte Holt. „Und wenn es diesen rechtsextremen Persönlichkeiten gelingt, sich direkt mit dem Lied in Verbindung zu bringen, könnte es möglicherweise ein breiteres Publikum erschließen, zu dem sie normalerweise nicht immer Zugang haben.“

