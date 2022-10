Regierungskrise in Großbritannien: Sunak bewirbt sich um die Nachfolge von Truss

Stand: 23.10.2022 12:16 Uhr

Ex-Finanzminister Sunak will nächster britischer Premierminister werden – er hat seine Kandidatur offiziell angekündigt. Auch Ex-Premier Johnson werden Ambitionen auf das Amt nachgesagt.

Ex-Finanzminister Rishi Sunak kandidiert erneut für das Amt des Premierministers. „Großbritannien ist ein großartiges Land, aber wir befinden uns in einer schweren Wirtschaftskrise, also möchte ich die Konservative Partei führen und der nächste Premierminister werden“, schrieb Sunak am Sonntag auf Twitter.

Die 42-Jährige gilt als Favoritin im Rennen um die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss und hat zusammen bereits weit über 100 Unterstützer im Kreis. Anfang September unterlag Sunak im Rennen um die Johnson-Nachfolge Truss, der am Donnerstag nach gut sechs turbulenten Wochen sein Amt niederlegte.

Sunak hatte vor wirtschaftlichem Chaos gewarnt

Sunak wird inzwischen von vielen zugeschrieben, dass sie im Wahlkampf immer wieder vor genau dem Chaos gewarnt hat, das Truss mit ihren wirtschaftspolitischen Vorschlägen an den Finanzmärkten angerichtet hat. Der frühere Finanzminister von Truss, Kwasi Kwarteng, hatte sich für schuldenfinanzierte Steuersenkungen eingesetzt.

Treffen zwischen Johnson und Sunak blieben offenbar ohne Einigung

Auch der frühere Premierminister Boris Johnson wird Berichten zufolge seinen Hut für den Posten des Premierministers erneut in den Ring werfen. Verbündete haben gesagt, Johnson sei bereit und habe genug Unterstützung. Medienberichten zufolge kam es am Samstagabend zu einem Gespräch zwischen Johnson und Sunak, zu dem es aber zu keiner Einigung kam.

Ebenfalls im Rennen ist Penny Mordaunt, Ministerin für parlamentarische Angelegenheiten, die ihre Kandidatur am Freitag offiziell bekannt gab. Nominierungen können bis Montagnachmittag entgegengenommen werden. Spätestens am kommenden Freitag soll klar sein, wer künftig an der Spitze der Regierung steht.