Rehan Ahmed zum Testkader der englischen Männer hinzugefügt | Cricket-Nachrichten

Der Allrounder Rehan Ahmed aus Leicestershire wurde offiziell in den Testkader der englischen Männer für die Tour durch Pakistan aufgenommen.

Der 18-Jährige, der mit den Lions in ihrem Red-Ball-Trainingslager in den Vereinigten Arabischen Emiraten war und derzeit im dreitägigen Aufwärmspiel gegen die England-Testmannschaft in Abu Dhabi spielt, hat die Trainer mit seinem beeindruckt Einstellung und echtes Potenzial, um zum ersten Mal in die A-Nationalmannschaft berufen zu werden.

Wenn er während der Testserie mit drei Spielen ausgewählt wird, dem ersten Mal seit 17 Jahren, dass England in Pakistan spielt, wird er der jüngste Spieler sein, der Test-Cricket für englische Männer spielt, und damit Brian Close aus Yorkshire überholen, der die drei Löwen mit 18 Jahren vertrat 149 Tage gegen Neuseeland im Juli 1949.

