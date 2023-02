Regierungserklärung von Scholz: Mit sich im Reinen

Analyse



Stand: 08.02.2023 17:57 Uhr

Der Opposition und der eigenen kriegerischen Koalition konnte Bundeskanzler Scholz vor dem EU-Rat für einmal einigermaßen gelassen gegenüberstehen. Es ist wahrscheinlich nichts weiter als eine Atempause.

Von Corinna Emundts, tagesschau.de

Aus Sicht des Bundeskanzlers könnte der Zeitpunkt für eine Regierungserklärung nicht besser sein: Bis zum Vorabend hatte seine Bundesregierung weitere Zusagen von Kampfpanzern vom Typ „Leopard“ an die Ukraine gemeldet.



So fehlte seinem Kontrahenten, dem Oppositionsführer Friedrich Merz, gegen Olaf Scholz die Hauptzielscheibe, die er sonst hätte verwerten können. Man könne nur hoffen, dass man im Nachhinein nicht sagen werde, es sei zu wenig und zu spät gewesen, sagte er vergleichsweise leise – und würdigte dann den neuen SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius.

Es mag auch an den deprimierenden Nachrichten aus dem türkisch-syrischen Erdbebengebiet und einem Todesfall im Parlament gelegen haben: Diese Regierungserklärung blieb wie ihr Echo in der Generaldebatte insgesamt eher leise. Sie brachte Informationen über die gemischte Situation innerhalb der Ampelkoalition – je nach angesprochenem Thema. Lediglich bei der Asylpolitik, die auch auf dem kommenden EU-Gipfel verhandelt wird, wurde es etwas lauter.

Scholz wich kaum vom Redemanuskript ab und nahm sich zunächst viel Zeit, um sein Vorgehen zur Unterstützung der Ukraine zu erläutern – und damit zu rechtfertigen. Denn im Vorfeld war er wegen zu zögerlichen Handelns gescholten worden – auch aus den Reihen der eigenen Koalition.

„Marky-Aussagen schaden nur“

Scholz wäre nicht Scholz, wenn er jetzt nicht die Story parat hätte, warum sein Handeln genau richtig war: Denn „der Zusammenhalt in unseren Bündnissen und Bündnissen ist unser höchstes Gut“. Daher müssen Entscheidungen zunächst vertraulich vorbereitet werden – „wie es Joe Biden und ich mit Blick auf die jüngste Entscheidung getan hätten“. „Was unserer Einigkeit schadet, ist dagegen ein öffentlicher Überbietungswettbewerb nach dem Motto: Kampfpanzer, U-Boote, Flugzeuge – wer will mehr?“ Starke Aussagen schaden nur.

Einerseits hatte Scholz die Nachfrage der Ukraine nach Kampfflugzeugen vorerst abgeräumt – ein Signal, sich dazu nicht vorschnell zu äußern. Doch Scholz‘ deutliche Worte sind auch als Appell innerhalb der Koalition zu verstehen – und als Reklame gegen den Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, der der FDP angehört. Marie-Agnes Strack-Zimmermann erklärte im Januar nach der Ramstein-Konferenz und den fehlenden Panzerverpflichtungen dort: „Die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt.“

Ein Affront gegen Scholz, den er nun im Bundestag mit ruhiger Stimme parierte. Denn so kennt man ihn heute als Bundeskanzler: Er präsentiert sich gern als der ruhige, besonnene Mensch, der in langen Bahnen denkt und sich bewusst an seine Vorgängerin Angela Merkel anlehnt. Gemessen daran, wie zuletzt seine Differenzen in der Frage des weiteren Vorgehens vor allem mit der grünen Außenministerin Annalena Baerbock öffentlich deutlich geworden waren, wirkte die Stimmung auf der Kabinettsbank an diesem Tag geradezu heiter und entspannt.

Das hätte nicht gespielt werden dürfen. Scholz hatte sich mit seiner vergleichsweise späten Aktion, aber als Unterstützergruppe in der Sache „Leopard“ gemeinsam mit europäischen Partnern Kampfpanzer in die Ukraine liefern zu können, Respekt bei seinen kleineren Koalitionspartnern verschafft. Höchstens im Parlament – ​​vor allem in seiner SPD-Fraktion sah man einige nachdenkliche Gesichter, wo die Skepsis gegenüber diesem Vorgehen am größten war. Dort wird hingegen am meisten geklatscht, wenn Scholz darauf hinweist, dass er immer „vorsichtig“ und „ausgewogen“ entscheide.

Subventionswettlauf mit den USA?

Anlass für diese Regierungserklärung war der für Donnerstag und Freitag angesetzte Europäische Rat zur Ukraine, zur EU-Asyl- und Migrationspolitik, aber auch zur Wettbewerbspolitik der Europäischen Union. Der „Inflation Reduction Act“ der Vereinigten Staaten zwang sie dazu, mit einer gemeinsamen Position zu reagieren. Weil die USA grüne Energien im Inland stark subventionieren wollen, wird ein Subventionswettlauf mit Europa befürchtet. Auch innerhalb der Ampelkoalition gehen die Einstellungen zu diesem Thema auseinander.

Scholz löste dies zunächst, indem er auf die vielen noch nicht ausgeschöpften EU-Fördermöglichkeiten im europäischen „Green Deal“ hinwies und dafür Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausdrücklich lobte. Aber auch, um einen Subventionswettlauf für den falschen Weg klar zu beschreiben – wofür er vor allem von der FDP Beifall bekam. Am Ende hat die Kanzlerin den Dreh raus. Es gelang ihm, drei Koalitionspartner in einem Motiv zu vereinen: „Fairer Wettbewerb, Innovationen, offene Märkte und globaler Handel, die hohe Sozial- und Umweltstandards voranbringen“, seien gefragt.

Es ist eine Pause für die Ampel, mehr nicht. Denn die Koalition steht am Anfang eines Jahres, in dem sich entscheiden wird, ob die Scholz-Regierung es vom Krisenmanagement des Vorjahres in den Gestaltungsmodus schaffen wird – oder nicht. Denn 2023 stehen schwierige Landtagswahlen an, die einer harmonischen Ampelkooperation durchaus Steine ​​in den Weg legen können.