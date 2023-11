Regionaler Ausnahmezustand ausgerufen – Tote und Verletzte in der Toskana

Aus: Sarah Neumeyer, Karolin Schäfer

In Italien führen starke Regenfälle zu Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen und vollen Kellern. Die Zahl der Todesopfer steigt auf fünf.

Update vom 3. November, 10:52 Uhr: Die Zahl der Todesfälle in der Toskana ist auf fünf gestiegen, berichtet die italienische Zeitung la Republica. Bei der Durchsuchung wurden zwei Leichen gefunden. Vier Personen bleiben vermisst. In Florenz gab es nun Entwarnung. Denn wie Präsident Giani in den sozialen Medien berichtet, verlief die Überschwemmung des Arno hier ohne größere Probleme.

Die Zahl der Todesopfer bei den schweren Unwettern in Italien ist auf fünf gestiegen. © Afp/Claudio Giovanni

Update vom 3. November, 9:47 Uhr: Die Lage in Italien bleibt kritisch. Wie die italienische Tageszeitung la Republica Berichten zufolge steht der Höhepunkt der Ereignisse in einigen Regionen noch bevor. Der Präsident der Toskana, Giani, gab bekannt, dass der Fluss Arno immer noch den Höhepunkt der Überschwemmung erreichen werde. „Es ist ein Schock, ich muss weinen“, erklärt der Bürgermeister von Prato, nachdem er die Schäden der Nacht besichtigt hat. Auch in Rom ist die Situation heikel. Die Küste ist von schwerer See betroffen. Der Gipfel mit Wellen von bis zu 3,5 Metern wird voraussichtlich erst am Vormittag erreicht.

Update vom 3. November, 7:46 Uhr: Drei Menschen sind bei einem schweren Sturm in der Toskana, Italien, ums Leben gekommen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. In einem überfluteten Raum im Erdgeschoss eines Hauses wurde eine Person gefunden. In der Region Venetien wird eine Person vermisst. „Ich habe den regionalen Ausnahmezustand ausgerufen“, sagte der Präsident der Region Toskana, Emilio Giani, am Abend. „Die Lage ist wirklich sehr ernst.“ Er teilte Videos und Bilder der Überschwemmung auf X (ehemals Twitter). Giani sagte, Schlauchboote seien in Gebiete geschickt worden, die aufgrund des Hochwassers schwer zu erreichen seien. Auch Mailand war von Überschwemmungen infolge starker Regenfälle betroffen.

Auch in Südtirol sei der Bevölkerungsschutz in erhöhter Alarmbereitschaft, heißt es stol.it. Die Bevölkerung wird gebeten, sich von Wasserläufen und Unterführungen fernzuhalten. Aufgrund von Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen und Fahrzeugrettungen kam es zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Die Straße ins Sarntal ist nach einem Erdrutsch gesperrt. Aufgrund der aktuell fallenden Schneefallgrenze werden Autofahrer dazu angehalten, ihre Winterausrüstung im Auto mitzuführen.

Schwere Unwetter in Italien: Sturzfluten reißen Autos in der Toskana weg

Update von 2. November, 22:36 Uhr: In Italien toben immer noch schwere Unwetter. Nachdem Mailand bereits von Überschwemmungen infolge starker Regenfälle betroffen war, kam es auch in der Toskana zu Sturzfluten. Bilder auf X (ehemals Twitter) zeigen, wie Wassermassen in der Stadt Prato mehrere Autos mitreißen. Zuvor hatte es mehrere Stunden lang heftig geregnet.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichteten, dass der Fluss Bisenzio am Donnerstagabend (2. November) an zwei Stellen in der Stadt Campi Bisenzio (Florenz) über die Ufer trat. Der Bürgermeister Andrea Tagliaferri ordnete daraufhin die Schließung der Schulen an und forderte die Bürger auf, in die oberen Stockwerke der Gebäude zu gehen. Auch alle Schulen in Neapel, Caserta, Benevento und Salerno sollen am Freitag (3. November) geschlossen bleiben.

Schwere Unwetter in Norditalien: Fluss in Mailand tritt über die Ufer

Erstmeldung vom 31. Oktober, 11:03 Uhr: Mailand – Italien wird erneut von schweren Unwettern heimgesucht. Zuletzt verwüstete ein Tornado Häuser in einer Alpenstadt. In der Nacht zum Dienstag (31. Oktober) tobte ein heftiges Gewitter über Mailand und rund um die Brianza.

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, dass der Fluss Seveso am Dienstagmorgen aufgrund starker Regenfälle über die Ufer getreten sei. Infolgedessen wurde das nördlich gelegene Mailänder Viertel Niguarda ebenso überschwemmt wie die wichtige Hauptstraße Viale Fulvio Testi. Innerhalb weniger Stunden regnete es mehr als ein Drittel des Monatsdurchschnitts.

Zudem wurde der Lambro Park aufgrund des steigenden Wassers des gleichnamigen Flusses vorsorglich evakuiert. Nach Angaben des Stadtrats werden die Überschwemmungen in der Modemetropole noch einige Stunden andauern.

Überschwemmungen in Italien: Bilder aus Mailand zeigen das Ausmaß des Sturms

Anwohner teilen in den sozialen Medien Bilder und Videos aus Mailand, die einen Eindruck vom Ausmaß des Sturms in Norditalien vermitteln. Straßen haben sich buchstäblich in reißende Flüsse verwandelt, Brunnen laufen über, Autos und Straßenbahnen bleiben im Wasser stecken.

„Seit gestern beobachten wir im Ministerium stündlich die Wetterlage und die Auswirkungen auf Infrastruktur und Verkehr“, sagte Verkehrsminister Matteo Salvini im Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Die Einsatzkräfte sind seit Montag (30. Oktober) im Einsatz.

Sturm in Norditalien: Zweitgrößter Bahnhof Mailands unter Wasser

Wie die Lokalzeitung Mailand heute gab bekannt, dass auch Porta Garibaldi, der zweitgrößte Bahnhof Mailands, vollständig unter Wasser steht. Auch eine Unterführung zu den Gleisen war voll. Der Zivilschutz empfiehlt den Bewohnern, zu Hause zu bleiben und sich von Unterführungen fernzuhalten. In einigen Gebäuden kam es infolge des Unwetters sogar zu einem Stromausfall.

Kurz bevor der Fluss Seveso am Morgen über die Ufer trat, hatte er einen Wasserstand von 2,26 Metern erreicht; Eine Dreiviertelstunde später wurden Wasserstände von über drei Metern gemeldet. Umstürzende Bäume machen die Situation besonders kritisch. Berichten zufolge fiel ein Baum auf den Eingang einer Grundschule im Osten der Stadt Mailand heute. Zwei Erwachsene wurden leicht verletzt. In Mediglia wurden eine Frau und ihre beiden Kinder in ihrem Auto eingeklemmt, als aufgrund des starken Windes ein Baum umstürzte. Die Feuerwehr konnte die Familie aus dem Fahrzeug befreien.

Unwetter fegen über Norditalien: Weitere Regenfälle erwartet – Brennerautobahn gesperrt

Im Laufe des Tages am Dienstag klart das Wetter in Mailand zumindest vorerst auf. Aber bereits am Donnerstag (2. November), so der Meteorologe Edoardo Ferrara 3Bmeteo neue Regenfälle erwartet. Auch Gewitter seien möglich, die bis Freitagnacht (3. November) andauern könnten.

Die Lagunenstadt Venedig hingegen blieb von der Flut verschont, obwohl am Südufer ein Höchststand von 1,54 Metern erreicht wurde, hieß es Ansa. Die Hochwasserschutztore ermöglichten es, den Pegel im Inneren der Lagune niedrig zu halten. Ein Erdrutsch erschütterte die Brennerautobahn an der Grenze zu Österreich, die daher nach Norden gesperrt ist.

In der Region Venetien wurden aufgrund umgestürzter Bäume, Erdrutsche und Wasserschäden mehr als 80 Feuerwehreinsätze gemeldet. Auch das Veltlin-Tal an der Grenze zur Schweiz und das Alpental Valchiavenna wurden vom Sturm heimgesucht. Aufgrund des starken Regens kam es zu kleineren Erdrutschen. Auch bei Bächen besteht die Gefahr des Überlaufens. Auch in Frankreich richtete ein schwerer Sturm zuletzt erhebliche Schäden an. (Käse)