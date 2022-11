Rehan Ahmed im Rahmen für England Testdebüt in Pakistan, nachdem er Ben Stokes, Brendon McCullum und Rob Key beeindruckt hat | Cricket-Nachrichten

Rehan Ahmed ist ein sehr junger Mann. Er wird der jüngste Mann, der einen Test für England spielt, wenn er im Dezember in Pakistan debütiert. Aber der 18-jährige Leg-Spinner hat bereits viel in seine bisherige Karriere gesteckt, darunter eine Reihe hochkarätiger Wickets.

Ahmed – der am Mittwoch in den Testkader aufgenommen wurde, nachdem er in einem Trainingslager in den Vereinigten Arabischen Emiraten beeindruckt hatte – wurde im Alter von 11 Jahren von England erstmals als Netzkegler eingesetzt und kehrte dann etwa ein Jahr später kurz nach seinem 13. Lebensjahr zurück. Aktueller Test-Skipper Ben Stokes und die ehemaligen Kapitäne Joe Root und Sir Alastair Cook waren bemerkenswerte Skalps.

„Ich hatte Root in der Extra-Coverage erwischt, Stokes wurde abgeknickt und Cook auch“, sagte Ahmed Sky Sports im Februar. „Ich habe vor internationalen Spielern gebowlt und bin gut gebowlt. Da dachte ich: ‚Ich möchte Cricket spielen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen.'“

Ahmed trat Anfang dieses Jahres erneut in den Vordergrund, als er im zarten Alter von 17 Jahren 12 Pforten bei der U19-Weltmeisterschaft in der Karibik holte, als England sein erstes Endspiel seit 1998 erreichte.

Das Halbfinale gegen Afghanistan schien ihnen zu entgleiten, als ihre Gegner nur 23 von 18 Bällen benötigten, aber Ahmeds anschließendes Over zeigte drei Wickets in fünf Lieferungen mit nur einem Gegentor, um das Spiel auf Englands Weg zurückzuschlagen.

Drei Monate später gab Ahmed sein First-Class- und T20-Debüt für Leicestershire. Sein Sommer ging dann noch weiter nach oben, zuerst mit einem Auftritt für Southern Brave in The Hundred und dann mit einem Jahrhunderttreffer und einem Fünf-Wicket-Zug im selben Spiel, für Leicestershire gegen Derbyshire in der County Championship.

Aber all diese Erfolge werden in den Schatten gestellt, wenn er nächsten Monat in Rawalpindi, Multan oder Karachi seinen englischen Bogen macht und Brian Close als jüngsten Mann übertrifft, der die Testweiß der Mannschaft trägt. Wenn er dabei ist, tut er dies nach nur drei erstklassigen Partien. Er könnte sich auch neben James Anderson aufstellen, der Test Cricket spielte, bevor Ahmed geboren wurde.

Der englische Testtrainer Brendon McCullum sagte über Ahmed, nachdem er ihn in den Emiraten aus nächster Nähe beobachtet hatte: „Wir wissen, dass er nicht der fertige Artikel ist und rohes Potenzial hat, aber Stokes, ich und der Rest der Trainer mögen, wie er an sein Spiel herangeht. Die Erfahrung von Teil des Kaders in Pakistan zu sein, wird für ihn von großem Vorteil sein, und er wird die Zusammensetzung unseres Kaders bereichern.“

Das sagte Rob Key, Geschäftsführer des englischen Herren-Cricket Sky Sportnachrichten: „Er hat riesiges Potenzial. Er ist einer dieser Jungs, die ein riesiges Talent haben und das Spiel lieben. Es ist großartig, diesen ansteckenden Enthusiasmus zu sehen.

„Er war Teil unserer Pläne. Wir wollten mit ihm ein bisschen sanft starten und wir glauben, dass dies der beste Weg für ihn ist, sich zu entwickeln. Es ist ein Verdienst des Teams, dass Sie einen jungen Burschen in diesem Alter einbringen können und wir glauben, dass es seine Entwicklung wirklich beschleunigen wird.“

Nasser Hussain hat immer gesagt, man sollte eher auf den Charakter als auf Statistiken achten, und das scheint sehr nach McCullum, Key und Stokes zu sein, also ist es keine Überraschung, dass sie Ahmed gefallen haben.

Seine Bowling-Zahlen für die England Lions gegen die A-Nationalmannschaft waren nichts Besonderes – 0-73 aus acht Overs – aber das erwähnte „Potenzial“ von McCullum und Key scheint aufgefallen zu sein. Er zeigte es mit dem Schläger einen Tag nach seiner Einberufung, indem er zwei Sechsen und drei Vieren in einer rüstigen 26 aus 10 Bällen traf.

Wir wollen ihn auf einen Weg des Red-Ball-Cricket bringen, wo er das längste Format lernen wird. Wenn er lernt, in diesem Format zu kegeln, kannst du alles machen. Es versucht, ihn auf diesen Weg zu bringen, auf dem wir eher früher als später das Beste aus ihm herausholen können.

Ahmed erzählte dem Tägliche Post Anfang dieses Jahres, dass er mit Leg-Spin begann, weil er es schwieriger fand als Off-Spin und „das Schwierigste tun“ wollte. Er hat es auch erzählt Sky Sports dass er es genießt, die Death Overs im White-Ball-Cricket zu werfen, eine Domäne, in der sich nicht alle Spinner wohlfühlen. „Ich liebe Herausforderungen“, sagte er.

Wenn man Ahmed zuhört, scheint er über seine Jahre hinaus weise zu sein: „Seit ich ein Kind war, habe ich davon geträumt, für England zu spielen [but] Die Nacht ist zum Träumen da, also konzentriere ich mich, wenn ich wach bin, auf die Gegenwart und erledige meine Arbeit“, sagte er darin Post Vorstellungsgespräch im Juli.

Dieser Job könnte nächste Woche in Rawalpindi noch gegen Leute wie Babar Azam und Mohammad Rizwan bowlen, was, wie immer er auch eingeschaltet ist, für einen Mann mit solch begrenzter erstklassiger Erfahrung ein ziemlicher Sprung wäre. Er hat in seiner Karriere 446 erstklassige Lieferungen nach unten geschickt, weniger als die Anzahl der Spinnerkollegen Jack Leach, die im März in einem Test gegen Westindien geliefert wurden.

Ahmeds Aufstieg an den Rand eines Testdebüts ist zu einem großen Teil auf sein Können und seinen Geist zurückzuführen, aber vielleicht auch auf den Mangel an Drehmöglichkeiten anderswo, da Moeen Ali sich vom Testcricket zurückgezogen hat, Adil Rashid, Dreh- und Angelpunkt für weiße Bälle, es ist unwahrscheinlich, dass er zu den Roten zurückkehrt -Ballspiel, Matt Parkinson, der in Ungnade gefallen ist, und einige andere County-Spinner, die die Tür einschlagen und verlangen, ausgewählt zu werden.

Englands erster Kader für die Pakistan-Serie bestand mit Leach nur aus einem Frontline-Spinner, während Will Jacks, Liam Livingstone und Root die zusätzlichen Optionen waren. Eine Woche nach dem ersten Test scheint es immer noch wahrscheinlicher, dass Jacks oder Livingstone der zweite Spinner nach Leach sein werden, aber das ist keine gusseiserne Garantie.

Auf die Frage, ob Ahmed eine echte Chance auf die Auswahl hatte, sagte Key: „Potenziell. Er ist im Moment in Bezug auf seine Entwicklung weit weg, aber ich habe kein Problem damit, dass er in der Serie spielt. Er hat Jungs vor sich, aber er hat es bekam die Chance, mit diesen Leuten zusammen zu sein, und hoffentlich lernt er schneller.“

Wir wissen, dass eine englische Mannschaft, die von Stokes als Kapitän geführt und von McCullum trainiert wird, keine Angst vor einer mutigen Auswahl haben wird. Außerdem weiß Stokes besser als die meisten anderen, dass Ahmed gute Spieler rausholen kann. Vielleicht wird England einen neuen jüngsten Test-Cricketspieler für Männer haben.

