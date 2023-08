Die andere Gruppe könnte Bosnien-Herzegowina schneller akzeptieren, sagte Milorad Dodik

Die Republika Srpska, die serbische Hälfte Bosnien-Herzegowinas, werde der Zentralregierung vorschlagen, eine Mitgliedschaft in den BRICS anzustreben, sagte ihr Präsident Milorad Dodik am Montag. Seine Kommentare kommen, nachdem BRICS letzte Woche sechs neue Mitglieder aufgenommen hat und die EU einen Zeitplan für ihre eigene mögliche Erweiterung bekannt gegeben hat.

„Die EU hat eine Alternative“ sagte Dodik in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter). „Da Brüssel immer wieder neue und vage Forderungen stellt, denke ich, dass Bosnien-Herzegowina sich bei BRICS bewerben sollte. Ich glaube, dass es schneller zugelassen würde.“

Die Republika Srpska werde in den kommenden Tagen einen formellen Vorschlag für die Bewerbung bei der Gruppe vorlegen, fügte Dodik hinzu.

Der 64-jährige ehemalige Basketballspieler verbüßt ​​derzeit seine dritte Amtszeit als Präsident von Srpska, nachdem er zwischen 2018 und 2022 die dreiköpfige Präsidentschaft Bosniens innehatte. Während Dodik sich offen über seine Freundschaft und seine guten Beziehungen zu Russland geäußert hat, ist der bosnische Muslim (bosniakische) und kroatische Vertreter reisten kürzlich in die Ukraine, um die Regierung in Kiew zu unterstützen.









Bosnien-Herzegowina wurde im Dayton-Abkommen – dem von den USA vermittelten Friedensvertrag, der den Bürgerkrieg in der ehemaligen jugoslawischen Republik im Jahr 1995 beendete – zwischen Srpska und der Bosniakisch-Kroatischen Föderation aufgeteilt Gemeinden wurde mit politischen Mitteln fortgesetzt.

Die USA und die EU haben ihre häufigen Eingriffe in die politischen Angelegenheiten Bosniens damit begründet, dass Änderungen der Verfassung und der in Dayton unterzeichneten Machtteilungsvereinbarung für die Mitgliedschaft des Landes in der EU und der NATO notwendig seien. Die Serben stehen ersterem ambivalent gegenüber, lehnen Letzteres jedoch strikt ab.

Am Montag zuvor hatte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, bei einem Treffen von Balkan- und EU-Beamten in Slowenien erklärt, dass der Block beabsichtige, bis 2030 neue Mitglieder – wie die Ukraine, Moldawien und den Rest des ehemaligen Jugoslawien – aufzunehmen, wenn sie alles tun, was Brüssel verlangt von ihnen. Einige der Beitrittskandidaten, wie Albanien, haben ihren Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, dass die Ukraine die Linie überschreitet, in der sie seit über einem Jahrzehnt feststeckt.

Auf dem Gipfel letzte Woche in Johannesburg beschloss die aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestehende Organisation, auch Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate aufzunehmen, wobei wahrscheinlich weitere Länder beitreten werden in der Zukunft.