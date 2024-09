Regierungsbildung: Erstes Treffen von CDU, BSW und SPD in Thüringen

CDUBSW und SPD loten weiterhin eine mögliche Zusammenarbeit nach der Landtagswahl in Thüringen aus. Es war das erste Treffen in diesem Dreierkreis nach der Wahl am 1. September. Über die Inhalte der Gespräche werde Stillschweigen vereinbart, teilte die CDU mit.

In den vergangenen Wochen hatten die Parteien bereits in Paar-Optionsgesprächen über das weitere Vorgehen bei der Regierungsbildung beraten. Dabei handelt es sich allerdings noch nicht um Sondierungsgespräche.

Die BSW war noch nie an einer Landesregierung beteiligt. Die sogenannte Blackberry-Koalition würde Thüringen Auf 44 der 88 Sitze im Landtag kommt sie und wäre, wenn sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten will, auf die Unterstützung der Linken angewiesen.

