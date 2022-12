Regierungsbildung in Israel: Netanjahu bekommt mehr Zeit

Stand: 09.12.2022 19:59 Uhr

Die Regierungsbildung in Israel erweist sich als schwierig. Die künftigen Koalitionspartner ringen offenbar um Posten und Aufgaben. Der designierte Ministerpräsident Netanjahu hat nun eine Fristverlängerung für die Verhandlungen erhalten.

Vor rund fünf Wochen wurde in Israel ein neues Parlament gewählt – und auch diesmal gestaltet sich die Regierungsbildung schwierig. Präsident Izchak Herzog hat dem designierten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nun zehn weitere Tage Zeit gegeben, um eine Koalition zu bilden. Das Regierungsteam muss laut einem Schreiben des Präsidenten nun bis zum 21. Dezember an Ort und Stelle sein. Laut Gesetz hätte Netanjahu bis spätestens Sonntag eine Kabinettsliste vorlegen müssen.

Netanjahu hatte zuvor um eine zweiwöchige Verlängerung gebeten. Als Grund wurden offene Fragen in den Koalitionsverhandlungen genannt. Im Prinzip hat sich Netanjahu mit seinen Partnern bereits geeinigt. Ein gemeinsamer Koalitionsvertrag steht allerdings noch aus. Medienberichten zufolge gibt es einen Streit um Ministerposten und -zuständigkeiten.

Eine Verlängerung der vierwöchigen Regierungsbildungsfrist ist in Israel keine Seltenheit. Warum Herzog dafür nur zehn weitere Tage einräumte, erklärt der Brief nicht. Allerdings hatte er sich zuvor besorgt über einige Personalentscheidungen Netanjahus geäußert und ihn in seinem Schreiben ausdrücklich aufgefordert, eine Regierung zu bilden, die sich für Israels „gesamte Öffentlichkeit“ einsetzen müsse.

Bündnis von Rechtskonservativen und Ultrarechten

An der Regierung sollen neben Netanjahus rechtskonservativer Likud-Partei die rechtsextreme Religiös-Zionistische Allianz und zwei strengreligiöse Parteien beteiligt sein. Das Lager gewann bei den Wahlen am 1. November 64 von 120 Sitzen in der Knesset. Es wird erwartet, dass die sich abzeichnende neue Regierung weitreichende Änderungen durchsetzen wird, die auch Netanyahu in seinem laufenden Korruptionsprozess in die Hände spielen könnten. Netanjahu war mehrmals Ministerpräsident.

Mehrere Ministerposten sollen mit äußerst umstrittenen Politikern besetzt werden. Itamar Ben-Gwir, der wegen Unterstützung einer Terrororganisation verurteilt wurde, soll Minister für Nationale Sicherheit werden. Experten warnten zudem vor einer Schwächung der Demokratie im Land.