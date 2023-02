Regierungsaffäre in Bern: Die Schweizer „Corona Leaks“

Stand: 05.02.2023 15:41 Uhr

Die Schweizer Politik ist in Aufruhr. Wurden die Boulevardmedien während der Pandemie im Voraus über geplante Maßnahmen der Regierung informiert? Damit beschäftigen sich nun Sonderermittler und Parlament.

Es ist eine Affäre mit vielen offenen Fragen – und ebenso vielen Namen. Denn auch als der Skandal benannt wurde, gab es Uneinigkeit.



Berset-Affäre, Ringier-Skandal, Corona-Leaks, Staatsaffäre: Diese Begriffe beherrschen seit Mitte Januar die Schlagzeilen der Schweizer Medien. Diese berichten fast täglich über neue Wendungen und Interpretationen des Politik- und Medienskandals.

«Vielleicht sollten wir einfach von einer ‹Leaks-Affäre› sprechen», meint der Zürcher Mediensoziologe Linards Udris. Denn dann sind alle Leaks auf einmal gemeint.

Ein Zufallsfund

Angefangen hat es vor gut zwei Jahren mit den sogenannten „Crypto Leaks“. 2020 gelangten vertrauliche Informationen aus einem Untersuchungsbericht zu einer Geheimdienstaffäre der Schweizer Firma Crypto AG an die Medien.

Seitdem ermittelt eine „außerordentliche Bundesanwaltschaft“ gegen diese Leaks.

Besonders im Rampenlicht steht Peter Lauener, bis Juni 2022 enger Vertrauter und Kommunikationschef des damaligen Gesundheits- und Innenministers Alain Berset, des heutigen Bundespräsidenten.

Wurden die Medien gezielt aus seinem Haus informiert?

Wie kam „Blick“ an vertrauliche Informationen?

Es geht um E-Mails von Lauener an Marc Walder, Chef der Mediengruppe Ringier, die die Boulevardblätter «Blick» und «Sonntagsblick» herausgibt. Die E-Mails deuten darauf hin, dass der Chef der Ringier-Blätter exklusiv vorab über die Corona-Politik der Regierung informiert wurde.

Diese Korrespondenz wiederum wurde im Januar in der Zeitung «Schweiz am Wochenende» veröffentlicht – Schlagzeile: «Die geheimen Corona-Protokolle».

Der FDP-Politiker Matthias Michel nennt die brisanten E-Mails einen Zufall. Der Bundesanwalt, der die Geheimdienstaffäre untersucht, hat etwas entdeckt, wonach er gar nicht gesucht hat. Das sei wie ein Beifang beim Angeln, sagt Michel: „Man sucht eigentlich nach Forellen und findet einen Hecht.“

Michel ist Vorsitzender einer der beiden Prüfungskommissionen des Schweizer Parlaments, die nun auch die angeblichen Corona-Leaks genauer unter die Lupe nehmen wollen. Denn die Affäre hat laut Michel eine besondere politische Dimension.

In der Zwischenzeit muss er sich viele Fragen stellen.

Eine andere Medienkultur

Es ist in Deutschland nichts Ungewöhnliches, dass die Medien vorab berichten, was ihnen aus Regierungskreisen zugespielt wird. So war die Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Frage der Panzerlieferungen an die Ukraine ein brandaktueller Bericht von „Spiegel“ und „Süddeutscher Zeitung“ am Vorabend von Scholz‘ offizieller Stellungnahme – völlig skandalfrei.

In der Schweiz ist das anders. Das hat mit dem besonderen politischen System zu tun. Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, setzt sich aus Vertretern der vier grössten Parteien zusammen – von der rechten SVP bis zu den Sozialdemokraten. Alle Entscheidungen müssen im Konsens getroffen werden, über sehr unterschiedliche Parteigrenzen hinweg.

Wenn der Kommunikationschef des sozialdemokratischen Gesundheitsministers im Zusammenhang mit der höchst umstrittenen Corona-Politik ausgerechnet bestimmte Medien vertrauliche Informationen durchsickern lässt, gilt das als Druck- und Propagandamittel. Nicht nur mit Blick auf die Medienöffentlichkeit, sondern auch auf die anderen Bundesratsmitglieder.

Konsens in Gefahr?

Der Zürcher Mediensoziologe Linards Udris erklärt: «Man hat wirklich diesen Willen, dass dieses Gremium zu einem Konsens kommt. Auch wenn diese Art der Interessendurchsetzung in vielen anderen Ländern als normaler Bestandteil der Politik gilt.

Aber auch in der konsensorientierten Schweiz stehen dieses Jahr die Interessen der einzelnen Parteien im Mittelpunkt. Im Herbst finden Parlamentswahlen statt, danach werden die sieben Mitglieder des Bundesrates neu gewählt.

Die Bürger reagieren gelassen

Für Berset und seine Partei, die Sozialdemokraten, ist die „Leaks-Affäre“ kein guter Start ins Wahljahr. Die stimmenstärkste Partei der Schweiz, die rechtspopulistische SVP, fordert den Rücktritt des Gesundheitsministers.

Doch während die Affäre in Bern und den Medien seit Wochen für grosse Aufregung sorgt, scheint sie die Menschen im Land überraschend kalt gelassen zu haben. Gemäss einer aktuellen Umfrage gehört Berset nach wie vor zu den beliebtesten Politikern der Schweiz.

Die „Neue Zürcher Zeitung“ zitiert den Politologen und Autor der Umfrage, Michael Hermann: Viele Schweizer sehen die Ereignisse „nicht als Skandal, sondern als Affäre, in der sich Medien und Politiker gegenseitig aufblähen“.