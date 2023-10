Am 13. März 2023 wird eine Beschilderung vor einer Filiale der Comerica Bank in Torrance, Kalifornien, angebracht.

Regions Financial, ein Kreditgeber mit Sitz in Birmingham, Alabama, verzeichnete im Vergleich zum Vorquartal einen Rückgang des Nettozinsertrags (NII) um 6,5 %. Die Bank rechnet auch mit einem weiteren Rückgang der NII und sieht im vierten Quartal einen Rückgang um 5 %.

NII ist die Differenz zwischen den Zinsen, die Banken für Kredite verdienen, und dem, was sie für Einlagen auszahlen. Wenn die Zinssätze steigen, stehen die Kreditgeber unter Druck, mehr zu zahlen, um die Einleger zu halten.

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins seit März 2022 elf Mal um insgesamt 5,25 Prozentpunkte angehoben, und die Zentralbank hat kürzlich versprochen, die Zinsen länger höher zu halten, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen. Höhere Zinssätze könnten zu weiteren Verlusten in den Anleiheportfolios der Banken führen und den Finanzierungsdruck erhöhen, da Institute gezwungen sind, höhere Zinssätze für Einlagen zu zahlen.

Comerica mit Sitz in Dallas gab eine ähnliche Warnung wie Regions heraus und sagte, dass der NII im vierten Quartal voraussichtlich um 5 % bis 6 % sinken werde. Die Bank meldete im dritten Quartal einen Rückgang der NII um 106 Millionen US-Dollar auf 601 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich.

Den Schmerz spürt auch die in Cincinnati ansässige Fifth Third Bancorp, die für das kommende Quartal einen ähnlichen Rückgang prognostiziert.